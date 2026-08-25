No son imágenes de un joven migrante con un machete en España, es Colombia

Aprovechando la crisis migratoria en Ceuta, en redes sociales difunden mensajes en varios idiomas que comparten un vídeo de un joven manejando un machete en un parque como si fuera un chico inmigrante en España. Es falso. Las imágenes se grabaron en el Cerro El Picacho, en Medellín, Colombia.

"Un médico acaba de llegar a España para salvar vidas. Somos muy afortunados de tener a tal lumbrera con nosotros en Europa", dice irónicamente un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 7.000 veces desde el 24 de agosto. La publicación adjunta un vídeo de un joven que hace acrobacias con un machete junto a un grupo de chicos en las escaleras de un parque. En esta misma red social, otros usuarios difunden la misma grabación junto a mensajes similares en castellano, italiano, francés, checo, neerlandés y polaco.

No es un joven migrante en España, es Colombia Este vídeo no muestra a un joven migrante en España, son imágenes grabadas en un parque de Medellín, en Colombia. Geolocalizamos la grabación en el entorno del Cerro El Picacho, situado en dicha ciudad colombiana (6.30393406,-75.58805851). En varias de las fotos que ofrece Google Maps de las escaleras que suben hasta este cerro puedes ver similitudes como las rayas amarillas y negras de las farolas o la forma de las barandillas negras. Puedes comprobarlo en la imagen inferior. Similitudes entre el vídeo de redes (a la izquierda) y las imágenes del Cerro El Picacho de Medellin, en Colombia, que ofrecen Google Maps y Google Earth VerificaRTVE La cuenta de X que ha viralizado la grabación desinforma de manera recurrente sobre asuntos relacionados con inmigración. Lo hace ahora en el contexto de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta, pero también lo hizo tras la agresión a un hombre en Torre Pacheco (Murcia) en julio de 2025. Como te contamos en esta investigación, uno de los mensajes xenófobos más virales que detectamos procedía de esta cuenta.