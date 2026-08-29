Asociaciones vecinales de Ceuta suspenden las protestas contra los migrantes para evitar los episodios violentos

Los vecinos de Ceuta han suspendido este fin de semana las protestas contra los migrantes que aún permanecen en la ciudad autónoma, que han derivado en días pasados en episodios de violencia. Tratan de evitar así que los mensajes racistas tomen fuerza en una comunidad arraigada históricamente en el diálogo entre culturas.

“Al menos un militar herido tras una nueva agresión con piedras contra efectivos desplegados en Ceuta



Hoy estaba prevista una nueva manifestación de los vecinos pero ellos mismos la han suspendido



Los detalles, en el @telediario_tve pic.twitter.com/dpf0WgSn99“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026

Los migrantes de origen magrebí y subsahariano que permanecen acampados en la playa del Trampolín y las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) esperan la tramitación de sus casos, aprovechando este intento de bajar la tensión y después de la presencia este viernes de cientos de manifestantes en esta zona.

La llegada de la manifestación de este viernes a las inmediaciones del CETI y la playa contigua de Benítez se producía entre cánticos de "No somos racistas, somos realistas", antes de que los centenares de personas convocados por los movimientos vecinales dejaran de avanzar por el fuerte cordón policial establecido tras los episodios violentos del jueves.