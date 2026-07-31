España cierra el julio más cálido registrado, con máximas de casi 45 grados y más de 300 récords de temperatura
- Las máximas inéditas de la segunda ola de calor del verano supusieron un riesgo para prácticamente toda la población
- España ha pasado 49 días consecutivos con un calor excepcional
Julio se despide este viernes en plena ola de calor, un mes en el que las temperaturas y los incendios han puesto en jaque a una España abrasada. Este mes apunta a que va a convertirse en el julio más cálido al que se ha enfrentado el país desde que hay registros, según el análisis preliminar de los datos de temperatura de los últimos 30 días. Los récords diarios ya lo van avisando: decenas de estaciones por todo el territorio han batido sus marcas de temperaturas máximas y de mínimas más altas. Estos registros además no son un episodio aislado, sino una tendencia: entre junio y julio ha habido en España una racha de 49 días consecutivos en los que la temperatura ha estado por encima de la media histórica.
Aunque aún queda tiempo para que se conozca el informe oficial del calor en julio, el cálculo de DatosRTVE a partir de los datos provisionales que recopila Aemet indica que la temperatura media en la España peninsular ha sido de 27,1 grados centígrados, con una anomalía de 2,7 °C por encima de lo normal respecto al período de referencia 1991-2020. Esto implica que, a falta de confirmación, el de 2026 será el julio más cálido desde 1961, con registros similares al mismo mes de 2022, cuando la temperatura media fue de 26,8 ºC (2,4 grados más de lo normal).
Los días de julio más cálidos de la historia
Al desagregar las temperaturas del mes día a día se observan nuevas plusmarcas: el pasado cinco de julio fue el cinco de julio más cálido de la historia. Y no solo ese día, sino que hay otras seis jornadas que se han convertido en las más calurosas de la serie histórica de temperaturas medias diarias de España. Los nuevos récords (entre el 5 y el 9 de julio y entre el 22 y el 23) se batieron en medio de la segunda y tercera ola de calor del verano. En el siguiente gráfico se muestran la temperatura media, máxima y mínima de España de cada día: si el punto que corresponde a 2026 es el más alto de la columna, ese fecha batió un récord de temperatura.
De media, las máximas del mes han estado 3,2 °C por encima de lo normal, con un efecto muy notorio en el aeropuerto de Pamplona (+6,5 °C) o en el de Logroño (+5,2 °C). Las mínimas también han sido de media 1,9 °C más cálidas de lo normal. Este efecto se ha notado especialmente en Zaragoza (+3,9 ºC) o Lleida, donde las mínimas más altas han estado 3,7 grados por encima de lo esperable.
Prácticamente toda España en riesgo por calor
El pasado 5 de julio, hasta 46 millones de personas estuvieron expuestas a riesgo sanitario por un calor sin precedentes. Son prácticamente todos los habitantes de España; personas que viven en alguna de las zonas para las que el Ministerio de Sanidad decretó ese día algún nivel de alerta.
Las cifras se mantuvieron similares el resto de días de la ola de calor, pero con una distribución distinta de los niveles de riesgo. El 7 de julio, hasta un tercio de la población vivía en alguna zona con riesgo alto por calor, según el cálculo de DatosRTVE a partir del cruce de los avisos de Meteosalud y el Padrón del INE.
Casi seis semanas de calor excepcional
El verano de 2026 está siendo uno excepcionalmente cálido. Entre junio y julio, los termómetros han encadenado 49 días consecutivos con valores por encima de lo normal para la época del año —del 6 de junio al 24 de julio—, a los que podría sumarse otra racha de calor intenso antes de que acabase la primavera: comenzó el 19 de mayo y terminó el 3 de junio. Son cerca de dos meses sin una bajada constante de las temperaturas, con solo un breve descanso el 4 y el 5 de junio y otro el fin de semana del 25 de julio.
La situación es muy parecida si se analizan los datos estación por estación: hay 477 observatorios con 21 o más días de temperaturas más cálidas de lo normal. La máxima más alta del mes se ha registrado en Carcaixent (Valencia), con 44,8 ºC el 7 de julio. Y las que más días de temperatura extrema acumulan —es decir, más jornadas anotando valores por encima del percentil 95 respecto al periodo de referencia histórico 1991-2020— son El Cebollar (Ordesa), observatorio del Pirineo de Huesca que ha encadenado 28 días de calor extremo.
