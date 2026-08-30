Deshumanización, bulos y legitimación de la violencia: así se ha extendido el odio en redes con la crisis en Ceuta
- Informe Semanal: Ceuta, un mes al límite
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Un mes después de la entrada masiva en Ceuta por mar en la frontera con Marruecos, la ciudad autónoma vive un clima de máxima tensión, las ONG denuncian la situación de “abandono” mientras siguen atendiendo a miles de migrantes y el hartazgo de los vecinos ha dado paso a marchas y protestas. En VerificaRTVE analizamos cómo se ha extendido el discurso de odio en redes sociales y el papel que ha jugado la desinformación en este proceso, un cóctel que se ha trasladado a las calles con asaltos a la playa, boicots a la entrega de comida y ataques a la prensa.
En los dos días que duró la entrada masiva, el 30 y 31 de julio, los mensajes de odio en redes sociales se multiplicaron por tres. Lo revela un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) que, además, destaca que en esas apenas 48 horas detectaron 9.590 publicaciones de odio.
1| Mensajes que deshumanizan, claves en el discurso de odio contra migrantes
Los mensajes de odio detectados por Oberaxe en los dos primeros días de la crisis migratoria en Ceuta tienen un denominador común: la deshumanización de las personas migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma. El informe señala que se “han identificado numerosas narrativas deshumanizantes”. En concreto, constituyeron el 40% de los mensajes analizados. El grupo de personas a las que más se dirigió el discurso de odio fue a las procedentes del Norte de África, el principal grupo diana (68%).
El experto en redes sociales Marcelino Madrigal ha explicado en el Canal 24 horas de RTVE cómo se ha radicalizado el discurso sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Al principio deshumanizando a los inmigrantes, el término más utilizado es ‘rata’”. Desde mediados de agosto, en torno a los días 14 y 16, empezó a “identificar menciones a agresiones colectivas, a disturbios el día 21, y a llamamientos a manifestarse con palos y piedras el día 23”. “Esto ha ido in crescendo”, apunta.
Estefanía Acién González, profesora titular de Antropología Social en la Universidad de Almería e investigadora del CEMyRI (Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales) también destaca como “elemento central” del discurso de odio racista la deshumanización. Cuando se le “arrebata la humanidad” a una persona “por reunir características como nacionalidad o cultura en la que supuestamente se ha desarrollado”. Tras la deshumanización, la víctima “se convierte en una persona que puede ser diana de odio, de malestar y de inseguridades”. Además, destaca “la potencia de estas narrativas para justificar el trato degradante, la discriminación y la violencia”, señala.
Esta investigadora explica que la “receta” del racismo está compuesta por “un triángulo que se retroalimenta”. En el primero de sus vértices están los “valores asentados en nuestro relato cultural”, donde “están los prejuicios y los estereotipos”. En el segundo estaría la violencia estructural”, sería “la expresión de la violencia simbólica y la discriminación”. Y, por último, “la violencia directa”.
Acién señala que en la actualidad, “los discursos racistas están más legitimados” que antes: “Se expresa de una manera muchísimo más explícita”. Cuando, “desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XXI” el “racismo manifiesto y directo había estado muy mal visto”. Pero, “en los últimos años, con el auge de las redes y la extrema derecha, estamos volviendo a una legitimación simbólica” de un “discurso racista, manifiesto y directo que es extremadamente deshumanizante”.
Mikel Mazkiaran, abogado y miembro de SOS Racismo Guipúzcoa, comparte en declaraciones a VerificaRTVE la “normalización” de discursos “abiertamente discriminatorios” que “no se clasifican como racistas”. Con respecto a Ceuta, cree que se ha generado un discurso de odio y rechazo para “poner en la diana a un colectivo que no es el de los extranjeros, sino el de los magrebíes y, en concreto, los jóvenes”. Uno de los componentes que ayudan a generar estos discursos, a su juicio, es el lenguaje, “el empleo de términos que generan unas imágenes determinadas, en este caso, el término invasión, con una carga negativa”. También advierte de que la entrada masiva de personas ha quedado asociada al fenómeno migratorio, cuando la realidad de la migración en España, explica, “es la de la entrada por Barajas de personas que acaban asentándose, trabajando y regularizando su situación”.
Sobre la vinculación entre los discursos de odio que corren en redes sociales y los actos violentos, este experto muestra prudencia. “Probablemente, tiene relación. Pero sin quitar un ápice de importancia a las redes como multiplicadoras del discurso de odio, es posible la generación de violencia sin redes sociales”, afirma.
