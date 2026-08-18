Enric Mas liderará en la Vuelta a España a un equipo Movistar en el que no estará Nairo Quintana

El mallorquín Enric Mas encabezará el Movistar en la edición número 81 de La Vuelta a España, que comienza este sábado en Mónaco con una contrarreloj individual y finalizará en Granada el 13 de septiembre. El ciclista de 31 años natural de Artà (Islas Baleares) acumula tres segundos puestos y un tercero en la ronda española, lo que le convierte en el corredor más experimentado del equipo.

Su llegada a Mónaco viene precedida de una aproximación en las carreras previas que han incluido la Clásica de San Sebastián, en la que alcanzó el 17º puesto, y la Vuelta a Burgos, donde quedó 5º en la tercera etapa con final en el Balneario de Corconte. En esta edición de La Vuelta estará acompañado por el belga Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular. En el ocho inicial del Movistar Team no estará Nairo Quintana. De esta forma, el colombiano cerrará su último año como ciclista sin estar presente en ninguna de las tres grandes vueltas.

Uijtdebroeks volverá a competir después de haber tenido que abandonar el Tour de Francia por enfermedad. En su primera temporada con el equipo, jugará un papel importante junto a Mas y contará con oportunidades a lo largo de la carrera. Por su parte, Iván Romeo encarará su primera Vuelta al no haber podido tomar la salida en el Tour de Francia debido a una gripe. El vallisoletano afronta la ronda tras haber demostrado encontrarse en buena forma al subir al podio en Polonia. Entre sus objetivos están las contrarrelojes y algunas etapas.

El ganador de dos etapas de La Vuelta en 2024 Pablo Castrillo y Raúl García Pierna volverán a ponerse el dorsal tras haber completado un buen Tour de Francia en el que corrieron al ataque y buscaron las escapadas durante tres semanas. Carlos Canal se enfrentará a su quinta Vuelta a España después de un año en el que ha estrenado su casillero de victorias con un triunfo parcial en O Gran Camiño.