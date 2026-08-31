El verano más cálido en España cierra con cuatro olas de calor, pleno de noches sofocantes y más de 5.000 muertes

España ha vivido en 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 26 ºC que se sitúa 2,5 grados por encima de lo normal respecto al periodo de referencia 1991-2020.

El análisis provisional de DatosRTVE del verano meteorológico en la España peninsular, con datos del 1 de junio al 31 de agosto, confirma lo que ya avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace unos días. Además, revela que el de este año ha sido un estío sofocante en el que ha habido cuatro olas de calor, ni una noche sin que el termómetro haya bajado de los 20 ºC y más de 5.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

El verano de 2026 ha sido el más cálido desde que hay registros: la temperatura ha estado por encima de lo normal el 95% de los 92 días que van del 1 de junio al 31 de agosto. En total, con un 36% de jornadas con máximas extremas, ha habido 33 días excepcionalmente cálidos y otros 32 días muy cálidos. Las mínimas también han sido excepcionalmente altas tres de cada cuatro días de este verano. Han estado 39 días muy por encima de lo esperado y otros 31 días con valores má altos de lo normal.

Tres meses extremos y cuatro olas de calor Pese al respiro que ha dado el descenso de las temperaturas de la semana pasada, este verano ha sido excepcionalmente cálido en España. El primer mes del verano concluyó como el segundo junio más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 25 ºC y una anomalía de 3,5 grados respecto a los valores de referencia. Y julio fulminó los récords previos: la media alcanzó los 27,3 ºC, situándose 2,9 grados por encima de lo normal. Además, el de este año ha sido el segundo agosto más cálido de la serie histórica. La temperatura media ha alcanzado los 26,2 ºC, con una anomalía de 1,8 grados. La temperatura media de España ha estado casi todo el verano por encima de lo previsto. Solo dio algún respiro entre el 5 y el 6 de junio y entre el 25 y el 26 de julio, con valores normales para esta época del año. Esto ha propiciado que se produjeran al menos tres periodos de calor excepcional. El verano comenzó arrastrando una racha de temperatura media más alta de lo normal que se inició el 19 de mayo y duró hasta el 4 de junio. Después vinieron 49 días seguidos con el mercurio disparado del 6 al 24 de julio. Tiempo suficiente para que se sucedieran hasta tres olas de calor. La ola del 21 al 24 de junio se caracterizó por batir el récord histórico de cada uno de los cuatro días que duró. También por igualar durante dos jornadas consecutivas la temperatura media más alta que se había alcanzado nunca en junio: 29,5 ºC de temperatura media. La segunda y la tercera ola —del 5 al 9 y del 21 al 23 de julio, respectivamente— batieron igualmente récords diarios de temperatura media, con valores por encima de los 28 ºC. Tras dos días de normalidad, el mercurio comenzó a subir de nuevo el 28 de julio y solo un día después comenzó la cuarta ola de calor de este verano. Terminó el 1 de agosto, pero los termómetros siguieron marcando cifras excepcionalmente altas hasta el pasado 20 de agosto. En total, han sido 24 días de calor extremo que solo se han visto interrumpidos por una borrasca desde el Atlántico que Aemet definió como "inusualmente profunda en agosto". Provocó una bajada generalizada de las temperaturas muy notable en el oeste de la meseta norte y del Sistema Central. No obstante, según Aemet, el calor ha seguido presente en los últimos días en los prelitorales mediterráneos y en los archipiélagos. Poco más de 10 días con temperaturas normales o incluso frescas que parece que se acaban. Los termómetros comenzaron a subir otra vez el domingo; y los meteorólogos ya han avisado de que septiembre llega con calor de pleno verano.

El verano con más muertes por calor El de 2026 es el verano con más muertes atribuibles al calor desde que hay registros, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Este mecanismo, diseñado para detectar excesos de mortalidad asociados a epidemias o temperaturas extremas, registra que hasta 5.091 muertes ocurridas en los meses de junio, julio y agosto pueden atribuirse al calor. Es la cifra más alta desde el comienzo de la serie histórica y más del doble que la media del periodo 2015-2025. De ellas, solo el 21% (1.044) se registraron durante las olas de calor. Julio y agosto son los meses del verano con más muertes atribuibles al calor en los registros del MoMo: 2.025 y 2.192, respectivamente. El 14% se produjeron durante las olas de calor. En junio, se puede atribuir a la primera ola de calor de 2026 casi una de cada cuatro muertes. El mes cerró con 937 fallecidos por causas relacionadas con las altas temperaturas, de las que 221 se produjeron durante ese episodio extremo. De las cuatro olas de calor que ha habido este verano, el día en el que más personas estuvieron expuestas a que las temperaturas afectaran o agravaran sus problemas de salud fue el 5 de junio. Esta es la primera clave que se desprende del análisis de los avisos de Meteosalud, el sistema usado por el Ministerio de Sanidad para prevenir enfermedades y proteger a la población —especialmente a grupos vulnerables como ancianos, niños o personas con patologías previas— cuando las condiciones meteorológicas y el clima afectan directamente a la salud humana. El primer día de la segunda ola de calor del verano, los avisos de Meteosalud saltaron en casi toda España, recomendando precaución para el 96% de los españoles, casi 46 millones de personas. No obstante, el día con el riesgo más elevado fue el 23 de junio, tercer día de la primera ola de calor del verano, cuando los avisos rojos, que indican un nivel alto de riesgo por calor, alertaron a más de 18,7 millones de personas (38% de la población de España, según el último censo disponible del INE).