2| Bulos para amplificar la crisis y presentar a los migrantes como amenaza: de “invasores” a “violentos” o “incívicos”
Además de recibir mensajes deshumanizantes en redes sociales, el grupo diana también se ha presentado como una amenaza, según el análisis de Oberaxe. En esos días, se registraron comentarios que incitaban a la expulsión de migrantes (el 15% del total) o a la violencia (4%). Gran parte de la desinformación sobre Ceuta que hemos detectado coincide con las narrativas de odio identificadas por Oberaxe que buscan presentar a las personas migrantes como una amenaza, llegando a tildarlos de “invasores”, o trasladando la idea de que no son “civilizados” (pág 5).
La técnica desinformativa más habitual ha sido la de difundir vídeos descontextualizados que nada tenían que ver con la situación migratoria en Ceuta. De hecho, el 33% del contenido analizado por Oberaxe “incluye imágenes, vídeos, memes o el uso de lenguaje codificado”. Un tipo de contenidos que tiene “una mayor capacidad de difusión y de impacto” y, “dificulta la identificación automática y precoz del discurso de odio por parte de las plataformas”.
Para trasladar la idea de “invasión” de migrantes a España, el mismo 30 de julio se difundió la falsedad de que este vídeo de cientos de personas en una colina en Turquía era una grabación de Ceuta ese día. En redes sociales se dijo que estas eran imágenes de la “invasión” que estaban “viviendo” en la ciudad autónoma y la grabación superó el millón de reproducciones. Pero, es falso: son imágenes grabadas en Turquía que circulaban desde el 5 de julio. El 2 de agosto, se viralizó este otro vídeo de una multitud en una estación de tren junto a mensajes que decían que se había grabado en España y quienes aparecen en la grabación eran "musulmanes marroquíes reunidos en masa" preparados para la "invasión" de Europa. Sin embargo, son imágenes de la estación de tren de Kenitra, en Marruecos.
Pie de foto: Mensajes de redes que difunden falsedades para presentar a migrantes en Ceuta como “invasores”
También se les ha atribuido la autoría de disturbios que no han cometido para presentarlos como violentos, incívicos o peligrosos, mediante la difusión de vídeos de altercados descontextualizados. El 1 de agosto un mensaje de X, compartido más de 40.000 veces, adjuntó un vídeo que supera los cuatro millones de visualizaciones para acusar falsamente a los migrantes en Ceuta de protagonizar estos disturbios callejeros que nada tenían que ver con Ceuta: se grabaron en la noche del 30 de mayo en Toulouse, Francia, tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League. También se viralizó la falsedad de que estos dos vídeos de actos vandálicos contra iglesias eran imágenes de Ceuta o este vídeo de 2021 de personas apedreando un furgón de policía en Ceuta que se difundió como si fuera actual.
Otra de las narrativas desinformativas que hemos detectado es la que busca presentar a los migrantes como causantes de inseguridad ciudadana difundiendo vídeos descontextualizados de hombres con actitudes amenazantes. Como aclaramos en VerificaRTVE, este joven que hace gestos amenazantes a cámara y lanza una botella no es un migrante en Ceuta, sino un creador de contenidos en Francia. También desmentimos que este vídeo viral de un joven manejando un machete se grabara en España, son imágenes de Colombia.
3| Desinformación para criminalizar la labor de Cruz Roja y desacreditar a la prensa
Cruz Roja es objeto recurrente de bulos y discursos de odio desde que se inició la crisis migratoria en Ceuta el 30 de julio. Ese mismo día, mensajes de redes sociales compartieron como si fuera una fotografía actual en Ceuta la icónica imagen de 2021 del abrazo entre Luna, voluntaria de esta organización, y un joven migrante en Ceuta. Ya entonces esta joven recibió una campaña de odio y, en el contexto actual, este vídeo se ha utilizado de nuevo para extender el discurso de odio contra trabajadores humanitarios. “Empatía suicida de las mujeres de la Cruz Roja en Ceuta", decía una publicación de X el 30 de julio al compartir esta imagen.
Se ha cuestionado su labor humanitaria en la ciudad autónoma con contenidos falsos como la falsedad de que este reparto de comida organizado por Cruz Roja y Cooperación Sur-Sur era un traslado de menores a la península. También ha circulado el bulo de que no ayudó a las víctimas de la dana de Valencia ni de los incendios. El jueves 27, se difundió en redes sociales que ante la “presión social” en Ceuta, Cruz Roja se había visto “forzada” a dejar la ciudad. El viernes, sin embargo, las cámaras de RTVE grabaron el trabajo de los miembros de esta organización repartiendo ayuda.
