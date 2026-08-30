Una 'Armada de la Solidaridad' y una concentración motera llenan la bahía de Ceuta de banderas de España

La bahía sur de Ceuta se ha llenado este domingo de banderas de España y de muestras de apoyo al pueblo ceutí durante una jornada marcada por la navegación de la denominada 'Armada de la Solidaridad' y una concentración motera que ha recorrido posteriormente las calles de la ciudad autónoma.

La Flotilla Solidaria, compuesta por cerca de un centenar de embarcaciones procedentes principalmente de la Costa del Sol y de la provincia de Cádiz, a las que se han sumado barcos de Ceuta, ha navegado frente al litoral ceutí haciendo sonar sus bocinas y exhibiendo banderas de España mientras sus tripulantes han coreado mensajes como "No estáis solos".

En otros barcos sonaba el popular tema del Dúo Dinámico Resistiré al tiempo que se escuchaba por los altavoces el himno de España, según ha constatado Rodrigo García Melero, enviado especial de RTVE Noticias. Los ceutíes los han recibido desde los balcones al grito de "Viva España y los españoles".

Las primeras embarcaciones habían comenzado a llegar al Puerto Deportivo de Ceuta durante la jornada del sábado desde distintos puntos de Andalucía. Alrededor de 60 barcos arribaron entonces a la ciudad, donde fueron recibidos por numerosos ciudadanos al grito de "Ceuta no está sola".

A partir del mediodía de este domingo, han abandonado de forma escalonada el puerto deportivo para realizar un recorrido conjunto por aguas próximas a la ciudad. La ruta ha discurrido por la zona de San Amaro y El Desnarigado hasta alcanzar la playa del Chorrillo. Cientos de ceutíes se han concentrado en las playas del Chorrillo y de la Ribera para recibir a la flotilla entre aplausos. Algunos han seguido el paso de las embarcaciones visiblemente emocionados, llegando incluso a las lágrimas.