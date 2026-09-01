Cierre del mercado de fichajes, en directo hoy

Quén sí parece haber hecho los deberes a tiempo ha sido el Real Madrid, comenzando por la llegada del míster, José Mourinho, para traer la paz al vestuario blanco. También han reforzado la plantilla con nombres propios, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados. Marc Cucurella para ocupar ese carril izquierdo que tanto quebradero de cabeza le ha traído a Florentino, que no ha terminado de encontrar un sustituto a largo plazo y de garantías, desde Marcelo. También Denzel Dumfries para el carril derecho tras la salida de Carvajal. Carlos Espí para tener un "9" puro, Konate en defensa y Bernardo Silva para organizar el centro del campo, En ataque también la llegada de Yan Diomandé que ha dejado un buen presupuesto en Leganés para traer otra "bomba" de verano, Álvaro Morata.