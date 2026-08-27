El estreno de 'El ser querido' y homenajes a Dolly Parton y Glenn Ford protagonizan 'Días de cine'

Última entrega veraniega de ‘Días de cine’ antes de regresar a su formato habitual. Lo hace cerrando el mes de agosto con un programa que analiza el último trabajo de Rodrigo Sorogoyen, ‘El ser querido’, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Además, repasa más estrenos de esta semana y homenajea a Dolly Parton, fallecida estra semana, y a Glenn Ford, cuyo 20º aniversario de su fallecimiento se cumplirá el 30 de agosto.

‘El ser querido’, la nueva película de Sorogoyen Llega a los cines ‘El ser querido’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen con guion de él mismo e Isabel Peña y Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas. Un padre y una hija, director de cine y actriz, que han de dirimir asuntos pendientes más allá de los rodajes. El largometraje estuvo representado este mes por Sorogoyen y Bardem en la edición número 16 del Atlàntida Mallorca Film Fest, evento al que ‘Días de Cine’ también tuvo la oportunidad de acudir. Isabel Peña, coguionista del film, será la madrina de ‘Dias de cine’ la próxima semana.

Lo más destacado en cines La cartelera de la última semana de agosto está encabezada por lo nuevo de Ridley Scott, ‘La constelación del perro’, una historia que se desarrolla en un mundo postapocalíptico, con Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce como protagonistas. Además, la cinta española de animación ‘Tadeo Jones’, en su cuarta entrega, dirigida de nuevo por Enrique Gato; ‘Anoche conquisté Tebas’, dirigida por Gabriel Azorín y participada por RTVE; la comedia romántica ‘Una noche al año’, protagonizada por Mónica Barbaro; o la norteamericana ‘Erupcja’, protagonizada por Charli XCX.