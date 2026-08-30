El Consejo de Ministros aprobará el martes un plan de emergencia con 165 millones para Ceuta

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes un plan de emergencia con 165 millones de euros para paliar la crisis migratoria en Ceuta, según confirman fuentes del Gobierno a RTVE. Este paquete de medidas de emergencia estará dirigido a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos,

En concreto, habrá ayudas directas a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos, al comercio, al turismo y a cuestiones básicas como la educación con la vuelta al colegio. También se dedicarán partidas a los sectores de la sanidad y la justicia, tensionadas desde la llegada masiva a la ciudad autónoma de 72.000 migrantes procedentes Marruecos.

Al margen de este plan, el pasado jueves el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. Por otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una ampliación de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en Ceuta.

Estas ayudas se suman al plan de recuperación de 180 millones anunciados por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, durante su visita a la ciudad autónoma la semana pasada. Reforzar la seguridad urbana y fronteriza; gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes en la ciudad; y fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía son los objetivos, según explicó Cuerpo.

Cuando se cumple un mes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, el Gobierno trabaja para aumentar los lugares de acogida para los que todavía permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, mientras se suceden los llamamientos a la población para evitar los actos de violencia.

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves para dar cuenta de la gestión en Ceuta marca el comienzo del curso político. Según las últimas cifras, alrededor de 5.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad autónoma. Como parte de las medidas para solventar la situación, el Gobierno ha instalado dispositivos temporales con capacidad para 1.800 personas.