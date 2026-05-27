Alexia Putellas se despide del Barça: "Me he vaciado y esta ha sido una historia perfecta"

La jugadora y capitana del Barça Femení, Alexia Putellas, se ha despedido este miércoles del club blaugrana entre lágrimas, emoción y homenajes en un acto celebrado sobre el césped del Camp Nou, en el que ha asegurado que se marcha tras haberse "vaciado" y convencida de que cerrar ahora su etapa como 'La Reina' del Barça era la "mejor decisión".

"Me he vaciado y esta ha sido una historia perfecta", resumió la doble Balón de Oro, entre lágrimas y arropada por familiares, compañeras y sus títulos. El acto de despedida de la futbolista catalana comenzó a las 11.30 horas, media hora más tarde de lo previsto, en un Camp Nou vacío y sin público, pero cargado de simbolismo.

Sobre el verde, junto a la banda de Tribuna, entre los banquillos que ha ocupado en partidos importantes de Liga y 'Champions', esperaban los 38 títulos conquistados por la capitana durante sus 14 temporadas en el club, además de sus dos Balones de Oro, en el escenario de una trayectoria que la convierte en una de las mayores leyendas de la historia blaugrana.

Putellas se ha despedido entre lágrimas. AFP

Rodeada de sus compañeras, del cuerpo técnico, familia y amigos, además del presidente electo del club, Joan Laporta, el presidente interino, Rafa Yuste, y leyendas como Carles Puyol, Putellas vivió un homenaje íntimo y solemne antes de despedirse este mismo miércoles por la tarde-noche de la afición en el Estadi Johan Cruyff, en el duelo de Liga F frente a la Real Sociedad. De momento, sus compañeras ya la mantearon al terminar el acto y tras posar junto a su todavía capitana.

"Esto es muy difícil de explicar. El martes fue un día muy emotivo y hoy siento un vacío enorme, me hacía daño el corazón. Pero hoy estoy llena de amor y estoy muy feliz", confesó la internacional española al tomar la palabra en el centro del césped, en una conversación fluida con la actriz y presentadora del acto Marta Torné.

Alexia explicó que la decisión de salir del club llevaba tiempo madurándose y que fue fruto de una reflexión profunda, tanto deportiva como personal. "No hay un momento en que sientes que es el momento perfecto para salir. Pero después de cómo ha ido la temporada, había muchas cosas, no solo una, que te hacen tomar la decisión más importante de tu vida", señaló.

No quería "desdibujar el camino hecho" "Sentía que todo lo que fuera continuar podía desdibujar el camino que hemos hecho y levantar la cuarta Champions del club ha sido perfecto. Así lo he sentido", añadió la centrocampista, que reconoció que el nivel de exigencia vivido durante estos años también pesó en su determinación. "No era consciente de la mochila que llevaba encima. Cuando me preguntaron cuántos títulos había ganado, no lo sabía. Esa rueda de exigencia no la valoras hasta que paras. Podría haber ganado todo esto otra vez el año que viene, pero no se puede normalizar", admitió. La capitana insistió en que sigue queriendo competir y continuar su carrera lejos de Barcelona, aunque dejó claro que ninguna etapa, todavía por desvelar, podrá igualar la vivida de blaugrana. "Me encuentro bien y quiero seguir con mi carrera, pero lo mejor de mi carrera ya ha pasado y ha sido esto, el Barça. Donde vaya, no tendré estas compañeras, este estadio, esta afición. Todo esto es insustituible". La futbolista ha posado con todos los títulos que ha logrado con el Barça. AFP Durante el acto se proyectó primero el vídeo publicado el martes en redes sociales con el que anunció su salida y después otro con mensajes de figuras que no pudieron asistir, como las exazulgranas Melanie Serrano y Vicky Losada, la exinternacional Virginia Torrecilla, los cantantes de Estopa, leyendas como Hristo Stoichkov, Sergio Busquets o Andrés Iniesta, además de futbolistas actuales como Raphinha o Pedri. El vídeo se cerró con el mensaje de Joan Laporta. "Has conseguido ser líder del Barça Femení, ser un icono y una referencia en el deporte. Los 'culers' estamos orgullosos porque lo has hecho con los colores del club", le dedicó Laporta en el vídeo, aunque después salió al escenario a arroparla. El atardecer más luminoso de Alexia y compañía con la cuarta Champions en Oslo Mario Vallejo "Tu legado deportivo y humano nos eleva a unos valores muy asociados al FC Barcelona. Eres lo que nos define como 'més que un club'. Eres más que una jugadora. Y cuando finalices tu etapa como futbolista, las puertas del club siempre estarán abiertas. El Barça Femení y Alexia son indisolubles por y para siempre", añadió.