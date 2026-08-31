Crisis de Ceuta, en directo hoy última hora: Sánchez afirma que el CNI compartió informes sobre Ceuta pero ninguno alertaba de la "magnitud" de la crisis
- 1.500 menores migrantes permanecen en la ciudad autónoma
Las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, comparecen este lunes en el Congreso, a petición propia, para dar explicaciones sobre la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada de 72.000 migrantes procedentes de Marruecos el pasado el 30 de julio. Según Interior, hay 5.000 adultos en la ciudad autónoma, de los que 1.500 son menores de edad.
- En cuanto al perfil, la mitad son niñas y muchos tienen menos de 13 años
- Rego propone un mecanismo para ofertar de forma inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades
- La Conferencia Sectorial aprobó un el crédito extraordinario de 25 millones para la atención de la infancia migrante
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:26
Sánchez asegura que si el PSOE quiere volverá a presentarse a las elecciones en 2027: "No hay alternancia, hay una involución y voy a pelear con uñas y dientes"
Sobre el curso político que empieza, el presidente del Gobierno ha asegurado que si su partido quiere está dispuesto a presentarse a las elecciones generales en 2027 "con las mismas ganas que en 2019 porque el proyecto político progresista es hoy más necesario que nunca por el aciertto en las politicas y para frenar una ola reaccionaria que solamente traería involución".
La alternancia en democracia "no está mal", es buena, pero hoy no tenemos una propuesta de alternancia, no sólo por la presencia de Vox en la ecuación, por mucho que intente el PP esconderlo, esto ha hecho que se escore a un PP que ha hecho de la oposición destructiva su razón de ser".
"No estamos hablando de alternancia, estamos hablando de involución, que se ha visto en otras partes del mundo y que yo desde luego voy a pelear con uñas y dientes para que no se dé en nuestro país", ha asegurado en la cadena SER.
En relación a quienes le critican por haber estado de vacaciones, ha defendido haber podido "descansar" junto a su familia, porque se trata de un derecho que también tienen los políticos. "He trabajado y he descansado", ha dicho Sánchez.
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9:21
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, acusa a Sánchez de "mentir"
En un mensaje publicado en redes sociales, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado a Sánchez de "mentir, siempre" cuando asegura que no hay informe de inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de Marruecos en la invasión de Ceuta.
Muñoz acompaña su mensaje de una información publicada en el diario ABC este lunes que asegura que un informe de inteligencia aconseja replantear la relación con Marruecos, subir la guardia y más cautelas.
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9:16
"No le pido principios a esta oposición, pero si le pido un respeto a la legalidad vigente"
El jefe del Gobierno se ha mostrado crítico con los mensajes de "devoluciones masivas" de las que habla la oposición, y ha señalado que se trata de "seres humanos que tienen derechos y que la fortaleza del Estado democrático, no está reñida con un trato digno con seres humanos".
Y ha agregado: "Hombre, yo no le pido principios a esta oposición, pero si le pido un respeto a la legalidad vigente".
Sánchez ha asegurado que el mensaje que les trasladan a las autoridades marroquíes es que "van a facilitar el reagrupamiento familiar" y que van a poder "hacer retornar estos menores cuando la ley, según lo marca, también se produzca esa petición por parte de los padres y madres".
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9:11
Sánchez anuncia que el rey visitará Ceuta “cuando se den las condiciones para ello”
El rey lleva más de 20 años como jefe de Estado, ha recordado Sánchez, pero en este tiempo, no hay ido a Ceuta y Melilla con ninguna de las administraciones. "Hay razones suficientes para que el rey después de 20 años visite Ceuta y Melilla. Es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello", ha señalado. Así lo ha asegurado al ser preguntado por las críticas del PP que ha pedido al Gobierno que autorice al rey a viajar a Ceuta.
