Moncloa pide "cautela” ante el informe que culpa a Marruecos de la crisis de Ceuta: "La Policía tendrá que dar explicaciones"

El Gobierno ha pedido "máxima cautela" ante el informe de la Policía que culpa a Marruecos de estar detrás de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio y ha asegurado que le "sorprende" que si existía no se elevara y se informara porque afecta a la seguridad nacional. Por ello, fuentes de Moncloa han asegurado a RTVE que "la Policía tendrá que dar explicaciones".

Estas mismas fuentes han afirmado que por el momento el Gobierno no tiene el informe en cuestión. Asimismo han rechazado que el Ejecutivo haya ocultado información, al tiempo que han defendido que siempre han sido "transparentes".

Moncloa se ha pronunciado así después de saberse que este mismo miércoles de madrugada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, "de ser cierto", desde cuándo disponía del informe que indica que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con "un fin distinto del migratorio", y que fue adelantado por El Español.

Bolaños pide "máxima cautela" En rueda de prensa, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado este miércoles "máxima cautela" hasta que se conozca "en detalle" el informe de la Policía y no ha querido aventurar qué hará el Gobierno en el caso de que se confime la implicación de Marruecos en la crisis migratoria en Ceuta. "Máxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle ese informe. Cuando tengamos conocimiento, veremos", ha respondido a la pregunta de los periodistas sobre si el Ejecutivo exigirá explicaciones a Rabat. Según Bolaños, el Gobierno es el "primer interesado" en conocer qué sucedió en Ceuta y en la frontera terrestre y en que se "avance en la investigación". "Pero hasta que no conozcamos en detalle, es el momento de la cautela", ha reiterado. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha negado que el Gobierno mintiera sobre la implicación de Marruecos y ha alegado que siempre ha actuado y ha informado "con la información que tiene a su alcance". Además, ha vuelto a defender que el Ejecutivo está "volcado en que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes". Por otra parte, ha acusado a PP y Vox de estar solo en "el partidismo" y en que "la situación no se arregle", mientras, ha defendido el Gobierno está "en las soluciones".

Torres dice que el Gobierno no descarta pedir explicaciones a Marruecos También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha pedido no hacer "conjeturas" hasta no conocer los detalles del informe. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha explicado que Marlaska ha solicitado el informe que vincula el asalto masivo de inmigrantes con Marruecos para "despejar dudas". 11.54 min Ángel Víctor Torres: "La concentración de la FEMP no es de apoyo a Ceuta, sino contra el Gobierno" No obstante, ha deslizado que si se confirma lo que adelantan los medios, el Ejecutivo no decarta pedir explicaciones a Marruecos. "Si dijera claramente eso, habría una responsabilidadd, y el Gobierno nunca lo ha desdeñado", ha asegurado Torres, que también ha sostenido que siempre se ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla ante las reivindicaciones de algunos ministros marroquíes. Asimismo ha asegurado que el ministro del Interior ha actuado de forma "inmediata" tras conocerse por los medios la existencia del informe, y ha asegurado que por ahora no se sabe "si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién... En estos momentos estamos en que se aclare todo, porque es lo que merece también la ciudadanía". Así pues, ha incidido, "si queremos hablar con rigor, indudablemente tenemos que tener ese informe sobre la mesa".