'La Sala', de RNE, galardonado con uno de los Premios Teatro de Rojas

El programa cultural ‘La sala’, de RNE, dirigido por Daniel Galindo, será uno de los cuatro galardonados en la XXXIV edición de los Premios Teatro de Rojas. Unos reconocimientos especiales que abarcan distintos ámbitos y que otorga el Patronato municipal para destacar aquellos espacios con una dilatada trayectoria dedicada a las artes escénicas.

‘La Sala’ Capitaneado desde 2012 por el periodista Daniel Galindo, ‘La Sala’ es uno de los programas culturales de referencia en RNE. Un espacio radiofónico semanal especializado que profundiza en el teatro y las artes escénicas, con la participación de dramaturgos, productores, directores, intérpretes y el propio público. El Teatro de Rojas, que le concederá el premio especial en la categoría de ámbito nacional, reconoce la labor de difusión cultural de ‘La Sala’ y “muy especialmente de las artes escénicas en todos sus ámbitos, desde ferias del sector pasando por entrevistas a diferentes protagonistas del ámbito cultural”.