El ciclismo español busca el podio en la Vuelta 2026 tras un año en blanco
- Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez lideran sus opciones en el debut de Pablo Torres e Iván Romeo
- Sigue en directo la Vuelta 2026, del 22 de agosto al 13 de septiembre en Teledeporte, La1 y RTVE Play
Enric Mas (Movistar), con cuatro podios en la Vuelta, volverá a liderar las opciones del ciclismo español en la 81ª edición de la ronda española, con Carlos Rodríguez (INEOS) y Mikel Landa (Soudal), como bazas de peso mientras Pablo Torres (UAE) e Iván Romeo (Movistar) debutan en una carrera donde el esloveno Tadej Pogacar (UAE) es el gran favorito a la victoria.
Hasta 30 corredores españoles participan este año en la Vuelta, uno más que en 2025, triplicando la cifra de los que participaron en el Tour (11) y el Giro (10). Es el mismo número que los participantes galos en la grande boucle (30), pero lejos de los italianos que tomaron la salida en la corsa rosa (43), país que tan solo aporta 8 ciclistas en la sallida de Mónaco, por 20 de Francia, países de las tres grandes vueltas.
Mas lidera a un Movistar ambicioso
Enric Mas lidera a un Movistar con aspiraciones de hacer una gran Vuelta tras el buen tono mostrado a lo largo de la temporada, y estará escoltado por Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular, opción más que interesante para las llegadas al sprint,. Además del debutante Iván Romeo, Pablo Castrillo y Raúl García Pierna, son bazas a tener en cuenta tras haber mostrado su potencial en el Tour.
Carlos Rodríguez (INEOS), séptimo clasificado en las edidiciones de 2022 y 2024, querrá reivindicarse en una gran vuelta tras no haber participado ni en Tour ni en Giro, en su objetivo de encontrar la versión del inicio de temporada, donde finalizó segundo en el Tour de la Provenza, con el aliciente, además, de que la salida de la etapa 13 tiene lugar en Almuñécar, su ciudad natal.
Las dudas de Mikel Landa
Por su parte, Mikel Landa (Soudal) afronta la Vuelta 2026 como el punto de inflexión de su año "más difícil" sobre la bicicleta, en una edición "incierta" para el vasco al no haberse recuperado al cien por cien de la lesión sufrida tras una caída en la Itzulia, y no conseguir finalizar la Vuelta a Suiza a su regreso, por lo que tiene más que complicado acercarse a su quinto puesto de 2023, su mejor clasificación histórica.
Con el objetivo de la clasificación general, a priori icasi nalcanzable, debido a la presencia de Tadej Pogacar, la lucha por subir al podio es el gran objetivo del ciclismo español, con la lucha por superar, o al menos igualar, las tres victorias de etapa de 2025 por parte de los ausentes Marc Soler (2) yJuan Ayuso (1).
Cinco corredores españoles presentes en la Vuelta 2026 ya saben lo que es ganar una etapa en la ronda española: Jesús Herrada (3), Pablo Castrillo (2), Mikel Landa (1), Enric Mas (1) y Urko Berrrade (1), una nómina que podría aumentarse con nombres como Markel Beoki (EF), Pello Bilbao (Bahrain) o David de la Cruz (Pinarello), entre otros.