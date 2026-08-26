RTVE impulsa un renovado 'Cine de Barrio' en La 2 en la nueva temporada

Tras el verano, ‘Cine de Barrio’ se incorporará a la parrilla de La 2. Lo hará con un formato renovado y sin perder su esencia de espacio transmisor del cine más popular con el que nuestro país ha disfrutado y se ha emocionado en las últimas décadas.

El programa seguirá siendo una producción 100% propia de RTVE y mantendrá su equipo directivo, con Machús Osinaga al frente. En su nueva etapa, tenderá un puente entre el cine más querido por sus espectadores más fieles y las nuevas tendencias estéticas y culturales. Desde una mirada moderna, se potenciará un diálogo intergeneracional y profundamente transversal.

En cada emisión, la película irá precedida de una presentación que correrá a cargo de diferentes invitados del mundo del cine o de la vida social y cultural de nuestro país. Desde diferentes localizaciones, estas personalidades acercarán la película a la audiencia desde sus propias vivencias y explicarán sus conexiones emocionales con el título que cada semana emita el programa.

Asimismo, al margen de los colaboradores habituales, ‘Cine de Barrio’ incorporará nuevos perfiles como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista o Ángeles Caballero y secciones que se intercalarán en las presentaciones para ayudar a contextualizar la película.