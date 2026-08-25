No son imágenes de un joven migrante con un machete en España, es Colombia
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Aprovechando la crisis migratoria en Ceuta, en redes sociales difunden mensajes en varios idiomas que comparten un vídeo de un joven manejando un machete en un parque como si fuera un chico inmigrante en España. Es falso. Las imágenes se grabaron en el Cerro El Picacho, en Medellín, Colombia.
"Un médico acaba de llegar a España para salvar vidas. Somos muy afortunados de tener a tal lumbrera con nosotros en Europa", dice irónicamente un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 7.000 veces desde el 24 de agosto. La publicación adjunta un vídeo de un joven que hace acrobacias con un machete junto a un grupo de chicos en las escaleras de un parque. En esta misma red social, otros usuarios difunden la misma grabación junto a mensajes similares en castellano, italiano, francés, checo, neerlandés y polaco.
No es un joven migrante en España, es Colombia
Este vídeo no muestra a un joven migrante en España, son imágenes grabadas en un parque de Medellín, en Colombia. Geolocalizamos la grabación en el entorno del Cerro El Picacho, situado en dicha ciudad colombiana (6.30393406,-75.58805851). En varias de las fotos que ofrece Google Maps de las escaleras que suben hasta este cerro puedes ver similitudes como las rayas amarillas y negras de las farolas o la forma de las barandillas negras. Puedes comprobarlo en la imagen inferior.
La cuenta de X que ha viralizado la grabación desinforma de manera recurrente sobre asuntos relacionados con inmigración. Lo hace ahora en el contexto de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta, pero también lo hizo tras la agresión a un hombre en Torre Pacheco (Murcia) en julio de 2025. Como te contamos en esta investigación, uno de los mensajes xenófobos más virales que detectamos procedía de esta cuenta.
Campañas de desinformación y mensajes de odio racista en redes
La publicación que circula en redes como si tuviera lugar en España forma parte de una narrativa desinformativa que presenta a todas las personas migrantes como delincuentes. En VerificaRTVE desmontamos en 2024 un vídeo similar para aclararte que su protagonista no era un magrebí practicando con un machete antes de llegar a España. Se trataba, en realidad, de un joven que realiza acrobacias con este tipo de objetos en Egipto.
Situaciones como la que se está viviendo en Ceuta estos días son objeto recurrente de campañas de desinformación y odio en las redes sociales. En RTVE Noticias te hemos contado que los mensajes de odio se multiplicaron por tres los días 30 y 31 de julio en el contexto de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). En el informe, que se ha hecho público este martes, OBERAXE destaca que el 60% de los mensajes que utilizaban insultos y un lenguaje agresivo explícito, el 34% utilizaba la ironía y el sarcasmo para difundir narrativas discriminatorias y el 33% los acompañaba con imágenes, vídeos o memes.
En VerificaRTVE hemos desmentido varios contenidos descontextualizados que se presentaban como si fueran en Ceuta. Es el caso de esta grabación de un robo en un centro comercial de Londres en mayo o este otro vídeo de la estación de tren de Kenitra, en Marruecos.