RTVE presentará en el FesTVal de Vitoria 2026 algunas de sus principales apuestas de la nueva temporada

RTVE estará en la XVIII edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz con algunas de sus grandes apuestas para la temporada 2026-2027. Del 7 al 12 de septiembre, la capital alavesa será el escenario de las presentaciones o estrenos de programas de entretenimiento como ‘Al cielo con ella’, ‘El Túnel’, ‘Hitster’, ‘El escondite’ y ‘MasterChef Celebrity Legends’; y series como ‘Rojo sobre blanco’ de La 1, y ‘Estúpido Cupido’ de RTVE Play. Una oferta que dará continuidad a programas consagrados y apostará también por nuevos espacios.

Estrenos de entretenimiento y ficción de La 1

Jesús Vázquez presentará ‘El Túnel: avanza y gana’, nuevo concurso de estrategia, tensión y conocimiento en el que dos concursantes, que iran siendo seleccionados entre un amplio grupo de participantes, tratarán de avanzar por un túnel contestando correctamente a preguntas para llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición. Semana tras semana, los concursantes que vayan salvándose se enfrentarán en intensos duelos eliminatorios para llegar hasta el programa final y luchar por un premio de hasta 150.000 euros.

Producido por RTVE en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, ‘El Túnel: avanza y gana’ destaca por su espectacular plató, una impactante puesta en escena y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo.

El comunicador y showman Dani Martínez estará al frente de ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos', el nuevo concurso musical familiar basado en el juego de mesa que ha conquistado a millones de jugadores en toda Europa.

Producido por RTVE en colaboración con Fremantle, la música, el juego y la diversión son los protagonistas de este formato en el que dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal colocando temas musicales de éxito de todas las épocas en orden cronológico. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final en la que estará en juego un premio en metálico.

En este temporada, RTVE propondrá jugar a ‘El escondite’ con su nueva apuesta de entretenimiento familiar a gran escala inspirado en uno de los juegos más universales y reconocidos del mundo. Grison será el maestro de ceremonias de este formato en el que un grupo de celebrities se enfrentarán a una serie de rondas y a una final cargadas de tensión y diversión. El juego transcurre dentro de un espectacular decorado que representa una gigantesca casa con dos pisos y más de 120 escondites.

Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros.ITVP España junto a Talpa Studios, ‘El escondite’ contará con un grupo de concursantes famosos que volverán a su niñez y explorarán los límites de la creatividad para no ser descubiertos. Javi Hoyos, Rosa López, Bertín Osborne, Inés Hernand, Jorge Garbajosa, Pepón Nieto, Belinda Washington, Kira Miró, Paco Tous, Vicco, Elena y Guillermo Furiase serán algunos de los rostros populares que se atreverán a esconderse y ser encontrados en este divertido juego.

Y en el apartado de ficción llegarán Hugo Silva y María Hervás encabezando el reparto ‘Rojo sobre blanco’, serie policiaca con tintes de thriller donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría. Un procedimental en el que los protagonistas y sus compañeros resolverán diversos casos tratando de compatibilizar el trabajo, sus vidas familiares y el amor.

Una producción de Good Mood (Mediawan), con Daniel Écija como productor ejecutivo, y cuyo elenco cuenta también con Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros.

Vuelven los éxitos de La 1 ya consagrados

Las noches de La 1 en la nueva temporada volverán a contar con Henar Álvarez al frente de ‘Al cielo con ella’, el espacio de entretenimiento más irreverente, transgresor y reivindicativo de la televisión. Un programa donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles.

Coproducido por RTVE con Producciones del Barrio, el plató de ‘Al cielo con ella’ volverá a ser punto de encuentro de celebridades con mucho que contarle a Henar y las colaboradoras y colaboradores con el sentido del humor más gamberro de la televisión.

Y, 10 años después del estreno de su primera edición, ‘MasterChef Celebrity’ lo conmemorará con una temporada única y legendaria. ‘MasterChef Celebrity Legends’ reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que no ganaron, y que ahora tendrán una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo, todo ello bajo la atenta mirada del jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Edu Soto, Juan Betancourt, Bibiana Fernández, Anabel Alonso, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Florentino Fernández, David Bustamante, Ruth Lorenzo, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiu, Marina Rivers y Mala Rodríguez conforman el casting del talent, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia).