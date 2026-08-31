Muere el actor catalán Francesc Garrido, a los 56 años

El actor catalán Francesc Garrido, con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión, ha fallecido este lunes a los 56 años a causa de un infarto, según fuentes del sector del cine citadas por la agencia EFE.

Nacido en Barcelona en septiembre de 1969, Garrido comenzó su carrera en el teatro, muy vinculado al Teatre Lliure, pero también ha participado en más de 30 películas, entre ellas Mar Adentro, Te doy mis ojos o Smoking Room. Fue nominado en dos ocasiones a los Premios Gaudí por sus trabajos en Stella Cadente y La adopción, como mejor actor secundario y protagonista, respectivamente. Entre sus trabajos más recientes destaca Balandrau, viento salvaje, así como El anfitrión, protagonizada por Willem Dafoe.

En televisión, su currículum acumula alrededor de una veintena de series, entre las que figuran Sé quien eres, El tiempo entre costuras, Clanes, Gran Reserva o Isabel.

RTVE le rendirá homenaje con la emisión este martes de la película La adopción en el programa de La 2 Versión Española, que arrancará a las 22.35 horas.