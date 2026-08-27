Semana decisiva en 'El Grand Prix del Verano 2026': segunda semifinal el lunes 31 y gran final el miércoles 2
- Altura y Quintanar del Rey se medirán el lunes 31 de agosto en la segunda semifinal, con el apoyo de Melani Olivares y Galder Varas
- El pueblo ganador se enfrentará a Polinyà en la final el miércoles 2 de septiembre, con Victoria Martín y Miguel Maldonado como padrinos
- ‘El Grand Prix del Verano’ mantiene el liderazgo en el prime time con un 10,7 % de cuota y 2.640.000 contactos en su última emisión
La semana que viene será muy especial en La 1, con las dos últimas entregas de ‘El Grand Prix del Verano 2026’. El programa afronta el lunes 31 de agosto su segunda semifinal con el duelo entre Altura (Castellón) y Quintanar del Rey (Cuenca). El ganador de este duelo será el rival de Polinyà (Barcelona) en la gran final de este año, que se emitirá el miércoles 2 de septiembre.
Una semana muy brava que culminará otra edición líder de audiencia del programa preferido del verano. ‘El Grand Prix’ volvió a alzarse como el espacio más visto de la noche en su última edición: logró una media de 837.000 espectadores, un 10,7 % de cuota de pantalla y hasta 2.640.000 contactos.
Una semana decisiva
El lunes 31 de agosto la localidad conquense de Quintanar del Rey, líder de la fase clasificatoria, buscará confirmar su buen resultado y conseguir, frente a los castellonenses de Altura, el pase a la gran final.
El equipo azul de Altura contará con el apoyo de la actriz Melani Olivares, mientras que el equipo amarillo de Quintanar del Rey estará acompañado por el cómico Galder Varas. Ambos animarán a sus localidades en una noche decisiva en la que solo una conseguirá convertirse en finalista.
Los concursantes volverán a enfrentarse a algunas de las pruebas más míticas y disparatadas del programa, como ‘Tiro al pingüipato’, ‘Gaviotas malotas’ y la gymkana ‘Apicultura de altura’, en una competición que promete emoción, caídas y muchas risas.
Quien resulte vencedor se verá las caras en la gran final del miércoles 2 de septiembre con la localidad de Polinyà (Barcelona), que se clasificó en la primera semifinal. Los encargados de ayudar a los finalistas serán los cómicos Victoria Martín y Miguel Maldonado.
Como siempre, ambas entregas contarán con Ramón García como maestro de ceremonias, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla. ‘El Grand Prix del Verano’ despedirá así su temporada tras semanas de juegos, risas y caídas. Doce municipios de distintas comunidades autónomas lo habrán dado todo, pero solo una se coronará campeona de este año. Una final llena de momentos para recordar, mucha música y sorpresas.