RTVE rueda la nueva serie policíaca 'Rojo sobre blanco', con Hugo Silva y María Hervás
- Completan el reparto Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros
- Daniel Écija es el productor ejecutivo de la nueva ficción, que estará dirigida por Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas
- La ficción acaba de comenzar su rodaje, que se extenderá hasta el próximo mes de junio en diferentes localizaciones de Madrid y Tenerife
RTVE ha comenzado en Madrid el rodaje de ‘Rojo sobre blanco’, una nueva serie policíaca producida por Good Mood (Mediawan) con Hugo Silva y María Hervás al frente de un amplio reparto. Un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría.
Completan el reparto Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros.
La ficción, que contará con 8 capítulos de 70 minutos, acaba de comenzar su rodaje, que se extenderá hasta el próximo mes de junio en platós y diferentes localizaciones de Madrid y Tenerife.
Daniel Écija (‘Águila roja’, ‘Estoy vivo’, ‘Cuatro estrellas’) es el productor ejecutivo de la serie, que está dirigida por Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas. El guion corre a cargo de Daniel Écija, Guillermo Cisneros (como coordinador de guion), Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal y Ana Sierra.
Felipe Arnuncio firma la dirección de Producción, Ibón Antuñano es el director de Fotografía, Juan Carlos Bilbao es el director de Arte, Sandra Gimeno es la directora de Vestuario y Macu Gómez y Fátima González son las encargadas del diseño de maquillaje y peluquería. Cristina Perales está al frente del casting.
Sinopsis
Daniela (María Hervás) vive con su madre y su hijo Pablo en un pequeño piso del centro de Madrid. Trabaja por las noches de camarera en el bar de una estación de servicio hasta que, un día, el destino la obliga a enfrentarse a su pasado.
Mario (Hugo Silva), un inspector de policía en plena crisis matrimonial, regresa desde Italia dispuesto a recuperar a su familia. No lo tendrá fácil porque su mujer trabaja en la misma comisaría y él la engañó con una compañera…
A raíz de un mediático caso de secuestro, Mario descubrirá que Daniela tiene una habilidad extraordinaria para hallar pistas e indicios donde los demás sólo ven palabras. A partir de ese día, ella colaborará con la policía utilizando su talento con el lenguaje para resolver los casos… Y la atracción entre el inspector y la lingüista forense lo pondrá todo patas arriba.
‘Rojo sobre blanco’ es una serie policíaca única. Un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de la comisaría. Un procedimental en el que Daniela y Mario junto al resto de sus compañeros resolverán los casos tratando de compatibilizar el trabajo, sus vidas familiares y el amor. Los criminales van a tener que medir sus palabras.