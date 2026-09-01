Cierre del mercado de fichajes, en directo hoy
- Sigue el minuto a minuto de los fichajes debajo de estas líneas
Ya queda menos para el cierre del Mercado de Fichajes y quedan los movimientos de última hora, que más de un año han levantado ampollas e ilusión a partes iguales. El Barça ya ha movido ficha, estos días previos, para conseguir al "9", Gabriel Jesús, tras la negativa del Atlético de Madrid y el fichaje de Julián Álvarez. Continúa la incógnita sobre que pasará con el futbolista argentino que ya anunció durante el Mundial su intención de salir del club rojiblanco.
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10:50
En la semana en la que el FC Barcelona ha cerrado la incorporación de un nueve, el que fuera canterano del club culé, Marc Guiu, se muda del Chelsea inglés al Leipzig FC alemán.
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10:30
A falta de las confirmaciones de movimientos de jugadores, un movimiento de banquillos. Paco Jémez vuelve a tomar las riendas de un equipo tras su experiencia como segundo en la Premier League. Será el nuevo entrenador del Raja Casablanca.
“Our new Head Coach ¿— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) August 31, 2026
Welcome, Paco Jémez ¿ pic.twitter.com/KSM3pFdvz6“
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10:15
La última inscripción que figura en LaLiga es la del catalán Adama Traoré. El Deportivo de A Coruña había anunciado su incorporación hace unos días, pero no se ha efectuado la inscripción hasta este último día del mercado.
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10:00
Actualizamos los horarios del cierre de mercado en las diferentes ligas europeas: En Italia, Francia y Alemania se cierran las operaciones a las 20:00h. de la tarde. En España se alarga hasta la medianoche y lo mismo sucede con Inglatera, aunque por el cambio de hora allí serán las 23:00h.
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9:30
En el último día de mercado, el Atlético de Madrid puede que no haya dicho la última palabra. Tras cerrar la cesión del delantero Jonathan David, procedente de la Juventus en préstamo, se busca un lateral izquierdo que compita con Grimaldo.
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Quén sí parece haber hecho los deberes a tiempo ha sido el Real Madrid, comenzando por la llegada del míster, José Mourinho, para traer la paz al vestuario blanco. También han reforzado la plantilla con nombres propios, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados. Marc Cucurella para ocupar ese carril izquierdo que tanto quebradero de cabeza le ha traído a Florentino, que no ha terminado de encontrar un sustituto a largo plazo y de garantías, desde Marcelo. También Denzel Dumfries para el carril derecho tras la salida de Carvajal. Carlos Espí para tener un "9" puro, Konate en defensa y Bernardo Silva para organizar el centro del campo, En ataque también la llegada de Yan Diomandé que ha dejado un buen presupuesto en Leganés para traer otra "bomba" de verano, Álvaro Morata.
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El Barcelona FC ha conseguido traer ese "9" que tanto necesitaban pero del Arsenal y no del Atlético de Madrid. El brasileño Gabriel Jesús llega al club blaugrana por 10 millones y firma por 2 temporadas, con una opcional. Además de punta del ataque, el Barça se ha refordado en todas las áreas y varias con nombres propios como, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Rodri. En las bajas destacan precisamente sus delanteros en la pasada campaña, Lewandowski, que ya se conocía su marcha y Ferrán Torres al PSG.
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¡Bienvenidos a la última jornada de fichajes! Todos los años se convierte en el momento más esperado, las llegadas y salidas de los jugadores, que cogen sus maletas para comenzar un nuevo camino con los colores de otro equipo. Los principales clubes de la liga han hecho sus deberes esta temporada y han reforzado sus plantillas. Aun así, todos los años saltan las dudas sobre el destino de algún jugador. Este año el principal interrogante ha sido el destino de Julián Álvarez.