No es la primera vez que esta organización sufre una campaña de desinformación durante una tragedia. Tras la dana de Valencia fue diana de ataques de odio y desinformación y, después del accidente de Adamuz circuló la falsedad de que no había "trabajado sobre el terreno".
La prensa y, en concreto RTVE, también ha sido objeto de bulos durante la cobertura de la crisis en Ceuta. En VerificaRTVE desmentimos el 4 de agosto que este video mostrara a trabajadores de RTVE grabando "posados" de menores migrantes en la playa del Trampolín para "justificar la invasión". Como contamos, el equipo que aparece en las imágenes no es de RTVE, sino de la televisión belga VRT, que aclaró que "el reportaje no se manipuló de ninguna manera" y “no escenificaron nada que no estuviera ocurriendo”.
4| El odio y la deshumanización, antesala de la legitimación de la violencia física
Con los mensajes deshumanizantes y los bulos que se difunden para avalar el discurso de odio racista se genera un contexto que es caldo de cultivo para la legitimación de la violencia. De hecho, el estudio de Oberaxe señala que, del contenido analizado en redes sociales, “el 60%” presentaba “un lenguaje agresivo explícito” contra “los grupos diana”.
Tomás Fernández, director del Oberaxe, advirtió en el Canal 24 horas de RTVE de que el mayor peligro de estos mensajes es que "son antecedentes de ataques físicos" y "no solo se mantienen en ese ámbito online”. “Estos discursos, que apelan a lo emocional y a los prejuicios de las personas que lo leen, pueden derivar en agresiones físicas", explica.
El caso de Torre Pacheco (Murcia) en 2025 es un ejemplo de cómo el discurso de odio racista y la desinformación en redes sociales pueden trasladarse a episodios de violencia física, tal y como contamos en este especial: ‘Torre Pacheco: anatomía de un bulo’.
El analista Marcelino Madrigal ha detectado estos días “amenazas a las ONG como vimos en la dana de Valencia o en Torre Pacheco, sobre todo hacia Cruz Roja”. Según ha afirmado en una entrevista con el Canal 24 horas de RTVE, estos mensajes calificaban a las ONG que ayudan en Ceuta de “mafia” y “se repiten una y otra vez”.
5| La deriva violenta en Ceuta: de disturbios a ataques contra las ONG y periodistas
Un mes después del inicio de la crisis migratoria en Ceuta, las ONG siguen atendiendo a miles de migrantes y la ciudad autónoma vive escenas de tensión y violencia. El 27 de agosto, varios manifestantes acudieron al campamento de migrantes en la playa de Benítez y destrozaron y quemaron las pertenencias de las personas migrantes que pernoctaban allí. Una acción, la de prenderle fuego a los asentamientos de migrantes en Ceuta, de la que se hablaba desde el 16 de agosto en redes sociales, según ha indicado Marcelino Madrigal en el Canal 24 horas de RTVE este 28 de agosto.
Semanas después de la campaña de descrédito en redes sociales contra Cruz Roja, los mensajes traspasaron la pantalla. El 27 de agosto varios manifestantes en Ceuta trataron de bloquear el paso de un camión de reparto de comida de la organización que, como cada tarde, se acercaba a repartir alimentos a los migrantes. Finalmente, como te contamos, en directo, en el Canal 24 horas de RTVE, los camiones de reparto lograron llegar a la playa del Trampolín usando una ruta alternativa para evitar a los manifestantes.
Varias ONG han denunciado estos episodios de violencia en Ceuta. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo ha expresado “su profunda preocupación por la deriva violenta” y ha hecho “un llamamiento a las administraciones públicas para que garanticen los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la convivencia”. En la misma línea, la Asociación Elín, que ofrece atención humanitaria en Ceuta desde 1999, ha denunciado la “normalización de la violencia” y “el abandono que ha vivido la sociedad ceutí”. Ha subrayado que “ningún malestar ni reivindicación política puede justificar comportamientos que privan de lo más básico a quienes ya se encuentran en una situación extrema”.
El clima de tensión también se ha traducido en ataques a la prensa. Periodistas de distintos medios de comunicación, entre ellos, compañeros de RTVE, que el 27 de agosto fueron increpados por manifestantes. Estas acciones de acoso y agresión a periodistas han sido denunciadas por Reporteros Sin Fronteras España (RSF), varias asociaciones de periodistas y el Consejo de Informativos de TVE.