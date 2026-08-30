Pogacar muestra su lado más humano en la Vuelta y su abandono acaba con una racha increíble de resultados
- El ciclista esloveno competía en su décima gran vuelta después de firmar 9 podios seguidos
- Una caída no le apartaba de la lucha por la victoria desde la Lieja-Bastogne-Lieja de 2023
Tadej Pogacar llevaba siete años explicando al ciclismo que las reglas podían ser diferentes para él. Ganaba grandes vueltas, monumentos, Mundiales, atacaba a 80 kilómetros de meta y, cuando parecía haberse excedido, todavía encontraba fuerzas para volver a atacar. Este sábado descubrió en la Vuelta a España una norma básica del ciclismo: todos los ciclistas se caen. También él. Por esta vez no hubo remontada, bicicleta nueva ni sonrisa al llegar a meta.
La imagen resulta extraña precisamente porque apenas la hemos visto. Pogacar estaba vestido de rojo, líder indiscutible de una Vuelta que había empezado a convertir en otra demostración de autoridad, cuando se fue al suelo a 33 kilómetros de Xeraco. Intentó levantarse, quiso volver a la bicicleta y no pudo. Sangre en la cara, el brazo izquierdo inmóvil y una ambulancia como destino. Horas después llegó el parte: conmoción cerebral, fractura desplazada de clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones. Tendrá que pasar por quirófano y todo indica que así se cierra la temporada 2026 del esloveno.
La Vuelta perdió así a su líder y Pogacar firmó su primer abandono en una gran vuelta. El esloveno tuvo que doblegarse de nuevo en la ronda española. No porque otro fuese más fuerte. No porque Vingegaard le sacara siete minutos en la Loze, ni porque una pájara deshiciera meses de preparación. Todo indica que una piedra se interpuso en el camino de su décima gran vuelta. Las nueve anteriores las había terminado todas y en todas se había subido al podio.
Tres etapas de la Vuelta 2019
Debutó en la Vuelta de 2019, con 20 años, haciéndose con tres victorias de etapa y un tercer puesto que auguraba un futuro brillante. Quizás no tanto como lo que vino después: el de uno de los mejores ciclistas de la historia. Su historial en el Tour de Francia es brutal: primero en 2020 y 2021, segundo en 2022 y 2023, otra vez ganador en 2024, 2025 y 2026. Entre medias metió el Giro de Italia de 2024, que ganó con seis etapas. Nueve participaciones, seis grandes vueltas ganadas, dos segundos puestos y un tercero. Hasta este sábado, Pogacar desconocía qué significaba irse a casa antes de tiempo.
El dato resulta todavía más extraño si se amplía el foco. No era solo que nunca hubiese abandonado una grande: hasta hoy tampoco había dejado a medias una carrera por etapas como profesional. En un deporte en el que una gastroenteritis, una caída tonta o un mal día eliminan corredores cada semana, Pogacar se había mostrado absolutamente infalible. Podía ser primero, segundo o tercero; lo que no sabía era desaparecer de una clasificación antes de que llegara el último día.
La Lieja de 2023
Por eso la caída impresiona más que otras. Pogacar no es un corredor especialmente torpe ni alguien marcado por los accidentes. Su única lesión grave anterior en competición llegó en la Lieja-Bastogne-Lieja de 2023. Cayó junto a Mikkel Honoré cuando todavía faltaban más de 170 kilómetros, se fracturó el escafoides y tuvo que ser operado aquel mismo día. Volvió a tiempo para el Tour, aunque después reconocería que aquella lesión le impidió rendir al máximo nivel en la ronda gala.
En la Strade Bianche de 2025 se fue al suelo a 50 kilómetros de Siena, volvió a montar magullado y con el maillot destrozado y acabó ganando. Fue probablemente su accidente más aparatoso hasta el de este sábado, pero no le impidió ganar. También cayó en el Tour de 2025, a cuatro kilómetros de Toulouse, después de tocar la rueda de Tobias Halland Johannessen. Jonas Vingegaard y el resto de favoritos frenaron para esperarle, Pogacar regresó al grupo y al día siguiente sentenció el Tour en Hautacam. Incidentes sin consecuencias que reforzaban el carácter indestructible de Pogacar.
Otras 3 etapas en la Vuelta 2026
Esta Vuelta iba por el mismo camino. Regresaba siete años después para completar la colección de grandes vueltas y, tras solo siete etapas, ya había ganado tres. Vestía de rojo desde el primer día, había firmado en Andorra una cabalgada de 50 kilómetros y llegaba a la octava jornada con 3:50 sobre Enric Mas y 4:50 sobre Primoz Roglic. La pregunta empezaba a no ser si ganaría, sino cuántas etapas se llevaría.
Pero la respuesta es que ya no es indestructible. Al final Pogacar cambia la puerta grande de esta Vuelta a España por la enfermería y una posible conquista histórica con la gran ronda que le faltaba por una recuperación cuyo calendario todavía no se conoce. El ciclismo llevaba años preguntándose quién podría detener al esloveno. Nadie esperaba que el asfalto camino de Xeraco fuera la respuesta. Una carrera que parecía suya, esta Vuelta a España, continúa este domingo sin él.