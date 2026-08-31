Leo Messi anuncia su adiós a la selección argentina: "Les juro que siempre lo dejé todo"
- "Me duele en el alma, pero es el momento", ha publicado el futbolista argentino en sus redes sociales
- El capitán titular de la albiceleste desde 2014 a 2026 agradece los 20 años con la albiceleste
El futbolista argentino Leo Messi ha anunciado este lunes su adiós a la selección argentina de fútbol tras harberlo meditado "mucho" tras la final del Mundial 2026 donde la albiceleste se logró el subcampeonato tras caer ante España en Nueva York, cautro años después de haber tocado el cielo en Catar 2022 donde pudo levantar la Copa del Mundo.
"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", ha publicado el futbolista de Rosario en sus redes sociales.
"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", añade el futbolista del Inter de Miami.
El exfutbolista del FC Barcelona ha agradecido el cariño recibido a lo largo de 20 años prometiendo ser "uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", con agradecimiento hacia su familia y el "orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados".
Leyenda de la albiceleste
Tras debutar en la selección absoluta el 17 de agosto de 2005 en Budapest con victoria ante Hungría de la mano de José Nestor Pékerman, el de Rosario anotó su primer gol con su selección en un partido amistoso ante Croacia en Basilea en marzo de 2006, año en el que se convirtió en el argentino más joven en debutar y mnarcar en un Mundial; fue en el segundo partido de la fase de grupos ante Serbia donde marcó el sexto de su equipo.
A partir de ahí, el '10' de Argentina atesora un palmarés a la altura de las grandes leyendas, convirtiéndose en el argentino con más partidos (207) y goles (125) en la historia de la albiceleste, siendo, junto a Cristiano Ronaldo, en el único futbolista en disputar 6 Copas del Mundo anotando un total de 21 tantos.
Como capitán de Argentina, Leo Messi ha levantado los trofeos de la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la Copa del Mundo de 2022 en Catar donde fue elegido el Mejor Jugador del torneo. Además, en 2008 ganó la medalla de oro con su selección en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina en las citas de 2022 y 2026 definió a la perfección el impacto de la estrella argentina entre sus compañeros de selección tras señalar después del hat-trick del '10' ante Argelia en Kansas el pasado 17 de junio que lo ven "como un dios, y a la vez, como un pibe de barrio".