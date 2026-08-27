Los Informativos de TVE estrenan nueva imagen con una identidad común para Telediarios, Canal 24 horas y CC. TT.

RTVE afronta esta semana la recta final para la puesta en marcha de la nueva imagen y grafismo de los Informativos de TVE, un cambio que se aplicará, por primera vez de forma simultánea, en las diferentes ventanas informativas. El Telediario 1 estrenará la nueva identidad visual el próximo lunes 31 de agosto y a continuación se incorporarán el Canal 24 horas y el Telediario 2. El martes 1 se sumarán los Centros Territoriales.

La renovación responde al compromiso de RTVE con una información que evoluciona al mismo ritmo que las formas de informarse y consumir contenidos. El proyecto parte de una idea central: una misma marca, una acción conjunta y múltiples maneras de contar la actualidad con el objetivo de ofrecer una imagen más contemporánea y adaptada a unas audiencias cada vez más diversas y a un ecosistema informativo más complejo. Una evolución que moderniza la imagen de los informativos y refuerza su identidad sin perder de vista su principal objetivo: ofrecer una información rigurosa, reconocible y adaptada a las nuevas formas de consumo audiovisual.

Una marca común La nueva imagen permitirá que la audiencia identifique de forma inmediata que se encuentran ante Informativos RTVE, independientemente de si acceden a la información a través de los Telediarios, el Canal 24 horas o los Centros Territoriales. Esta identidad común no supone uniformidad. Cada espacio mantendrá sus propios matices, personalidad y riqueza visual, pero el nuevo sistema permite compartir más recursos y posibilidades de realización y grafismo entre Telediarios y el Canal 24 horas. El azul y el rojo dejan de ser territorios exclusivos, ampliando las posibilidades de combinación y expresión visual.

Un lenguaje visual más dinámico Una de las principales novedades es la ruptura con algunos de los encuadres tradicionales. Los elementos gráficos podrán entrar desde distintos puntos de la pantalla, también desde la parte superior, para construir una puesta en escena más dinámica y contemporánea. El nuevo concepto visual se traslada también al plató. Frente al protagonismo de la tradicional gran pantalla o videowall, el espacio incorpora ahora un ecosistema de pantallas que permite introducir mayor cantidad de información, contexto y recursos visuales en el relato. La intención es que la complejidad de la actualidad forme parte del propio espacio informativo y que las herramientas visuales contribuyan a explicar mejor cada noticia.

Un plató preparado para el futuro El nuevo plató nace, además, con vocación de evolución. La tecnología se concibe como una herramienta al servicio de la información y preparada para incorporar nuevas soluciones, como realidad aumentada, Unreal, tótems o fondos virtuales, que podrán combinarse con los elementos físicos del espacio. Las posibilidades narrativas se amplían así para adaptarse a diferentes tipos de contenidos y acontecimientos: desde un Telediario o un boletín hasta una última hora, una noche electoral o un gran especial informativo. La versatilidad es una de las claves del diseño, con una mesa modular apta para el tradicional formato del Telediario y también para grandes especiales con varios analistas.