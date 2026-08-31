Sánchez anuncia que el rey visitará Ceuta y defiende a Marruecos: "Sin cooperación, esta crisis se agravaría"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el rey visitará Ceuta "cuando se den las condiciones para ello", sin concretar una fecha, porque "hay razones y argumentos para ello", al tiempo que ha hecho una defensa cerrada de la actuación de Marruecos en la crisis migratoria, pues ha considerado que "sin su cooperación", la situación "se agravaría".

"Esta crisis solo se resuelve con la cooperación y no con la falta de confianza en Marruecos, que agravaría la situación", ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser, en su primera intervención en un medio de comunicación dsde que se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Sánchez ha rechazado revelar si Felipe VI quiere visitar Ceuta y Melilla, pero ha explicado que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela. También ha sacado pecho de las veces que ha visitado él como presidente del Gobierno Ceuta, y ha resaltado que ha acudido más veces a ambas ciudades como jefe del Ejecutivo que los que van a "reivindicar" el islote Perejil, en alusión al expresidente José María Aznar.

Atribuye la crisis a bulos procedentes de Rusia e Israel Preguntado por las causas de la entrada masiva, Sánchez ha explicado que aún se está investigando, pero lo ha atribuido a la tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, unido a la propagación de bulos y desinformación procedentes de Rusia e Israel, y de una "internacional ultraderechista" que "utilizan siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa", porque, en su opinión, es "algo que divide". "El Servicio Europeo de Acción Exterior nos dijo que hubo redes rusas e israelíes que difundieron y propagaron bulos", ha asegurado. Por contra, ha defendido a ultranza a Marruecos y ha señalado que no hay "ninguna información" que apunte al país vecino como origen de la crisis migratoria. "No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda de la participación de las autoridades marroquíes", ha sostenido. En este punto, ha indicado que la cooperación con Marruecos es "positiva".

Niega "contradicciones" entre Robles y Marlaska Por otra parte, al ser cuestionado por las "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, sobre si hubo o no avisos de la entrada masiva de inmigrantes, Sánchez se ha alineado con la versión de Marlaska y ha asegurado que no hubo informes previos de la "magnitud" y de la "gravedad" de lo que iba a suceder en Ceuta los días 30 y 31 de julio. "Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha asegurado rotundo. Marlaska insiste en que de los informes previos no se podía "prever" una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta Mª Carmen Cruz Martín No obstante, ha admitido que lo que sí que hubo fue "informes de situación" del CNI y de la Policía Nacional sobre "un aumento de flujos de irregulares", pero ha insistido que no era diferente a la de otros veranos. También ha afirmado que entre el 26 y el 29 de julio hubo varias reuniones entre las autoridades ceutíes y la Administración General del Estado tras constatar un aumento de las llegadas a nado, en línea con los "picos" que se suelen producir en verano. Y ha asegurado que se adoptaron medidas basadas en esas informaciones, como reforzar los controles en frontera y preparar el CETI ampliando el número de plazas para la acogida de migrantes, "pero no de la manera tan desmesurada" como se produjo, y "seguir colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes".