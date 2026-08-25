Fallece Alfonso Nasarre, exdirector de RNE y exdirector de Comunicación de RTVE

El periodista Alfonso Nasarre, exdirector de Radio Nacional de España y exdirector de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, ha fallecido este martes a los 67 años. La Corporación se despide de un profesional que ejerció cargos de alta responsabilidad en el Comité de Dirección de RTVE, y expresa sus condolencias a su familia, amistades y compañeros y compañeras.

Alfonso Nasarre Goicoechea (Madrid, 1958) llegó a RTVE en julio de 2012 como director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE. Desde 2013 a 2018 fue director de Radio Nacional de España, cinco temporadas en las que aplicó su amplia experiencia en medios de comunicación y, especialmente, en la radio.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, antes de RTVE desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Cadena Cope, donde fue redactor jefe de los Servicios Informativos, cronista parlamentario y director de Antena y Comunicación. También fue asesor del secretario de Estado de Comunicación y director general de Comunicación Nacional del Ministerio del Portavoz del Gobierno.

Desde 2021 y hasta la actualidad estuvo al frente de la dirección de Onda Madrid.