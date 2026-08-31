Sira Rego pide a Ceuta autorizar el traslado urgente a la Península de 500 niñas con "especial vulnerabilidad"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este lunes en el Congreso de los Diputados que es "imprescindible" acoger en la Península a los menores no acompañados que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de agosto, de los cuales 1.478 siguen en el sistema de protección de la ciudad. Imprescindible para "destensionar la situación de Ceuta" y también porque "es la mejor manera de garantizar los cuidados y derechos de estos niños y niñas".

En su comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia, Rego ha recordado la existencia del mecanismo vinculante de reparto de menores impulsado por el Gobierno el año pasado y diseñado para que "ningún territorio de frontera pueda verse obligado a elegir entre abandonar a los niños o quebrar sus servicios de acogida". "Este mecanismo permite distribuir acogida de acuerdo con criterios objetivos. Sabemos que funciona porque ya lo hemos puesto en marcha; en el último año hemos sido capaces de acoger a más de 2.000 niños en todo el territorio" y sin incidencias reseñables, ha destacado.

En este sentido, ha reclamado agilizar el traslado a la Península de 500 niñas -de las 700 que siguen en la ciudad- con un "perfil de especial vulnerabilidad", una medida que "ha funcionado en otros casos". Se haría a través de una "entidad" y se puede llevar a cabo de manera "más o menos inmediata una vez resuelta la primera parte del expediente en Ceuta". Las menores serían acogidas en centros de pequeño tamaño en varios puntos del país. Según la ministra, la medida "estaría a expensas de que el PP, que gobierna en Ceuta, diera su consentimiento".

Otras vías para solucionar el problema de la acogida de los menores son los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades autónomas, una solución también utilizada en el pasado y la "acogida familiar". "Han llegado muchas peticiones de familias de todo el territorio que se han puesto a disposición para acoger a estos niños de manera generosa", ha explicado Rego, y ha añadido que desde su Ministerio están "trabajando con asociaciones de familias acogedoras para ver cómo sería el procedimiento".

En cualquier caso, ha apuntado, estas medidas son factibles porque los expedientes de cada menor, aunque se hayan iniciado en Ceuta, pueden seguir tramitándose en cualquier punto del país. "Ceuta no puede cargar sola con este peso porque es injusto y materialmente es imposible", ha recordado Rego.

La respuesta de Marruecos a la reunificación familiar: "El silencio" Rego ha cargado con dureza contra la idea defendida por PP y Vox en las últimas semanas de devolver a Marruecos a todos los migrantes que entraron en la ciudad, también a los menores. Cualquier decisión relacionada con retornos y reunificación familiar tiene que tomarse bajo la "regla de oro" del "interés superior" del menor. "No es un capricho, es una garantía. Que un Estado no pueda coger a un niño, subirlo a un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber quién es y sin saber a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática, es una conquista democrática. Es exactamente lo que distingue al Estado de derecho de una autocracia", ha destacado. Desde PP y Vox han insistido en la necesidad de agilizar la reunificación familiar de los menores, pero Rego ha recordado que, antes del 30 de julio, España había enviado a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de estos menores. "La respuesta ha sido el silencio", ha criticado. "Nuestros servidores públicos se dejan la piel y si la reunificación es segura se hace, pero mientras estos trámites se resuelven, estos niños no pueden quedar desamparados". Ha insistido en la necesidad del traslado a la Península ya que los procedimientos de reunificación familiar son "largos" y se pueden seguir tramitando en cualquier punto del país, reduciendo la presión en Ceuta.

"Las niñas y niños no son invasores, son sujetos de derecho" "Las niñas y niños no son invasores, son sujetos de derecho", ha asegurado. Además, "los que han llegado solos a Ceuta son víctimas de explotación, de abandono, de abuso", son "niñas que han llegado de situaciones extremas, niños que en muchos casos llegan en situación de calle". "Ninguno de ellos provocó esta crisis, señalar a un niño no es proteger una frontera, es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Nuestra primera obligación es no confundir a los responsables con las víctimas", ha afirmado la ministra al inicio de su comparecencia. Se ha adelantado así a las críticas de PP y sobre todo Vox. "Todo lo que no sea devolver a niños y adolescentes a Marruecos con su familia o entregarlos a instituciones de atención y de protección de menores en Marruecos es cooperar con el invasor y las mafias, expoliar a los españoles y contribuir a un secuestro general de menores", ha criticado la diputada de Vox Blanca Armario. "Los invasores no han huido de ninguna guerra", ha añadido, y ha acusado al Gobierno de "alta traición" por su "inacción". "No tenemos ningún deber moral de acogerlos, Marruecos tiene capacidad suficiente, así que es ilegal repartirlos a beneficio de las ONG por todo el territorio español", ha aseverado. Por su parte, la diputada del PP Ana Alós ha señalado que el "único camino que protege a los menores" es la reunificación familiar y ha criticado que la acogida de menores, sin activar el retorno, "los convierte en un instrumento de presión". El diputado de Junts Josep Maria Cervera ha recordado que "el interés superior del menor también significa anticiparse", y ha criticado que las políticas del Gobierno "llegan tarde y son erráticas". Se ha preguntado "cómo se hará la distribución de menores no acompañados", ya que ha afirmado que Cataluña ya acoge a un gran número de menores. "La solidaridad no puede ser repartir igual entre realidades diferentes". Mientras, el portavoz de Sumar, Nahuel González, ha cargado contra la "deshumanización" de PP y Vox y ha recordado que el sistema de acogida "no está colapsando". Hay "territorios con una presión durísima y otros con capacidad para acoger". Por otro lado, González ha resaltado lo que ha dicho Rego sobre el "silencio" de Marruecos ante las peticiones de reunificación familiar. "USted h dicho algo especialmente grave: que Marruecos no está colaborando en la devolución de menores", ha apuntado. " ¿Dónde está toda esa colaboración de la que se nos habla? Ante esto estamos escuchando demasiado silencio. Marruecos conoce perfectamente su capacidad de presión sobre el Estado español [...]. Que Mohamed VI sea útil para Trump o para Netanyahu no puede convertirle en intocable para el Estado español".