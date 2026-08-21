El ciclismo español busca el podio en la Vuelta 2026 tras un año en blanco

Enric Mas (Movistar), con cuatro podios en la Vuelta, volverá a liderar las opciones del ciclismo español en la 81ª edición de la ronda española, con Carlos Rodríguez (INEOS) y Mikel Landa (Soudal), como bazas de peso mientras Pablo Torres (UAE) e Iván Romeo (Movistar) debutan en una carrera donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el gran favorito a la victoria.

Hasta 30 corredores españoles participan este año en la Vuelta, uno más que en 2025, triplicando la cifra de los que participaron en el Tour (11) y el Giro (10). Es el mismo número que los participantes galos en la grande boucle (30), pero lejos de los italianos que tomaron la salida en la corsa rosa (43), país que tan solo aporta 8 ciclistas en la sallida de Mónaco, por 20 de Francia, países de las tres grandes vueltas.

Mas lidera a un Movistar ambicioso Enric Mas lidera a un Movistar con aspiraciones de hacer una gran Vuelta tras el buen tono mostrado a lo largo de la temporada, y estará escoltado por Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular, opción más que interesante para las llegadas al sprint,. Además del debutante Iván Romeo, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, son bazas a tener en cuenta tras haber mostrado su potencial en el Tour. Enric Mas liderará en la Vuelta a España a un equipo Movistar en el que no estará Nairo Quintana Carlos Rodríguez (INEOS), séptimo clasificado en las edidiciones de 2022 y 2024, querrá reivindicarse en una gran vuelta tras no haber participado ni en Tour ni en Giro, en su objetivo de encontrar la versión del inicio de temporada, donde finalizó segundo en el Tour de la Provenza, con el aliciente, además, de que la salida de la etapa 13 tiene lugar en Almuñécar, su ciudad natal.