Planificación y "guiado activo" de migrantes: claves del informe que señala a Marruecos en la entrada en Ceuta

La Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), alertó del riesgo de una "entrada masiva" a Ceuta antes de que más de 72.000 personas entraran en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio. En un informe que la Policía ha remitido a la jueza que investiga lo ocurrido y al que ha tenido acceso a RTVE, apuntan a la permisividad de los agentes marroquíes y su connivencia durante un asalto "guiado" por las fuerzas del reino alahuita. Todo a pesar de que el Gobierno ha negado en todo momento desde hace más de un mes la implicación de Marruecos en el asalto.

En el medio centenar de páginas remitidas a la magistrada, en las que se recogen y analizan también los días previos y posteriores, así como se detallan imágenes de video y satelitáles, los agentes aprecian una "violación masiva de la soberanía territorial de España" coincidiendo con la festividad del día del Trono en Marruecos, un hecho que "no es casual ni inocuo". A continuación, desgranamos las claves del informe policial que el Gobierno ha asegurado no tener conocimiento previo hasta su publicación este miércoles.

Monitorización de redes sociales previa y una alerta de entrada masiva el día de antes Según los agentes, en los días previos los agentes pudieron localizar mensajes que alertaban de lo ocurrido y el día de la entrada masiva "el despliegue policial era sensiblemente más reducido de lo habitual". Para la Policía, la celebración de los actos oficiales de la festividad en la cercana localidad de Rincón facilitó "la viralización" del mensaje de que las fuerzas de seguridad estaban integradas en un dispositivo de seguridad por la presencia de la familia real marroquí y que la frontera había quedado "desprotegida". Esa monitorización de las redes sociales y la localización de mensajes como "habrá ataques [...] con motivo del día del Trono", junto con una "incipiente diseminación de mensajes convocando una entrada masiva" llevaron al CENIF a emitir una primera alerta de "riesgo de entrada masiva" emitido el 29 de julio, día previo al asalto. De manera previa al asalto, los agentes estuvieron monitorizando grupos, foros y páginas migratorias y apuntan que la difusión del mensaje "se inicia en grupos de Facebook" y derivó posteriormente a "grupos cerrados de WhatsApp". Además, la Policía apunta a una primera fase de mensajes entre el 24 y 28 de julio, y justo ese último día se detecta un "incremento súbito" de los mensajes. 24 horas después, la Policía mandará la primera alerta. Justo el día del aviso, los agentes apreciaron un "crecimiento exponencial de los mensajes", alcanzando su pico máximo en la jornada inicial del asalto, cuando aumentaron un 3.362,1% respecto a la víspera. Unos mensajes que fueron difundidos no de manera "espontánea y desestructurada" y sí respondiendo a "un patrón preestablecido para optimizar el efecto".

Un despliegue más reducido, agentes uniformados dando indicaciones El día del asalto, las imágenes por satélite demuestran que en el lado de la frontera marroquí hay una "escasa presencia policial y militar en el entorno". En las 57 páginas del informe policial, los agentes detallan paso por paso como se produjo la entrada masiva provacada "entre otras cosas, como consecuencia" de los mensajes difundidos en redes y también por las indicaciones recibidas por "las Fuerzas de Seguridad de Marruecos que, en algunos casos, participan guiando el cruce a través del agua y les derivan hacia la playa". "A lo largo de los días 30 y 31 de julio la respuesta policial en Marrucos a la entrada masiva ha sido, cuanto menos, de total permisividad", inciden los agentes, que no registraron "ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo". Además, la Policía apunta a que las imágenes analizadas "muestran desde actitudes compatibles con una conducta de facilitación de la inmigración irregular hasta escenas que apuntan a la monitorización y control del proceso de entrada y salida". No solo en la misma frontera, si no también dando "organizando el acceso a la zona de vehículos de gran tonelaje con gran cantidad de inmigrantes" cargados en los remolques.