"Yo he sido el presidente del Gobierno que ha ido por primera vez en ejercicio en la historia de la democracia",ha señalado Sánchez que se ha mostrado muy crítico con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que la semana pasada visitó la ciudad autónoma y le ha acusado de "sembrar cizaña" con sus críticas: "Reivindicando Perejil, lo que me faltaba".
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9:05
"No necesitamos mando único", ha dicho Sánchez, se activó porque lo pidió Ceuta
En relación con las críticas de "lentitud" al Gobierno a la hora de responder a la crisis migratoria, Sánchez dice que el 20, 21 y 22 entraron migrantes en las islas CAnarias y en Ceuta a miles, pero "no necesitamos mando único", en este caso lo han activado porque Ceuta lo pidió.
"Toda crissi evoluciona, y una vez dada respuesta a la crisis humanitaria, quedan otras dos fases el refuerzo para agilizar la gestión de todos estos expedientes y el relanzamiento desde punto de vista social, económico y seguritario ver qué más podemos hacer en la frontera para que no se repita".
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9:02
Uzman Bersabe, Movimiento social y vecinal de Ceuta: "La normalidad se ha roto por completo"
"La normalidad se ha roto por completo". Así de rotundo se muestra Uzman Bersabe, miembro del Movimiento social y vecinal de Ceuta en 'Las Mañanas de RNE'. Una situación, en la que nos dice, no ve una pronto solución. "Cada día que pasa se multiplica el peligro, y llevamos ya un mes". Bersabe asegura se está "perdiendo la coexistencia. Desde antes ya era algo muy liviano. Ahora esta situación la está haciendo estallar...".
"Esto es histórico. Ahora estamos en la segunda fase", señala Uzman Bersabe. "En las 48 primeras horas entraron una cantidad equivalente a la de la ciudad de Ceuta" asegura a preguntas de Juan Ramón Lucas. "En esas 48 horas terribles, todo el mundo pensó que se acabó todo", señala este miembro del Movimiento social y vecinal de Ceuta que, asegura, que la playa de El Trampolín es la cara más visible de esta situación pero "el problema está en la periferia"
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8:52
El jefe del Gobierno pide "confianza" en Marruecos para no "agravar una situación compleja"
"Esta crisis sólamente se va a poder resolver con la cooperación y no con la falta de confianza en Marruecos, que lo que haría es agravar una situación compleja que ya tenemos en Ceuta", ha advertido Sánchez. El presidente del Gobierno defiende que han llevado a cabo una política exterior "valiente" y recuerda que ya se han vivido otras situaciones en Canarias y Ceuta y se muestra convencido de que la ciudad autónoma saldrá de esta crisis "más reforzada".
El CNI es un centro con "extraordinarios profesionales", ha defendido Sánchez, y que cuando se produjo el debate sobre el 5% del presupuesto en Defensa que trató de imponer EE.UU. dijo que España no necesita comprar tanques, el desafío tiene mucho más que ver con la seguridad que con la defensa. Los ciberataques o el terrorismo en el Sahel son dos de los retos que hay que afrontar, ha dicho Sánchez.
Sánchez señala como pilares de su política "reforzar fronteras, cooperar con los países de origen y tránsito, lograr un pacto europeo de migración y asilo para dar esa diomension europea a este fenomeno, reforzar las vías legales de migración y las políticas de integración que hemos venido haciendo con el plan de integración con el proceso de regularización extraordinario.
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8:47
Sánchez afirma que el CNI compartió informes sobre Ceuta pero ninguno alertaba de la “magnitud” de la crisis
El presidente del Gobierno ha asegurado que los días previos a la entrada masiva de migrantes se produjeron distintas reuniones entre las autoridades Ceutí y la administración General del Estado encabezadas por el delegado del Gobierno porque lo que iba siendo habitual en el número de entradas irregulares de migrantes en la ciudad de Ceuta subió, "pero no se ve de manera significativa y de alguna manera en momentos como los actuales de verano es cuando tradicionalmente se producen estos picos de intento de entradas de migrantes irregulares en Ceuta y en Melilla.
"El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna Información que compartiera la magnitud de la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31 de julio", ha asegurado Sánchez.
