Calendario escolar 2026-2027 con buscador por comunidad autónoma y nivel educativo: vuelta al cole, festivos y puentes

Septiembre significa para muchos un inicio del año más marcado incluso que enero. El fin de las vacaciones y la vuelta al cole y el regreso de la rutina hacen que sea una etapa especial para todos, pero más para los pequeños de la casa.

A nivel general, los primeros en comenzar las clases son los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Andalucía y Navarra, el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, respectivamente. No obstante, estos alumnos suelen llevar un proceso de adaptación debido a su corta edad, por lo que su jornada puede que no sea completa hasta más adelante en algunos territorios. La siguiente semana lo harán el resto de comunidades en escala, lo que también condicionará el final del curso. Respecto a Primaria y a la ESO, son los navarros los primeros en empezar, también el día 4, mientras que la gran mayoría arrancará la semana siguiente.

Los festivos varían, asimismo, en función del territorio, pero sí coinciden casi al completo en los periodos vacacionales de Navidad (del 22 al 23 de diciembre al 8 de enero) y de Semana Santa, principalmente, la semana del 22 de marzo. A continuación, RTVE.es recopila el calendario escolar 2026/2027 de educación infantil (primer ciclo de 0-3 años y segundo de 3-6 años), primaria (6 a 12 años), ESO (de 12 a 16 años), Bachillerato (16 a 18 años), Formación Profesional (FP), Educación Especial, Educación de personas adultas (mayores de 18 años), enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas en todas las comunidades:

Andalucía: un septiembre escalonado por etapas La comunidad andaluza ha optado por un inicio del curso escalonado. Los primeros en empezar las clases son los alumnos de enseñanza deportiva el 1 de septiembre. Les siguen los de las etapas escolares: primer ciclo de Infantil el jueves 3 de septiembre; los del segundo ciclo de Infantil, primaria y educación especial el 10 del mismo mes; y los de secundaria o ESO y bachillerato el 15. Ese día también arrancan la FP, las enseñanzas artísticas y la educación de personas adultas. Los últimos en este sentido con las enseñanzas de idiomas, que tendrá su primera clase el 21 de septiembre. El fin de curso para todas las etapas es el 23 de junio, excepto para las enseñanzas deportivas, que es el 31.

Aragón: vuelta a las clases entre el 8 y el 21 de septiembre En el caso de Aragón, el día 8 de septiembre los alumnos de infantil, primaria, ESO y educación especial regresan a las aulas; y un día después, el 9, vuelven los de bachillerato. El jueves 10 es el primer día para los estudiantes de FP, el viernes 11 para los de enseñanzas deportivas, el 14 para las de artes plásticas y para las personas adultas. Los últimos son los estudiantes de enseñanzas de música, danza y artísticas superiores el 21 de septiembre, y los de idiomas y de Formación Profesional, el 1 de octubre. El fin de curso para todos ellos es el 18 de junio.

Asturias y Cantabria: los más pequeños, los primeros en empezar Asturias ha fijado el 9 de septiembre como el día de inicio de las clases para las etapas de infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Ya el lunes 14, les seguirán la FP, las enseñanzas deportivas y las artísticas superiores y profesionales; y el 23, los estudiantes de música y danza. El 5 de octubre es el turno de la educación de personas adultas y de idiomas. El fin de curso es escalonado: los idiomas acaban el 27 de mayo, las enseñanzas artísticas el 10 de junio, la FP, las enseñanzas deportivas, artísticas y la educación de personas adultas el 18 de junio; las etapas escolares el 23 de junio y las artísticas superiores el 29 del mismo mes. La vuelta al cole para las etapas de infantil, primaria y educación especial en Cantabria es el 8 de septiembre, mientras que las de ESO, bachillerato y FP tienen lugar un día después. El 16 es el pistoletazo de salida de las clases para los alumnos de educación de personas adultas y enseñanzas artísticas y el 18 el de enseñanzas deportivas. Los últimos en empezar son los estudiantes de las escuelas de idiomas, que lo hacen el 5 de octubre, pero serán los primeros en acabar el 31 de mayo. El curso para infantil, primaria y especial acaba, en cambio, el 23 de junio y el resto de estudiantes un día después.

