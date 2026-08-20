Tríptico exigente a través de Mónaco y Francia en el inicio de La Vuelta 2026

Punto de partida del Giro de Italia en 1966 y del Tour de Francia de 2009, Mónaco se convierte este sábado en la primera sede en acoger la salida de las tres grandes vueltas, con un tríptico a través del Principado y Francia -prólogo y dos etapas en línea- antes de cruzar hacia España a través de una cuarta etapa con final en Andorra.

Los casi 10 kilómetros de la etapa prólogo tienen como escenario el icónico Casino de Montecarlo, y en su parte final, algunos tramos del recorrido del Gran Premio de Fórmula 1 atravesando la mítica curva Loews, el túnel de Louis II y la zona de La Piscine con la llegada situada en el Boulevard Alberto I.

Será un desafío técnico para los especialistas contra el crono a lo largo de un recorrido donde los ciclistas deberán apretar al máximo en las rectas y trazar con precisión las curvas cerradas para conocer al primer líder de la Vuelta 2026.

Etapa más larga en la segunda jornada Ya en la segunda jornada, la Vuelta afronta la etapa más larga de la presente edición entre el Principado de Mónaco y la localidad gala de Manosque a lo largo de 215 kilómetros, en la que el pelotón cruza la Provenza francesa en un trazado favorable para los velocistas. Con el paso por ciudades como Niza, Villeneuve-Loubet y Grasse, la carrera deja atrás el litoral marítimo para adentrarse en la Provenza a través de carreteras rompepiernas, con pequeñas cotas y una parte final algo más sinuosa antes de alcanzar la meta en Manosque, la ciudad más poblada de los Alpes de Alta Provenza.