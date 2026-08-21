'El Grand Prix del Verano' entra en su recta final con la primera semifinal de 2026: Polinyà - Pradejón

‘El Grand Prix del Verano 2026’ entra en su fase decisiva con la primera semifinal: Polinyà (Cataluña) y Pradejón (La Rioja) se enfrentarán en una noche en la que solo uno de los dos municipios conseguirá convertirse en el primer finalista de esta edición. ‘El Grand Prix del Verano’ sigue firmando grandes audiencias y mantiene el liderazgo: en su último programa creció hasta 1.061.000 seguidores, un 13,8 % de cuota y casi 2,9 millones de espectadores únicos.

Primera semifinal de 2026

El equipo azul de Polinyà contará con el apoyo del periodista Javi Hoyos, que animará a los suyos en cada prueba. En el equipo amarillo, Pradejón estará acompañado por la actriz Dafne Fernández, que ejercerá de madrina con el objetivo de llevar a la localidad riojana hasta la final.

El programa encara su recta final con el duelo entre Polinyà (Cataluña) y Pradejón (La Rioja)

Los semifinalistas tendrán que superar algunas de las pruebas más emblemáticas del programa, como ‘Hormigas para siempre’ y ‘La cucaña’, en una competición marcada por la emoción, la diversión, las caídas y la tensión propia de una semifinal.

Al frente de esta gran fiesta del verano estará Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla, que volverán a poner el toque de humor a una noche en la que estará en juego el primer billete para la gran final.

¿Conseguirá Polinyà imponerse con el apoyo de Javi Hoyos? ¿O será Pradejón, acompañado por Dafne Fernández, quien se convierta en el primer finalista de ‘El Grand Prix del Verano 2026’?