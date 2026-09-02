Qué es el CENIF, autor del informe que responsabiliza a Marruecos sobre la crisis migratoria de Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha puesto en contacto este miércoles con el director general de la Policía, Francisco Pardo, para pedirle explicaciones sobre el informe que asegura que las fuerzas de seguridad de Marruecos fueron las encargadas de planificar y llevar a cabo la entrada masiva migrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

Grande-Marlaska exige saber, "de ser cierto", la fecha desde la que disponían del informe y explicaciones sobre su veracidad.

En el documento, adelantado por El Español, se ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, y está en posesión de la Fiscalía, y en él se incluyen imágenes de efectivos agentes marroquíes (algunos uniformados y otros de paisano) dirigiendo a los migrantes a la frontera.

El informe, además de responsabilizar a Marruecos de lo ocurrido, ha recordado la existencia del CENIF, un organismo no muy conocido que se ha encargado de elaborar el análisis.

¿Qué es el CENIF y cuáles son sus funciones? CENIF son las siglas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Una unidad poco conocida integrada en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Se encargan de estudiar los flujos migratorios, hacer seguimientos de las rutas empleadas para llegar a nuestro país y evaluar los riesgos que existen en los distintos puntos fronterizos. En el Boletín Oficial del Estado se recoge que a esta entidad le corresponde "la actividad de inteligencia criminal en las áreas de competencia de la Comisaría General". Han sido los encargados de elaborar el informe remitido a la Audiencia Nacional en el que se atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos la organización y posterior ejecución de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta. El informe de la Policía apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano guiaron la entrada masiva en Ceuta Según lo estipulado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el CENIF tiene funciones de control migratorio. Por ejemplo, actúa como la Oficina Central Nacional que se encarga de "la elaboración y seguimiento de la aplicación de la normativa de la Unión Europea e internacional". Como hemos visto, también tiene la función de elaborar informes especializados cuando lo soliciten órganos nacionales e internacionales (en materia de extranjería y fronteras). Del CENIF depende la Brigada de Coordinación para los asuntos relacionados con Frontex —la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas—. Sus responsabilidades se centran en la coordinación estratégica de todas estas materias a fin de establecer una "cooperación técnica y operativa" para la evaluación de la vulnerabilidad de los puestos fronterizos o el cruce de fronteras.