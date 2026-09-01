El tiempo hoy 1 de septiembre en España: estabilidad en la península y Baleares con lluvias débiles en algunas zonas
- Hay probabilidad de precipitaciones en el noroeste, el tercio este peninsular y los Pirineos
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Arranca septiembre con un tiempo estable en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque con probabilidad de precipitaciones débiles en el noroeste y en zonas del tercio este peninsular y de los Pirineos.
Se esperan cielos poco nubosos, salvo en Galicia y el Cantábrico, según la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos también estarán cubiertos durante la mañana en Alborán y buena parte del tercio este, con probables precipitaciones débiles y lloviznas en el bajo Ebro y el litoral valenciano que irán disipándose durante la tarde. También serán posibles los chubascos en la Ibérica y Pirineos.
Suben las máximas en el norte y bajan en el sur
Las temperaturas máximas ascienden en el norte, bajan en el sur y el este y no habrá cambios en el resto. Las mínimas suben ligeramente o se mantienen sin cambios.
En cuanto al viento, sopla flojo esta jornada en la península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales, Ebro, Baleares y meseta norte.
En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto, con las temperaturas en ascenso y viento alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes por la tarde.
El verano más cálido en España cierra con cuatro olas de calor
España ha vivido en 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 26 ºC que se sitúa 2,5 grados por encima de lo normal respecto al periodo de referencia 1991-2020.
El análisis provisional de DatosRTVE del verano meteorológico en la España peninsular, con datos del 1 de junio al 31 de agosto, confirma lo que ya avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace unos días. Además, revela que el de este año ha sido un estío sofocante en el que ha habido cuatro olas de calor, ni una noche sin que el termómetro haya bajado de los 20 ºC y más de 5.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas.
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