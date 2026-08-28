RTVE, la Casa de la Música, emitirá en La 2 los Premios Juventud, que celebrarán su primera edición en España
- Jueves 3, a las 22:30 horas: resumen de la alfombra y emisión de la gala, presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina
- Con las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco, Ana Mena, Quevedo, Juan Magán, Marc Anthony, Camilo, Morat, Yandel, Elvis Crespo, Rous, Mau y Ricky y muchos más
- Y un desfile de estrellas que entregarán premios, entre las que están Tony Grox & LUCYCALYS, últimos ganadores del Benidorm Fest, y otros asistentes como ASHA
Los Premios Juventud celebran una edición histórica con su primera gala en Europa y, en concreto, en España. RTVE, TelevisaUnivisión y Starlite firman una alianza estratégica para llevar al público este gran evento musical y cultural, que se emitirá en La 2 el jueves 3 de septiembre. Desde las 22:30 horas la cadena ofrecerá un resumen del desfile de estrellas por la alfombra roja y, a continuación, la ceremonia presentada por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.
RTVE hará posible así la unión del público y la cultura de ambas orillas del Atlántico, a través de la emisión de un gran evento que en Estados Unidos, será retransmitido por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, y en México se emitirá por Canal 5.
‘Noche de estrellas’, la alfombra roja de la noche
El auditorio Starlite Marbella acogerá el 3 de septiembre los Premios Juventud 2026. Antes de la gala, tendrá lugar ‘Noche de Estrellas’, un especial desde la alfombra roja con entrevistas exclusivas a los artistas, números musicales, el análisis más divertido de los looks de las estrellas y acceso a lo que ocurre detrás de las cámaras.
Todo ello, de la mano de seis presentadores con una conexión especial con el público: Lola Lolita, Sofía Surfers, Borja Voces, Jomari Goyso, Jorge Bernal y Paulina Goto.
Premios Juventud: lo mejor de la música y la cultura latinas
La 23ª edición de los Premios Juventud volverá a reunir a los grandes referentes de la música y la cultura latinas. Con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, se consolidan como el termómetro de las tendencias y los artistas que marcan el pulso de las nuevas generaciones.
Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina serán los anfitriones de la gran ceremonia de entrega de premios, a la que Carín León llega como máximo candidato, con nueve nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi cuentan con seis nominaciones.
En la gala actuarán Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, La Oreja de Van Gogh, Ana Mena, Juan Magán, Marc Anthony, Yandel, Wisin, Rous, Mau y Ricky, Greeicy, Ángela Aguilar, Aria Vega, Christian Nodal, Elvis Crespo, Farruko, Camilo, DND I Do Not Disturb, Natanael Cano, Alofoke Music, Arlene MC, Fariana Jey One, Kapo, Kenia Os, Kiko el crazy, Xavi y muchos más.
Los Premios Juventud contarán también con grandes figuras reconocidas como “agentes de cambio” por su compromiso con la educación, la acción social y el desarrollo de las comunidades. Los homenajeados serán Antonio Banderas, por su labor filantrópica, apoyo al desarrollo educativo y compromiso con los sectores más vulnerables; La Oreja de Van Gogh, que durante su trayectoria ha demostrado su apoyo a diversas causas sociales; el cantante y actor estadounidense Marc Anthony; y el cantante y compositor puertorriqueño Yandel.
Desfile de estrellas entregando premios
La presentación y entrega de los galardones correrá a cargo de reconocidos artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran algunos con una especial vinculación con RTVE: los últimos ganadores del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores también del Premio Univisión en el certamen alicantino, presentarán uno de los Premios Juventud. En la lista de entregadores también está Melody, ganadora del Benidorm Fest 2025. Y en la lista de artistas asistentes también está ASHA, segunda clasificada este año en Benidorm.
La nómina de artistas que entregarán galardones se completa con Amara La negra, Angela Leiva, Boza, Candy Lover, Carlos Baute, Caroline Aquino, Chiqui Baby, Christian Alicea, Chuyin, Codiciado, Corridos del rey, Damn Goldo, Dia, Diego Klein, Edgardo Núñez, Emjay, Fabio Capri, Ileana Velázquez, Indy Fontaine, Isadora, J Noa, Jackie Guerrido, Jorge Bernal, Judeline, Mariangela, Nic, Omar Camacho, Paulina Goto, Raúl de Molina, Sebas Bárcenas y Vicky Van.