El verano más cálido en España cierra con cuatro olas de calor, pleno de noches sofocantes y más de 5.000 muertes
- Con una temperatura media 2,5 ºC por encima de lo normal, el termómetro casi no ha bajado de 20 ºC por la noche
- Es el verano con más muertes atribuibles al calor desde el comienzo de la serie histórica del MoMo
España ha vivido en 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 26 ºC que se sitúa 2,5 grados por encima de lo normal respecto al periodo de referencia 1991-2020.
El análisis provisional de DatosRTVE del verano meteorológico en la España peninsular, con datos del 1 de junio al 31 de agosto, confirma lo que ya avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace unos días. Además, revela que el de este año ha sido un estío sofocante en el que ha habido cuatro olas de calor, ni una noche sin que el termómetro haya bajado de los 20 ºC y más de 5.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas.
Tres meses extremos y cuatro olas de calor
Pese al respiro que ha dado el descenso de las temperaturas de la semana pasada, este verano ha sido excepcionalmente cálido en España. El primer mes del verano concluyó como el segundo junio más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 25 ºC y una anomalía de 3,5 grados respecto a los valores de referencia. Y julio fulminó los récords previos: la media alcanzó los 27,3 ºC, situándose 2,9 grados por encima de lo normal.
Además, el de este año ha sido el segundo agosto más cálido de la serie histórica. La temperatura media ha alcanzado los 26,2 ºC, con una anomalía de 1,8 grados.
La temperatura media de España ha estado casi todo el verano por encima de lo previsto. Solo dio algún respiro entre el 5 y el 6 de junio y entre el 25 y el 26 de julio, con valores normales para esta época del año. Esto ha propiciado que se produjeran al menos tres periodos de calor excepcional.
El verano comenzó arrastrando una racha de temperatura media más alta de lo normal que se inició el 19 de mayo y duró hasta el 4 de junio. Después vinieron 49 días seguidos con el mercurio disparado del 6 al 24 de julio. Tiempo suficiente para que se sucedieran hasta tres olas de calor.
La ola del 21 al 24 de junio se caracterizó por batir el récord histórico de cada uno de los cuatro días que duró. También por igualar durante dos jornadas consecutivas la temperatura media más alta que se había alcanzado nunca en junio: 29,5 ºC de temperatura media.
La segunda y la tercera ola —del 5 al 9 y del 21 al 23 de julio, respectivamente— batieron igualmente récords diarios de temperatura media, con valores por encima de los 28 ºC.
Tras dos días de normalidad, el mercurio comenzó a subir de nuevo el 28 de julio y solo un día después comenzó la cuarta ola de calor de este verano. Terminó el 1 de agosto, pero los termómetros siguieron marcando cifras excepcionalmente altas hasta el pasado 20 de agosto.
En total, han sido 24 días de calor extremo que solo se han visto interrumpidos por una borrasca desde el Atlántico que Aemet definió como "inusualmente profunda en agosto". Provocó una bajada generalizada de las temperaturas muy notable en el oeste de la meseta norte y del Sistema Central. No obstante, según Aemet, el calor ha seguido presente en los últimos días en los prelitorales mediterráneos y en los archipiélagos.
Poco más de 10 días con temperaturas normales o incluso frescas que parece que se acaban. Los termómetros comenzaron a subir otra vez el domingo; y los meteorólogos ya han avisado de que septiembre llega con calor de pleno verano.
El verano con más muertes por calor
El de 2026 es el verano con más muertes atribuibles al calor desde que hay registros, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Este mecanismo, diseñado para detectar excesos de mortalidad asociados a epidemias o temperaturas extremas, registra que hasta 5.091 muertes ocurridas en los meses de junio, julio y agosto pueden atribuirse al calor. Es la cifra más alta desde el comienzo de la serie histórica y más del doble que la media del periodo 2015-2025. De ellas, solo el 21% (1.044) se registraron durante las olas de calor.
Julio y agosto son los meses del verano con más muertes atribuibles al calor en los registros del MoMo: 2.025 y 2.192, respectivamente. El 14% se produjeron durante las olas de calor. En junio, se puede atribuir a la primera ola de calor de 2026 casi una de cada cuatro muertes. El mes cerró con 937 fallecidos por causas relacionadas con las altas temperaturas, de las que 221 se produjeron durante ese episodio extremo.
