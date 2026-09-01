El tiempo hoy 1 de septiembre en España: estabilidad en la península y Baleares con lluvias débiles en algunas zonas

Arranca septiembre con un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste y en zonas del tercio este peninsular y de los Pirineos.

Se esperan cielos poco nubosos, salvo en Galicia y el Cantábrico, según la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos también estarán cubiertos durante la mañana en Alborán y buena parte del tercio este, con probables precipitaciones débiles y lloviznas en el bajo Ebro y el litoral valenciano que irán disipándose durante la tarde. También serán posibles los chubascos en la Ibérica y Pirineos.

Suben las máximas en el norte y bajan en el sur Las temperaturas máximas ascienden en el norte, bajan en el sur y el este y no habrá cambios en el resto. Las mínimas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. En cuanto al viento, sopla flojo esta jornada en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales, Ebro, Baleares y meseta norte. En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con las temperaturas en ascenso y viento alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes por la tarde.