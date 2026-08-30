Deshumanización, bulos y legitimación de la violencia: así se ha extendido el odio en redes con la crisis en Ceuta

Un mes después de la entrada masiva en Ceuta por mar en la frontera con Marruecos, la ciudad autónoma vive un clima de máxima tensión, las ONG denuncian la situación de “abandono” mientras siguen atendiendo a miles de migrantes y el hartazgo de los vecinos ha dado paso a marchas y protestas. En VerificaRTVE analizamos cómo se ha extendido el discurso de odio en redes sociales y el papel que ha jugado la desinformación en este proceso, un cóctel que se ha trasladado a las calles con asaltos a la playa, boicots a la entrega de comida y ataques a la prensa.

En los dos días que duró la entrada masiva, el 30 y 31 de julio, los mensajes de odio en redes sociales se multiplicaron por tres. Lo revela un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) que, además, destaca que en esas apenas 48 horas detectaron 9.590 publicaciones de odio.

1| Mensajes que deshumanizan, claves en el discurso de odio contra migrantes Los mensajes de odio detectados por Oberaxe en los dos primeros días de la crisis migratoria en Ceuta tienen un denominador común: la deshumanización de las personas migrantes que cruzaron a la ciudad autónoma. El informe señala que se “han identificado numerosas narrativas deshumanizantes”. En concreto, constituyeron el 40% de los mensajes analizados. El grupo de personas a las que más se dirigió el discurso de odio fue a las procedentes del Norte de África, el principal grupo diana (68%). El experto en redes sociales Marcelino Madrigal ha explicado en el Canal 24 horas de RTVE cómo se ha radicalizado el discurso sobre la crisis migratoria en Ceuta: “Al principio deshumanizando a los inmigrantes, el término más utilizado es ‘rata’”. Desde mediados de agosto, en torno a los días 14 y 16, empezó a “identificar menciones a agresiones colectivas, a disturbios el día 21, y a llamamientos a manifestarse con palos y piedras el día 23”. “Esto ha ido in crescendo”, apunta. ““ Estefanía Acién González, profesora titular de Antropología Social en la Universidad de Almería e investigadora del CEMyRI (Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales) también destaca como “elemento central” del discurso de odio racista la deshumanización. Cuando se le “arrebata la humanidad” a una persona “por reunir características como nacionalidad o cultura en la que supuestamente se ha desarrollado”. Tras la deshumanización, la víctima “se convierte en una persona que puede ser diana de odio, de malestar y de inseguridades”. Además, destaca “la potencia de estas narrativas para justificar el trato degradante, la discriminación y la violencia”, señala. Esta investigadora explica que la “receta” del racismo está compuesta por “un triángulo que se retroalimenta”. En el primero de sus vértices están los “valores asentados en nuestro relato cultural”, donde “están los prejuicios y los estereotipos”. En el segundo estaría la violencia estructural”, sería “la expresión de la violencia simbólica y la discriminación”. Y, por último, “la violencia directa”. Acién señala que en la actualidad, “los discursos racistas están más legitimados” que antes: “Se expresa de una manera muchísimo más explícita”. Cuando, “desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XXI” el “racismo manifiesto y directo había estado muy mal visto”. Pero, “en los últimos años, con el auge de las redes y la extrema derecha, estamos volviendo a una legitimación simbólica” de un “discurso racista, manifiesto y directo que es extremadamente deshumanizante”. Mikel Mazkiaran, abogado y miembro de SOS Racismo Guipúzcoa, comparte en declaraciones a VerificaRTVE la “normalización” de discursos “abiertamente discriminatorios” que “no se clasifican como racistas”. Con respecto a Ceuta, cree que se ha generado un discurso de odio y rechazo para “poner en la diana a un colectivo que no es el de los extranjeros, sino el de los magrebíes y, en concreto, los jóvenes”. Uno de los componentes que ayudan a generar estos discursos, a su juicio, es el lenguaje, “el empleo de términos que generan unas imágenes determinadas, en este caso, el término invasión, con una carga negativa”. También advierte de que la entrada masiva de personas ha quedado asociada al fenómeno migratorio, cuando la realidad de la migración en España, explica, “es la de la entrada por Barajas de personas que acaban asentándose, trabajando y regularizando su situación”. Sobre la vinculación entre los discursos de odio que corren en redes sociales y los actos violentos, este experto muestra prudencia. “Probablemente, tiene relación. Pero sin quitar un ápice de importancia a las redes como multiplicadoras del discurso de odio, es posible la generación de violencia sin redes sociales”, afirma.