De las cuatro olas de calor que ha habido este verano, el día en el que más personas estuvieron expuestas a que las temperaturas afectaran o agravaran sus problemas de salud fue el 5 de junio. Esta es la primera clave que se desprende del análisis de los avisos de Meteosalud, el sistema usado por el Ministerio de Sanidad para prevenir enfermedades y proteger a la población —especialmente a grupos vulnerables como ancianos, niños o personas con patologías previas— cuando las condiciones meteorológicas y el clima afectan directamente a la salud humana.
El primer día de la segunda ola de calor del verano, los avisos de Meteosalud saltaron en casi toda España, recomendando precaución para el 96% de los españoles, casi 46 millones de personas. No obstante, el día con el riesgo más elevado fue el 23 de junio, tercer día de la primera ola de calor del verano, cuando los avisos rojos, que indican un nivel alto de riesgo por calor, alertaron a más de 18,7 millones de personas (38% de la población de España, según el último censo disponible del INE).
Más de 800 récords de temperatura en tres meses
Estos tres meses de verano se han batido 342 récords de temperatura máxima y 470 récords de mínima más alta. Junio fue el mes que más récords de temperatura concentró: 183 marcas históricas de máxima, especialmente significativas en Cantabria, Asturias y León; y 227 de mínima, con ejemplos destacados en Cantabria, Asturias y Gipuzkoa.
La mayoría de los récords de máxima (85%) y casi la mitad de los de mínima más alta se han batido durante las olas de calor. Además, este verano se ha superado la temperatura más alta para cualquier época del año 71 veces, muchas de ellas en el norte de España, y la mínima más alta para cualquier fecha en 149 estaciones meteorológicas.
En la última semana, destacan los 30 ºC de máxima de la estación de esquí de Port Ainé (Lleida) registrados el domingo o los 27 ºC de mínima de la fortaleza de La Mola, anotados en la localidad balear de Maó el jueves pasado. Son dos ejemplos de temperaturas extremas durante el día o la noche si se tiene en cuenta la ubicación geográfica de estas estaciones de medición.
En muchos lugares de España, las temperaturas han sido excepcionalmente altas al menos siete de cada 10 días del verano. Se han registrado picos como los 45,1 ºC del pasado 22 de junio en Andújar (Jaén) o el récord de días extremadamente cálidos del Cabo de Creus (Girona), que ha acumulado 77 jornadas muy por encima de lo normal.
Ni una noche por debajo de 20 ºC
Otro dato destacado de las temperaturas del verano de 2026 es el de las noches tropicales: aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20ºC, según la definición de Aemet. España ha hecho pleno, ya que no ha habido ni una noche de las 91 que ha tenido este verano en las que no haya habido algún lugar con el termómetro por encima de esta temperatura.
Como muestra el gráfico que hay sobre estas líneas, la noche en la que más lugares estuvieron afectados por temperaturas extremas fue la del 13 de agosto, con 475 estaciones de la red de Aemet con el termómetro por encima de los 20 ºC. Aquel día el mercurio no bajó de los 24,9 ºC en el Centro Meteorológico de Málaga, y en otros 52 lugares vivieron una noche tórrida, aquellas en las que la temperatura no desciende de 25 ºC. En el Cabo de Gata (Almería) se estancó en 28,3 ºC.
En Almería y Málaga, junio no aflojó ni un día su calor nocturno. Y la situación se repitió en julio en estaciones meteorológicas de Baleares, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Melilla, Barcelona, Girona, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Agosto ha cerrado también con pleno de noches tropicales en siete provincias: Baleares, Barcelona, Girona, Castellón, Málaga, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
En total, 312 estaciones de la red de Aemet han pasado 64 o más días del verano de 2026 con temperaturas mínimas más altas de lo normal. Destaca el caso del aeropuerto de Reus (Tarragona), con 87 días con los termómetros fuera de lo esperado. También se han registrado más de 70 días de mínimas excepcionalmente altas en el cabo de Creus (Girona) y en Panticosa (Huesca).
Sobre esta información
Este análisis de las temperaturas del verano de 2026 se ha realizado con datos extraídos de la API pública de Aemet, de su servicio de predicción y de los resúmenes climatológicos mensuales. También se ha empleado un registro histórico de los avisos por calor del Ministerio de Sanidad (Meteosalud) y el Padrón más reciente del INE.