Castilla y León y Castilla-La Mancha: regreso en la segunda semana de septiembre La mayor parte de los alumnos (infantil, primaria y ESO) arrancan el 9 de septiembre en Castilla y León; el resto el 15. La comunidad se reserva el 21 para la educación de personas adultas, enseñanzas artísticas y FP. En octubre, el 1 es la vuelta a las aulas de los docentes y alumnos de música, danza y enseñanzas deportivas, y el 5 de las de idiomas. El fin de curso, por tanto, es también escalonado, siendo el 24 de junio el fin para las principales etapas escolares. El día 8 de septiembre es el día de inicio para la mayor parte de las etapas de Castilla-La Mancha, excepto las de idiomas, que son el día 23, y las de FP, que son el 28. El curso, en este caso, se cierra el 11 para las enseñanzas de música y danza y el resto el 22 de junio. En el caso de educación infantil, el fin de curso es el 23 de julio. La vuelta al cole de este año será la más cara de la historia: trucos para ahorrar y ayudas disponibles Alma Navarro

Navarra, País Vasco y La Rioja: inicios entre el 4 y 9 de septiembre Navarra pone el punto de inicio de la vuelta al cole de todas las etapas escolares el 4 de septiembre. La excepción son las enseñanzas deportivas, que empiezan el 1 de ese mes, y las artísticas y FP entre el 11 y el 16 en función del ciclo. Las clases de idiomas arrancan el 17 de septiembre. Sobre el fin de curso, se fija el fin de curso escolar el 21 de junio para las etapas más mayores, mientras que los pequeños lo hacen un día después, el 22. Para entonces, ya habrán acabado las enseñanzas de idiomas el 19 de mayo y quedarán algunos días para el fin de las enseñanzas deportivas el 30 de junio. El País Vasco, por su parte, pone el arranque de las clases algunos días después, el 7 de septiembre, para la mayoría de disciplinas, excepto las deportivas (el día 1), la educación de personas adultas (el 14) y las de idiomas (el 28). Esta última disciplina es la primera en acabar, el 13 de mayo, mientras que el fin de curso para el resto se marca el 18 de junio y la de enseñanzas deportivas el 30. Dos días después de los vascos, el 9 de septiembre, vuelven los alumnos de La Rioja de la mayor parte de las fases escolares. Se reserva el 14 para el inicio de la educación de personas adultas, el 28 para las escuelas de idiomas y FP y el 1 de octubre para las enseñanzas deportivas. El curso acaba, en el caso de las actividades escolares, el 22 de junio.

Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia: arranque en fases Respecto a la región catalana, los alumnos regresan a las aulas en su mayoría el 8 de septiembre, menos las enseñanzas artísticas y FP (el 14), la educación de personas adultas (el 18) y las de idiomas (el 21). El fin de curso es el 21 para las etapas escolares y el 22 para las enseñanzas deportivas y de adultos. El 30 para los más pequeños, los de educación infantil de 0 a 3 años. La Comunitat Valenciana marca el inicio de las etapas escolares un día después, el 9 de septiembre, pero deja el 14 para la educación de adultos, el 21 para las enseñanzas deportivas y el 28 para los idiomas. Su fin de clases es el 11 de junio para la enseñanza de los mayores de edad y educación artística y, para el 18, el resto del alumnado. Para los murcianos, las clases de infantil, primaria y educación especial comienzan el 9 de septiembre, mientras que el 10 son las de ESO, bachillerato, educación de personas adultas, enseñanzas de música, artes y FP. Su arranque llega después de que la docencia deportiva empezara el día 1 de septiembre y la de idiomas el 7. Las clases llegan a su culmen el 6 de mayo para las escuelas de lenguas, el 27 para los estudiantes de música y artes, el 21 de junio para ESO, bachillerato, FP y educación de personas adultas; y el 22 para el resto de etapas. Las enseñanzas deportivas terminan el 30 de julio.

Extremadura y Galicia, inicios muy próximos El día 10 aparece rodeado en el calendario extremeño como inicio de clases para todos aquellos estudiantes de educación infantil, primaria, ESO, educación especial y de personas adultas, así como FP. El bachillerato comienza el día 11. Para entonces ya habrán comenzado los estudiantes de enseñanzas deportivas, el 1 de septiembre, y les quedarán algunos días para el arranque a los de idiomas y enseñanzas artísticas, fijado para el 1 de octubre. El fin de curso es el 28 de mayo para los alumnos de lenguas, el 4 de junio para los de FP, el 11 para los de enseñanzas artísticas y el 18 para las etapas escolares. Los últimos serán los estudiantes de enseñanza deportiva el día 30. Galicia, por su parte, marca la vuelta a las aulas para todas las etapas escolares el día 9 de septiembre, menos la enseñanza deportiva, de idiomas y artística, que la hacen una semana después, el 16. El fin de curso también es, en general, el 21 de junio. La vuelta al cole, en positivo: "La rutina es muy buena y aprender, un privilegio" Santiago Riesco Pérez

