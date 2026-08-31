Muerte de Francesc Garrido: 2 películas y 2 series para recordar al actor fallecido a los 56 años

El actor barcelonés Francesc Garrido ha fallecido a los 56 años. Nació en 1969 y desde 1990 comenzó su carrera en la interpretación: comenzó en el teatro y después hizo cine y televisión. Estos son algunos de los trabajos que hizo y que puedes ver en RTVE Play:

La adopción Esta película, dirigida por Daniela Féjerman, está protagonizado por Nora Navas y Francesc Garrido y cuenta el viaje a Europa del este que emprende un matrimonio para adoptar un niño, pero la operación no sale según lo previsto. Enseguida se ven inmersos en un ambiente hostil donde reina la corrupción y se trafica con el futuro de los niños y la esperanza de los padres. Así, lo que empezó siendo un sueño acaba convirtiéndose en una pesadilla en la que salen a relucir los conflictos latentes entre ellos. Somos cine Somos cine - La adopción Una pareja española llega a Ucrania para adoptar a un niño. Pero las cosas no van a ser como esperaban. rtve play

La inocencia de la sangre Protagonizada por Alberto San Juan, Cuca Escribano y Francesc Garrido. Javier Falcón, jefe de Homicidios de Sevilla, debe resolver dos asuntos distintos en poco tiempo. Por un lado, las consecuencias inmanejables de un caso de espionaje en el que está involucrado personalmente: un viejo amigo suyo se infiltró en un comando terrorista islámico, y ahora el comando pretende reclutar a su hijo adolescente para la causa. Por otro lado, Falcón se enfrenta al secuestro de un niño por cuya liberación la mafia rusa, a la que está investigando, le exige que pague un precio demasiado alto. Somos cine Somos cine - La ignorancia de la sangre Javier Falcón, jefe de Homicidios de Sevilla, debe resolver dos asuntos distintos. Un caso de espionaje y el secuestro de un niño. rtve play

Serie Gran Reserva Historia familiar que gira en torno a dos familias de bodegueros riojanos: los Cortázar, representados por su patriarca don Vicente, que consideran el vino como un lucrativo negocio; y los Reverte, encabezados por doña Sofía, que creen que la viña y la tierra son una forma de vida. Pese a las diferencias, ambas familias viven en un equilibrio que se rompe de forma drástica cuando alguien intenta asesinar a Miguel, el primogénito de los Cortázar. Francesc Garrido destaca en el reparto, encabezado por Emilio Gutiérrez Caba, Ángela Molina, Tristán Ulloa, Armando del Río, Ana Risueño y Paula Echevarría. Enlace para ver la serie Gran Reserva