Temperatura media mensual y carácter térmico. Los datos históricos proceden de la serie histórica oficial desde 1961, calculada con el modelo utilizado por Aemet hasta 2020: como la media ponderada de las temperaturas de 39 estaciones de referencia a las que se les asignan pesos de representatividad. El dato para el mes analizado es provisional y se calcula a partir de los valores climatológicos publicados por Aemet.
Histórico de temperaturas promedio de España. La temperatura promedio diaria de España se calcula con el mismo sistema empleado para la temperatura media mensual de España. Esto produce una serie comparable con la metodología histórica de Aemet, aunque la metodología difiere ligeramente con la malla de más de 1.500 puntos de cuadrícula, oficial desde 2020.
Análisis de temperatura del período. La escala que define cuán extrema es la temperatura máxima registrada en una estación meteorológica de España se ha construido a partir del análisis de los percentiles de los registros climatológicos del periodo de referencia 1991-2020. DatosRTVE y El Tiempo han definido una escala que considera muy fríos todos los días en los que los registros estén entre el 5% más bajo y muy cálidos aquellos en los que se colocan entre el 5% más alto. En medio, se califican como fríos o cálidos aquellos que se encuentran, respectivamente, entre el 5 y el 20% más bajo o más alto de las temperaturas de referencia, y se califican como algo fríos o algo cálidos cuando el valor ocupa una posición entre el 20 y el 40%. Además, se considera que la temperatura de un día es normal cuando ocupa la parte central de la distribución; es decir, cuando está entre el 40 y el 60% de los valores históricos de referencia.
En el recuento de días extremos por estación se tienen en cuenta todos aquellos que se sitúan por encima del percentil 95 del periodo de referencia 1991-2020.
Anomalía de temperaturas máximas y mínimas. Se entiende como anomalía diaria la diferencia de la temperatura registrada respecto a la media histórica 1991-2020 para cada estación de Aemet. La anomalía global del período, ya sea el mes o el episodio de ola de calor, se calcula como la media aritmética de las anomalías medias de cada estación.
A partir de estos datos, se buscan posibles rachas consecutivas de anomalía positiva de las temperaturas, ampliando el rango a todo el año en curso para poder capturar aquellas que comenzaron antes del primer día del mes analizado. Se considera que un día tiene "anomalía positiva" cuando el carácter de la medición es "algo cálido", "cálido" o "muy cálido".
Récords de temperatura máxima y mínima más alta. DatosRTVE calcula los récords de temperatura máxima comparando los registros diarios de las estaciones con el archivo histórico de temperaturas extremas de Aemet. Para el cálculo de los récords de mínima más alta, se busca el valor más alto de temperatura mínima en la serie histórica para cada estación, tanto mes a mes como de forma absoluta (en cualquier mes del año). Luego, se enfrenta esa lista con los registros diarios.
Tras elaborar el archivo de récords, se hace un recuento de registros por provincia para identificar las tres con mayor número de marcas históricas en ese mes. Del mismo modo, se calcula cuántos récords se han producido dentro del periodo de ola de calor para hallar qué porcentaje suponen respecto a todos los récords del mes.
Estaciones que han superado el umbral máximo de temperatura. En primer lugar, DatosRTVE establece un umbral de temperatura máxima a partir del redondeo a la baja y hacia la decena más cercana de la temperatura máxima del periodo. Por ejemplo, si la máxima del mes es 43,2 °C, el umbral es 40 °C. Esto garantiza que al menos una estación lo ha rebasado. Una vez identificadas las estaciones en las que se ha sobrepasado ese umbral, se calcula la diferencia entre la temperatura máxima que alcanzó esa estación durante el último mes y el percentil 50 histórico de temperatura máxima para ese mismo día del año. A continuación, se busca en la serie histórica (mismo mes, misma estación) la fecha más reciente en que la temperatura fue igual o superior a la alcanzada en 2026. Si 2026 es récord absoluto (ningún día previo llegó a esa temperatura), se muestra la fecha del récord histórico anterior (el que acaba de batir).
Población afectada por avisos Meteosalud. Para calcular cuánta población ha estado expuesta a riesgo sanitario por calor cada día de la ola de calor, según los avisos que emite el Ministerio de Sanidad a través del sistema Meteosalud, DatosRTVE asigna cada municipio a una de las 182 zonas isoclimáticas de España. Para cada día, suma la población de cada localidad afectada por algún nivel de riesgo (bajo, medio o alto) que consta en el Padrón más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE).