RTVE, la Casa de la Música, emitirá en La 2 los Premios Juventud, que celebrarán su primera edición en España

Los Premios Juventud celebran una edición histórica con su primera gala en Europa y, en concreto, en España. RTVE, TelevisaUnivisión y Starlite firman una alianza estratégica para llevar al público este gran evento musical y cultural, que se emitirá en La 2 el jueves 3 de septiembre. Desde las 22:30 horas la cadena ofrecerá un resumen del desfile de estrellas por la alfombra roja y, a continuación, la ceremonia presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

RTVE hará posible así la unión del público y la cultura de ambas orillas del Atlántico, a través de la emisión de un gran evento que en Estados Unidos, será retransmitido por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, y en México se emitirá por Canal 5.

‘Noche de estrellas’, la alfombra roja de la noche El auditorio Starlite Marbella acogerá el 3 de septiembre los Premios Juventud 2026. Antes de la gala, tendrá lugar ‘Noche de Estrellas’, un especial desde la alfombra roja con entrevistas exclusivas a los artistas, números musicales, el análisis más divertido de los looks de las estrellas y acceso a lo que ocurre detrás de las cámaras. Todo ello, de la mano de seis presentadores con una conexión especial con el público: Lola Lolita, Sofía Surfers, Borja Voces, Jomari Goyso, Jorge Bernal y Paulina Goto.

Premios Juventud: lo mejor de la música y la cultura latinas La 23ª edición de los Premios Juventud volverá a reunir a los grandes referentes de la música y la cultura latinas. Con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, se consolidan como el termómetro de las tendencias y los artistas que marcan el pulso de las nuevas generaciones. Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina serán los anfitriones de la gran ceremonia de entrega de premios, a la que Carín León llega como máximo candidato, con nueve nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi cuentan con seis nominaciones. En la gala actuarán Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Juan Magán, Marc Anthony, Yandel, Wisin, Rous, Mau y Ricky, Greeicy, Ángela Aguilar, Aria Vega, Christian Nodal, Elvis Crespo, Farruko, Camilo, DND I Do Not Disturb, Natanael Cano, Alofoke Music, Arlene MC, Fariana Jey One, Kapo, Kenia Os, Kiko el crazy, Xavi y muchos más. Los Premios Juventud contarán también con grandes figuras reconocidas como “agentes de cambio” por su compromiso con la educación, la acción social y el desarrollo de las comunidades. Los homenajeados serán Antonio Banderas, por su labor filantrópica, apoyo al desarrollo educativo y compromiso con los sectores más vulnerables; La Oreja de Van Gogh, que durante su trayectoria ha demostrado su apoyo a diversas causas sociales; el cantante y actor estadounidense Marc Anthony; y el cantante y compositor puertorriqueño Yandel.