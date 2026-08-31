Leo Messi anuncia su adiós a la selección argentina: "Les juro que siempre lo dejé todo"

El futbolista argentino Leo Messi ha anunciado este lunes su adiós a la selección argentina de fútbol tras harberlo meditado "mucho" tras la final del Mundial 2026 donde la albiceleste se logró el subcampeonato tras caer ante España en Nueva York, cautro años después de haber tocado el cielo en Catar 2022 donde pudo levantar la Copa del Mundo.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", ha publicado el futbolista de Rosario en sus redes sociales.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", añade el futbolista del Inter de Miami.

El exfutbolista del FC Barcelona ha agradecido el cariño recibido a lo largo de 20 años prometiendo ser "uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", con agradecimiento hacia su familia y el "orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados".