Enric Mas sueña con el rojo en Granada después de 34 grandes vueltas sin una victoria española

Que La Vuelta es una carrera imprevisible ya lo sabíamos, pero que Enric Mas (Movistar) iba a entrar en todas las apuestas como el rival a batir en la presente edición era un brindis al sol hasta que el abandono del esloveno Tadej Pogacar (UAE) dejó al mallorquín como nuevo propietario del maillot rojo tras la primera semana. Tras su demostración de poderío en el Alto de Aitana, el español cuenta con 1'18'' de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), quien aspira a convertirse en el primer ciclista en ganar La Vuelta por quinta vez.

00.34 min El detalle de Enric Mas con Tadej Pogacar: el balear no se puso el maillot de líder tras el abandono del esloveno

Siempre en el segundo escalón entre los favoritos a ganar una grande, como refleja sus segundas posiciones en las ediciones de 2018, 2021 y 2022, y su tercera plaza en 2024. Estas dos últimas temporadas escoltó en el podio a un Primoz Roglic que aspira a superar a Roberto Heras, ganador de cuatro ediciones, como el ciclista con mayor número de victorias en la ronda española.

La sequía de triunfos españoles en una gran vuelta suma más de una década y 34 carreras entre Tour, Giro y Vuelta, con Alberto Contador como el último ciclista español en lograr la victoria en la clasificación general del Giro de 2015 y La Vuelta de 2014. Hace ya más de once años de las últimas dos ocasiones en las que ondeó la bandera española en Turín y Santiago de Compostela, aunque ahora crece la esperanza de que pueda volver a hacerlo el próximo domingo 13 septiembre en Granada.

Catalogado por algunos como ciclista defensivo, el propio Mas ha explicado en más de una ocasión que "no va a atacar porque "lo pida la afición" sino que debe regularse para marcarse objetivos reales de acuerdo a su estado de forma y la situación de sus rivales y la dinámica de la carrera.