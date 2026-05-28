Mapi León deja el Barça tras nueve temporadas

La defensa española María Pilar 'Mapi' León (Zaragoza, 1995) dejará el FC Barcelona al término de la presente temporada, tras nueve años en el club, una vez expire su contrato el próximo 30 de junio, según ha informado este jueves el conjunto azulgrana con un vídeo en sus redes sociales y un comunicado oficial.

“Sempre seràs una de les nostres. pic.twitter.com/jSiJYNGZVO“ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 28, 2026

La jugadora aragonesa llegó al cuadro catalán en 2017 procedente del Atlético de Madrid, que recibió 50.000 euros por su traspaso, el primero de la historia del fútbol femenino entre clubes españoles. A punto de cumplir 31 años, León pone fin a casi una década como azulgrana en la que se ha consolidado como una de las piezas clave de los éxitos del club tanto en el ámbito nacional, con siete Ligas, siete Copas de la Reina y seis Supercopas de España, como en el europeo.

En la Liga de Campeones, la zaragozana ha formado una pareja de garantías en el eje de la zaga junto a Irene Paredes, con la que ha contribuido a la conquista de cuatro títulos continentales: Gotemburgo 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024, aunque no pudo disputar esta última final al sufrir una grave lesión de rodilla, y el más reciente en Oslo 2026.