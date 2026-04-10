RTVE rueda la nueva serie policíaca 'Rojo sobre blanco', con Hugo Silva y María Hervás

RTVE ha comenzado en Madrid el rodaje de ‘Rojo sobre blanco’, una nueva serie policíaca producida por Good Mood (Mediawan) con Hugo Silva y María Hervás al frente de un amplio reparto. Un thriller luminoso donde la comedia y la intriga se entremezclan en el día a día de una comisaría.

Completan el reparto Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros.

La ficción, que contará con 8 capítulos de 70 minutos, acaba de comenzar su rodaje, que se extenderá hasta el próximo mes de junio en platós y diferentes localizaciones de Madrid y Tenerife.

María Hervás y Hugo Silva Laura Peris

Daniel Écija (‘Águila roja’, ‘Estoy vivo’, ‘Cuatro estrellas’) es el productor ejecutivo de la serie, que está dirigida por Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas. El guion corre a cargo de Daniel Écija, Guillermo Cisneros (como coordinador de guion), Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal y Ana Sierra.

Felipe Arnuncio firma la dirección de Producción, Ibón Antuñano es el director de Fotografía, Juan Carlos Bilbao es el director de Arte, Sandra Gimeno es la directora de Vestuario y Macu Gómez y Fátima González son las encargadas del diseño de maquillaje y peluquería. Cristina Perales está al frente del casting.