La cooperación de las autoridades marroquíes fue "inmediata" el 30 y 31 de julio, fecha en la que se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoriades marroquíes para hacer frente a la avalancha de personas que estaban tratando de entrar en la ciudad marroquí, ha señalado en la cadena SER.
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8:38
El jefe del Ejecutivo apunta a redes sociales asociadas a Rusia y a Israel como causa de la entrada de miles de migrantes en Ceuta
Sánchez ha asegurado que lo que se sabe es que se tergiversó una sentencia del 8 de julio del Tribunal Supremo que fue expandida por las redes sociales a través de bulos de desinformación, también de ordganizaciones criminales que tratan con seres humanos. "Se decía que si se entraba en Ceuta a nado era imposible la devolución en frontera, cosa que no es cierto, pero se utilizó y se expandió en redes sociales", ha explicado.
Además, hay "una desigualdad estructural que hace que la ciudad de Ceuta y Meilla tengan una las frontera más complejas del mundo" porque el salto per cap Sobre la expansión de los bulos, el jefe del Ejecutivo señala a redes sociales asociadas a Rusia y a Israel que expandieron los bulos y a una intetrnacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no sólo para atacar a España sino también para atacaqr a Europa y dividirla.
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8:33
Sánchez cifra en 3.300 las plazas de acogida temporales activas para migrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifra en 3.300 las plazas de acogida temporal que se han activado para los migrantes que entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio. Este es un paso necesario, ha señalado, para "poder filiar, hacer los triajes y poder hacer las devoluciones o las peticiones de asilo".
Desde el 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 de las personas que entraron de forma irregular y seguían en la ciudad autónoma, según ha señalado Sánchez en una entrevista en la cadena SER. En un "muy breve espacio de tiempo habrá 6.000 plazas activadas", ha anunciado. En cuanto a los menores en estos momentos hay activadas 1.200 plazas.
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8:19
La crisis migratoria, un golpe para la hostelería y el comercio en Ceuta: "La situación es insostenible"
Un reportaje de Rodrigo García Melero (enviado especial a Ceuta)
La Cámara de Comercio ceutí eleva a 33 millones de euros las pérdidas directas tras la entrada masiva de migrantes. Periodistas y agentes de seguridad han sustituido a los turistas en una ciudad al límite.
La entrada masiva de migrantes en Ceuta ha sido "como un covid" para el restaurante donde trabaja Hamsa, en el centro de la ciudad. Y José Antonio, dueño de un negocio de pescado en salazón frente al mar, va en la misma línea: "Nos hemos quedado sin playa, sin feria, sin mercado medieval. Nos hemos quedado sin nada", lamenta.
(Foto: Rodrigo García)
Son los efectos de un mes de crisis migratoria, que ha supuesto, según la Cámara de Comercio local, 33 millones de euros de pérdidas directas, casi un 20 % más de lo que se había estimado inicialmente.
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8:08
Rego y Redondo dan explicaciones en el Congreso sobre los menores migrantes y las agresiones sexuales en Ceuta
Las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad, Sira Rego y Ana Redondo, comparecerán este lunes, 31 de agosto, en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar explicaciones sobre menores migrantes y agresiones sexuales en Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio.
En este sentido, Rego acudirá por la mañana a la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Baja con el objetivo de informar sobre el trabajo desarrollado por su departamento con el fin de garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños y adolescentes no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma de Ceuta.
Precisamente, el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas aprobaron este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
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8:05
Buenos días. Comienza aquí la narración de las últimas novedades sobre la crisis migratoria en Ceuta en este lunes, 31 de agosto, cuando ya se ha cumplido un mes de la llegada de 72.000 migrantres a Ceuta a través de la frontera del Tarajal.
Este lunes se esperan las comparecencias de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Infancia y Juventud, Sira Rego. El presidente del Gobierno comparecerá este jueves en el Congreso para dar explicaciones de la gestión de la crisis.