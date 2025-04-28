Rego prevé que los primeros traslados de menores migrantes a las CC.AA. se hagan en verano y pide "humanidad" al PP

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, estima que los traslados de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta a las demás comunidades autónomas podrán producirse “hacia el verano” y ha hecho una llamada al PP y a sus autonomías a la “humanidad” y a la "empatía" para proceder a la acogida.

“Consideramos que, a partir de hoy, estamos en condiciones de realizar traslados hacia el verano. Esto se pone en marcha”, ha aseverado en una entrevista en RNE horas antes de que tenga lugar la reunión de su Ministerio con las comunidades autónomas para que éstas hagan “las aportaciones que consideren oportunas” y se pongan en común los criterios para la reubicación de menores.

La reunión llega entre fuertes críticas por parte de algunas autonomías gobernadas por el PP, que reprochan al Ejecutivo que se haga un “traje a medida” de Cataluña en cuanto al reparto tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts el pasado mes de marzo. Un acuerdo que se trasladó después al Consejo de Ministros, que aprobó un decreto para reformar la ley de extranjería con los criterios para el reparto de menores entre las autonomías.

Niega que exista "un agravio comparativo" con Cataluña La ministra ha negado que exista un “agravio comparativo” con Cataluña, pero ha dejado claro que lo que no se puede es “partir de cero”, porque los sistemas autonómicos “ya tienen niños en acogida” y por eso es necesario, ha dicho, ver los datos de cuántos menores tiene cada una. “No tiene sentido que aliviemos Canarias y generemos problemas de saturación en otra comunidad, no sería responsable”, ha advertido. Ha asegurado que el Gobierno tiene datos “precisos” de los menores que hay en acogida en las autonomías, pero ha lamentado que Aragón “no ha facilitado los datos” y que Madrid y la Comunidad Valenciana han dado “un dato global”. Claves del reparto de migrantes: ¿cuándo entra en vigor? ¿cuántos menores tiene que acoger cada comunidad? “Llama la atención la contradicción del PP con sus comunidades autónomas”, ha expuesto Rego, que cree que el Partido Popular “de alguna manera se opone a los intereses del PP” en algunas autonomías. Ha subrayado que el partido de Alberto Núñez Feijóo gobierna en Canarias, autonomía que está de acuerdo con el sistema del reparto de menores, y también en Ceuta, ciudad autónoma tensionada por la inmigración. Ha advertido precisamente a Feijóo, muy crítico con el sistema de reparto de migrantes, de que los criterios “siguen siendo los mismos que aprobó y avaló cuando era presidente de la Xunta en 2022”. Y ha subrayado que en el caso de esta “situación de emergencia humanitaria” hay que ser “responsables” y actuar de la misma forma que hicieron las autonomías del PP cuando “no pusieron problemas a la acogida de niños ucranianos”. “Aquí pasa exactamente lo mismo pero con un número de migrantes inferior”, ha subrayado. “No podemos mirar para otro lado mientras unos 5.000 niños están entre Canarias y Ceuta. Tenemos que hacer una política responsable que ponga en el centro sus derechos”, ha proseguido.