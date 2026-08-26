RTVE impulsa un renovado 'Cine de Barrio' en La 2 en la nueva temporada
- Sin perder su esencia, tenderá un puente entre el cine más querido por la audiencia más fiel y las nuevas tendencias estéticas y culturales
Tras el verano, ‘Cine de Barrio’ se incorporará a la parrilla de La 2. Lo hará con un formato renovado y sin perder su esencia de espacio transmisor del cine más popular con el que nuestro país ha disfrutado y se ha emocionado en las últimas décadas.
El programa seguirá siendo una producción 100% propia de RTVE y mantendrá su equipo directivo, con Machús Osinaga al frente. En su nueva etapa, tenderá un puente entre el cine más querido por sus espectadores más fieles y las nuevas tendencias estéticas y culturales. Desde una mirada moderna, se potenciará un diálogo intergeneracional y profundamente transversal.
En cada emisión, la película irá precedida de una presentación que correrá a cargo de diferentes invitados del mundo del cine o de la vida social y cultural de nuestro país. Desde diferentes localizaciones, estas personalidades acercarán la película a la audiencia desde sus propias vivencias y explicarán sus conexiones emocionales con el título que cada semana emita el programa.
Asimismo, al margen de los colaboradores habituales, ‘Cine de Barrio’ incorporará nuevos perfiles como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista o Ángeles Caballero y secciones que se intercalarán en las presentaciones para ayudar a contextualizar la película.
Tres décadas de ‘Cine de Barrio’
‘Cine de Barrio’, tras 30 años de presencia ininterrumpida en TVE, se ha convertido en uno de los programas míticos y más premiados de la historia de la televisión. En esta nueva etapa se producirá una renovación formal, una reinterpretación de su espíritu de servicio público y de contextualización de la historia de nuestro cine que siempre ha caracterizado a este espacio.
El programa seguirá respondiendo también al inquebrantable compromiso de RTVE con el cine español. Su incorporación a la programación de La 2 completará la apuesta por el cine español de todas las épocas y para todos los públicos, junto a espacios muy destacados de la cadena como ‘Versión española’ e ‘Historia de nuestro cine’.