Madrid: curso hasta el 18 de junio, salvo excepciones La comunidad madrileña ha optado por un inicio de curso diferenciado por etapas. El día 7 de septiembre es el inicio de las clases para los estudiantes de infantil, primaria, educación especial y centros de música y enseñanzas artísticas. El 8, para la ESO, bachillerato, FP, escuelas de idiomas y enseñanzas deportivas; y el día 9 para el resto de docencia relacionada con las artes. El 21, para la educación de personas adultas. En cuanto al fin de curso, es el 18 de junio para el 2.º ciclo de infantil, primaria, educación especial, de adultos y artística. El 22 para las enseñanzas deportivas y el 25 para las escuelas de idiomas. Ya en julio, el 30, acaba el 1.º ciclo de infantil, es decir, los pequeños de 0 a 3 años.

Islas Baleares y Canarias: fechas para escolares, FP e idiomas Las clases de los escolares en Baleares (infantil, primaria, ESO y bachillerato) se inician el 10 de septiembre, así como las enseñanzas artísticas. La formación profesional empieza el 21 de septiembre, la educación para adultos el 23, la enseñanza de música el 24, y las de idiomas, deportivas y otras enseñanzas artísticas el 28. El curso acaba el 31 de mayo para las escuelas de lenguas oficiales y el 11 de junio para las enseñanzas artísticas. El resto de cursos llega a su fin el 18 de junio. El alumnado en Canarias de infantil y primaria comienza el miércoles 9 de septiembre, mientras que la ESO y la educación de personas adultas lo hacen el día 10. El inicio es el 11 para los estudiantes de bachillerato. La semana siguiente, el 16, es el primer día para los inscritos en FP o en enseñanzas artísticas o deportivas. El curso empieza, sin embargo, el 21 de septiembre para las escuelas de lenguas. Todo ello marcará, asimismo, el fin de las clases, que se hará de manera escalonada en función de los cursos, siendo el punto culminante el 22 de junio para la mayor parte de las etapas estudiantiles.

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen inicios de curso parecidos a los de la península. En el caso de los ceutíes, las clases están fijadas para el día 8 de septiembre para todas las etapas educativas, el 10 para FP, enseñanzas artísticas y escuelas de idiomas, y el 23 para Educación de Personas Adultas. El fin de curso en Ceuta es el 23 de junio para todas las etapas. El comienzo de las clases es en Melilla el día 9 de septiembre para la mayoría de las etapas educativas, salvo la FP y las enseñanzas artísticas, que son el 14, y los conservatorios, idiomas y educación para personas adultas el 24 de septiembre. El cierre de las clases en todas las etapas es el 23 de junio. La Formación Profesional se consolida en España por su alta empleabilidad a pesar de la falta de plazas públicas

Festivos nacionales y vacaciones de Navidad y Semana Santa El periodo vacacional de Navidad comienza el miércoles 23 de diciembre y termina el viernes 8 de enero en la mayor parte de las comunidades, excepto Aragón y la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, que empiezan el 22. Dichos territorios, más Baleares y Murcia, acaban el miércoles 6 de enero y Cataluña y Galicia acaban el 7. En el caso del País Vasco, las vacaciones arrancan el 24 de diciembre y terminan el 6 de enero. En Semana Santa, los días libres de clases arrancan el lunes 22 de marzo y acaban el domingo 28. Se exceptúan Baleares, Navarra y Aragón, que empiezan el jueves 25, pero acaban el miércoles 31 de marzo las dos primeras y el viernes 2 de abril las dos últimas. En Castilla y León, acaba el día 30 y en Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Galicia y País Vasco, el 29. Ceuta y Melilla empiezan el 22 de marzo y terminan el 31, siendo de las vacaciones de este periodo más largas de España. En cuanto a los festivos nacionales, este año caen: el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el lunes 2 de noviembre (en sustitución del 1, día de Todos los Santos, que cae en domingo); el lunes 7 (en sustitución del domingo 6, día de la Constitución) y el 8, día de la Inmaculada Concepción. El Día del Trabajador, 1 de mayo, cae en sábado en esta ocasión. El día de San José, el 19 de marzo, también es festivo en muchas de las comunidades, mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen fijados el 8 y 9 de febrero por carnaval. En Galicia se extiende hasta el día 10 de febrero.