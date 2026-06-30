Salma Paralluelo no seguirá en el Barcelona la próxima temporada y apunta a Londres con Alexia

La delantera Salma Paralluelo no continuará en el Barcelona la próxima temporada, según ha informado este martes el club en un comunicado en su web oficial. La internacional española cierra así una etapa de cuatro temporadas en el conjunto azulgrana, tras decidir no renovar su contrato, que expiraba este 30 de junio.

Paralluelo, que en sus inicios compaginó el fútbol y el atletismo, llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Villarreal. A sus 22 años, cierra su etapa como azulgrana con un palmarés de quince títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones (Eindhoven 2023, Bilbao 2024 y Oslo 2026), cuatro Ligas, tres Copas de la Reina, cuatro Supercopas de España y una Copa Catalunya.

Desde su llegada a la capital catalana con 18 años, ha disputado 131 partidos y ha firmado 72 goles, incluidos los dos tantos en la última final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, uno de los momentos más destacados de su etapa en el club catalán.

Pese a que la dirección deportiva del Barcelona le había presentado una oferta de renovación para evitar su salida, según pudo confirmar EFE, la aragonesa ha optado por cambiar de aires. Entre sus posibles destinos figuran el Arsenal, el London City Lionesses, el Paris Saint-Germain y el OL Lyonnes.

Su salida se suma a las ya confirmadas de la capitana Alexia Putellas, así como de las defensas Mapi León y Ona Batlle, en un verano de profundos cambios en el conjunto azulgrana, que espera ahora cerrar las renovaciones de Caroline Graham Hansen y Marta Torrejón.

El London City Lionesses, fundado en 2019, es un proyecto empresarial de la estadounidense Michele Kang, que también es propietaria del OL Lyonnes, rival del Barça en la pasada final de la Champions ganada por las azulgrana, con un doblete precisamente de Paralluelo entre los cuatro goles anotados (4-0). En el conjunto londinense podrían juntarse Putellas, Paralluelo y María Pérez, cuya incorporación fue confirmada el pasado 10 de junio.