Crisis de Ceuta, en directo hoy última hora: Sánchez afirma que el CNI compartió informes sobre Ceuta pero ninguno alertaba de la "magnitud" de la crisis

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Sánchez asegura que si el PSOE quiere volverá a presentarse a las elecciones en 2027: "No hay alternancia, hay una involución y voy a pelear con uñas y dientes"

Sobre el curso político que empieza, el presidente del Gobierno ha asegurado que si su partido quiere está dispuesto a presentarse a las elecciones generales en 2027 "con las mismas ganas que en 2019 porque el proyecto político progresista es hoy más necesario que nunca por el aciertto en las politicas y para frenar una ola reaccionaria que solamente traería involución".

La alternancia en democracia "no está mal", es buena, pero hoy no tenemos una propuesta de alternancia, no sólo por la presencia de Vox en la ecuación, por mucho que intente el PP esconderlo, esto ha hecho que se escore a un PP que ha hecho de la oposición destructiva su razón de ser".

"No estamos hablando de alternancia, estamos hablando de involución, que se ha visto en otras partes del mundo y que yo desde luego voy a pelear con uñas y dientes para que no se dé en nuestro país", ha asegurado en la cadena SER.

En relación a quienes le critican por haber estado de vacaciones, ha defendido haber podido "descansar" junto a su familia, porque se trata de un derecho que también tienen los políticos. "He trabajado y he descansado", ha dicho Sánchez.