'Tesoros de la tele' homenajea en La 2 a Manuel de la Calva con un especial dedicado al Dúo Dinámico

‘Tesoros de la tele’ homenajeará este domingo a Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico. El espacio repasará la carrera y grandes éxitos del grupo con motivo del primer aniversario del fallecimiento del cantante y compositor. Sus fans podrán disfrutar de abundante material de archivo, incluso inédito, así como el testimonio exclusivo de su hija, Vicky de la Calva.

Gracias al nutrido Archivo de RTVE, el programa de La 2 creado y dirigido por Pedro Santos rescatará los momentos más icónicos aderezados con los inolvidables temas del prolífico grupo: ‘Quisiera ser’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’, ‘Quince años tiene mi amor’ o el emblemático ‘Resistiré’, entre otras composiciones.

Imagen del especial de ‘Tesoros de la tele’ dedicado al Dúo Dinámico

Este especial monográfico también recuperará sus mejores entrevistas, colaboraciones con otros cantantes y algunas imágenes que nunca han visto la luz, como por ejemplo, momentos en los que la audiencia podrá ver a Manuel de la Calva y Ramón Arcusa inmersos en pleno proceso de creación de sus éxitos.

Imagen del especial de ‘Tesoros de la tele’ dedicado al Dúo Dinámico

Se trata del segundo ‘Tesoros de la tele’ emitido durante el mes de agosto. El pasado día 2, La 2 estrenó un homenaje especial a Cecilia, que incluía los grandes momentos que la cantante protagonizó en Televisión Española, además de las principales entrevistas que concedió la cantante más cotizada de aquel entonces.

Otros artistas a los que se ha rendido tributo son Rocío Jurado o Rocío Dúrcal, además de formatos míticos de la televisión pública como ‘La bola de cristal’, ‘Uno, dos, tres’, ‘Aplauso’, ‘Hola, Raffaella’, ‘La Clave’ o ‘Los payasos de la tele’.