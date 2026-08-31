Enric Mas sueña con el rojo en Granada después de 34 grandes vueltas sin una victoria española
- Alberto Contador firmó el último triunfo español en una grande conquistando el Giro 2015
- Sigue en directo la etapa 10 de La Vuelta 2026 este martes en RTVE Play
Que La Vuelta es una carrera imprevisible ya lo sabíamos, pero que Enric Mas (Movistar) iba a entrar en todas las apuestas como el rival a batir en la presente edición era un brindis al sol hasta que el abandono del esloveno Tadej Pogacar (UAE) dejó al mallorquín como nuevo propietario del maillot rojo tras la primera semana. Tras su demostración de poderío en el Alto de Aitana, el español cuenta con 1'18'' de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), quien aspira a convertirse en el primer ciclista en ganar La Vuelta por quinta vez.
Siempre en el segundo escalón entre los favoritos a ganar una grande, como refleja sus segundas posiciones en las ediciones de 2018, 2021 y 2022, y su tercera plaza en 2024. Estas dos últimas temporadas escoltó en el podio a un Primoz Roglic que aspira a superar a Roberto Heras, ganador de cuatro ediciones, como el ciclista con mayor número de victorias en la ronda española.
La sequía de triunfos españoles en una gran vuelta suma más de una década y 34 carreras entre Tour, Giro y Vuelta, con Alberto Contador como el último ciclista español en lograr la victoria en la clasificación general del Giro de 2015 y La Vuelta de 2014. Hace ya más de once años de las últimas dos ocasiones en las que ondeó la bandera española en Turín y Santiago de Compostela, aunque ahora crece la esperanza de que pueda volver a hacerlo el próximo domingo 13 septiembre en Granada.
Catalogado por algunos como ciclista defensivo, el propio Mas ha explicado en más de una ocasión que "no va a atacar porque "lo pida la afición" sino que debe regularse para marcarse objetivos reales de acuerdo a su estado de forma y la situación de sus rivales y la dinámica de la carrera.
Primer día como líder de La Vuelta
El líder de Movistar llega a la jornada de descanso como líder de La Vuelta tras lucir este domingo el maillot rojo por primera vez en una etapa con final en el Alto de Aitana donde demostró que se ganó vestirlo, tras su gesto de no querer ponérselo en la ceremonia posterior al abandono de Pogacar. Atacó en varias ocasiones y llegó con un Onley exhausto a su espalda, con tiempo suficiente para celebrar su segunda victoria en una Vuelta a España en la que hasta el momento ha demostrado ser el más fuerte.
Desde aquel triunfo de Contador en el Giro de 2015, ha sido el propio Enric Mas quien más cerca ha estado de devolver al ciclismo español a lo más alto en una gran vuelta, junto a Joaquim Rodríguez y Alejandro Valverde en las ediciones de La Vuelta de 2015 y 2019, donde el catalán y el murciano fueron segundos por detrás de Fabio Aru y Primoz Roglic, respectivamente.
Más lejos queda un podio español en Giro y Tour, con la tercera plaza de Alejandro Valverde en la corsa rosa de 2016 que ganó el italiano Vincezo Nibali, mientras Mikel Landa fue también tercero un año antes. En el Tour de Francia, el propio Valverde aparece como el último ciclista español al subir al podio, tercero en 2015, la misma posición que Joaquim Rodríguez dos años antes, con Alberto Contador como último ganador de la grande boucle en 2009, cuarta victoria consecutiva de un ciclista español desde 2006 tras Óscar Pereiro, el propio Contador y Carlos Sastre.
La carrera será la que dicte sentencia, pero con dos semanas por delante, La Vuelta afronta una lucha abierta por el maillot rojo, con Enric Mas y Primoz Roglic como favoritos a la victoria final, con Felix Gall (Decathlon), Richard Carapaz (EF) y Oscar Onley (INEOS) a la espera de tener su oportunidad.