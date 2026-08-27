Radio Exterior de España, de RNE, comienza la temporada 2026-2027 con novedades

El lunes 31 de agosto comienza la nueva temporada de Radio Exterior de España, la emisora de RNE volcada en los españoles y españolas que viven fuera de nuestro país. En este curso 2026-2027 intensificará la mirada sobre Iberoamérica, sin perder de vista Europa, renovará emblemas de su programación como ‘Españoles en la mar’ y ‘Marca España’ y seguirán las emisiones en otros idiomas para los oyentes extranjeros de todo el mundo.

Más Iberoamérica en REE ‘Hora América’ inicia una nueva etapa con una hora diaria de emisión para ofrecer una mirada más plural sobre la realidad iberoamericana. Con una comunidad de más de 700 millones de hispanohablantes, el programa apuesta en esta nueva andadura por la actualidad y el análisis en profundidad, para ir más allá y contar las grandes historias de la región. Comienza con un equipo reforzado y renovado, dirigido por Raquel García y Francisco Carrión, que contarán con la red de corresponsales y enviados especiales de RNE, con nuevos colaboradores desde México, Argentina y Brasil, y secciones centradas en la gastronomía, el cine, el montañismo o la arqueología. Todo ello, en un año muy importante para España, que acoge la Cumbre Iberoamericana el próximo mes de noviembre en Madrid. ‘Hora América’ se consolida de esta forma como puente entre España y América, tras 27 años de presencia en la onda corta de la emisora internacional de la radio pública.

Apuesta por Europa El programa ‘Europa abierta’ sigue siendo una de las apuestas más claras de Radio Exterior. En el año del 40º aniversario del ingreso de España en la Unión Europea, Isabel Dólera y Lucía Riera se ponen al frente de este espacio diario, que repasa, amplía y acerca al oyente los temas más relevantes del presente y futuro europeo. ‘Españoles en la mar’ renueva la embarcación con el rumbo intacto Con más de cuatro décadas de emisión ininterrumpida en REE, ‘Españoles en la mar’ arranca temporada con una nueva tripulación liderada por Diego Tábara y Coral Consuegra. Con ellos, el programa refuerza su perfil más informativo y mantiene intacta la esencia del espacio: contar las historias del mar con rigor, cercanía y vocación de servicio público. Para la travesía 2026-27 el programa decano de Radio Exterior se actualiza con nuevas secciones como ‘Cocina sin ahogos’, ‘Caras del mar’, ‘Mar de músicas’, ‘Nomenclaturas’, ‘Echando redes’ o ‘El Faro de la cultura’.

‘Marca España’ toma impulso en su 15º cumpleaños Otro de los veteranos, ‘Marca España’, cumple 15 años de antena en 2027 y se refuerza con nuevas secciones, como el ‘Laboratorio de Democracia’ con la jueza emérita y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, o las protagonizadas por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE). La celebración incluye la emisión en RTVE Play de algunos espacios, como el del FMRE. Además, va iniciar una serie de semblanzas para destacar las personalidades históricas que han contribuido a cimentar el prestigio internacional de España: artistas, investigadores, arquitectos, deportistas, diseñadores, etc. También apostará por dar más relevancia a la cultura gastronómica y al patrimonio histórico, aspectos en los que España tiene un sello único en el mundo. Y como acto central de su aniversario, el programa tiene previsto crear los Premios Especiales Marca España. Todo ello, unido a las secciones habituales ‘A ciencia cierta’, ‘Mujeres y Patrimonio y ‘Volvemos’, y de la mano de sus responsables, Manuel Moraga y Sabrina Aguado.