Semana decisiva en 'El Grand Prix del Verano 2026': segunda semifinal el lunes 31 y gran final el miércoles 2

La semana que viene será muy especial en La 1, con las dos últimas entregas de ‘El Grand Prix del Verano 2026’. El programa afronta el lunes 31 de agosto su segunda semifinal con el duelo entre Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). El ganador de este duelo será el rival de Polinyà (Barcelona) en la gran final de este año, que se emitirá el miércoles 2 de septiembre.

Una semana muy brava que culminará otra edición líder de audiencia del programa preferido del verano. ‘El Grand Prix’ volvió a alzarse como el espacio más visto de la noche en su última edición: logró una media de 837.000 espectadores, un 10,7 % de cuota de pantalla y hasta 2.640.000 contactos.