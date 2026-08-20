Las obsesiones de Fritz Lang y el tributo a Mark Rydell protagonizan 'Días de cine'

La figura de Fritz Lang continúa siendo la clave de este mes de agosto en ‘Días de cine’. Esta semana, varios expertos intervendrán para analizar las temáticas escogidas por el cineasta. El programa también repasará el estreno de ‘Insidious: Fuera del más allá’, de James Wan, y recordará al director y actor Mark Rydell.

Fritz Lang, creador del “genio del mal” Son pocos los directores que hayan tenido la influencia que ha ejercido Fritz Lang en otros colegas de profesión. Sin ir más lejos, Christopher Nolan ha reconocido cuánto ha marcado esa visión oscura y paranoica de Lang a su propio cine. Lang es el encargado de llevar a la gran pantalla la figura del “genio del mal”, encarnada en 1922 por el impactante e icónico Doctor Mabuse. Esta semana ‘Días de cine’ analiza las obsesiones y las temáticas de Fritz Lang con la ayuda de grandes expertos en su filmografía como Luis Aller, Quim Casas, Vicente Sánchez-Biosca, Antonio Weinrichter y Santos Zunzunegui.

Lo más destacado en cines Esta semana se estrena ‘Insidious: Fuera del más allá’, la nueva entrega de la franquicia creada por James Wan, uno de los grandes renovadores del terror sobrenatural de las últimas dos décadas. En esta sexta entrega, Wan se encarga de la producción y Jacob Chase de la realización.