Con las mínimas ha ocurrido algo parecido, hay lugares donde han pasado casi un mes con mínimas anormalmente altas: Capdepera en Baleares (30 días con noches más cálidas de lo que era normal), y las estaciones de Girona en Cabo de Creus (28) y Blanes (25).
Más de 300 récords de temperatura
Este calor sofocante se ha reflejado también en nuevos máximos registrados en centenares de estaciones meteorológicas de Aemet, especialmente durante la ola de calor de principios de mes. Del 1 al 30 de julio, se han batido 141 récords de temperatura máxima (84 mensuales y 57 absolutos) y 182 de mínima más alta (103 mensuales y 79 absolutos). Como muestran los siguientes mapas, los récords se han concentrado especialmente en Huesca, Barcelona y Navarra.
Las plusmarcas más destacadas de la última semana se han anotado en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde el mercurio ha llegado hasta los 42,6 °C de máxima; o en Bossòst (Lleida) , donde el 29 de julio se alcanzaron los 40,1 grados, o en Fuencaliente (Santa Cruz de Tenerife), con 39,9 el 30 de julio. En cuanto a las mínimas, resaltan Portocolom (Baleares) donde el mercurio no bajó de los 28,6°C, o Llucmajor (Baleares), que se quedó siempre por encima de 27,7°C el 25 de julio.
Varios días por encima de 40 °C
En julio, la diferencia con otros años se ha dejado notar especialmente en la costa cantábrica. Hay muchas estaciones de la cornisa cantábrica que registran temperaturas superiores a los 40 grados, en muchos casos temperaturas récord, como se comprueba en el siguiente listado.
Para el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, el cambio climático causado por la actividad humana es la causa fundamental detrás de estos datos de calor extremo. “Provoca un calentamiento, tanto de la atmósfera como de los mares y océanos que rodean nuestro país”, que “ya está dando lugar a una adversidad mayor de las altas temperaturas”, explica el experto.
Sobre esta información
Este análisis de las temperaturas de junio de 2026 se ha realizado con datos extraídos de la API pública de Aemet, de su servicio de predicción y de los resúmenes climatológicos mensuales. También se ha empleado un registro histórico de los avisos por calor del Ministerio de Sanidad (Meteosalud) y el Padrón más reciente del INE.
Temperatura media mensual y carácter térmico. Los datos históricos proceden de la serie histórica oficial desde 1961, calculada con el modelo utilizado por Aemet hasta 2020: como la media ponderada de las temperaturas de 39 estaciones de referencia a las que se les asignan pesos de representatividad. El dato para el mes analizado es provisional y se calcula a partir de los valores climatológicos publicados por Aemet.
Histórico de temperaturas promedio de España. La temperatura promedio diaria de España se calcula con el mismo sistema empleado para la temperatura media mensual de España. Esto produce una serie comparable con la metodología histórica de Aemet, aunque la metodología difiere ligeramente con la malla de más de 1.500 puntos de cuadrícula, oficial desde 2020.
Análisis de temperatura del período. La escala que define cuán extrema es la temperatura máxima registrada en una estación meteorológica de España se ha construido a partir del análisis de los percentiles de los registros climatológicos del periodo de referencia 1991-2020. DatosRTVE y El Tiempo han definido una escala que considera muy fríos todos los días en los que los registros estén entre el 5% más bajo y muy cálidos aquellos en los que se colocan entre el 5% más alto. En medio, se califican como fríos o cálidos aquellos que se encuentran, respectivamente, entre el 5 y el 20% más bajo o más alto de las temperaturas de referencia, y se califican como algo fríos o algo cálidos cuando el valor ocupa una posición entre el 20 y el 40%. Además, se considera que la temperatura de un día es normal cuando ocupa la parte central de la distribución; es decir, cuando está entre el 40 y el 60% de los valores históricos de referencia.
En el recuento de días extremos por estación se tienen en cuenta todos aquellos que se sitúan por encima del percentil 95 del periodo de referencia 1991-2020.
Anomalía de temperaturas máximas y mínimas. Se entiende como anomalía diaria la diferencia de la temperatura registrada respecto a la media histórica 1991-2020 para cada estación de Aemet. La anomalía global del período, ya sea el mes o el episodio de ola de calor, se calcula como la media aritmética de las anomalías medias de cada estación.
A partir de estos datos, se buscan posibles rachas consecutivas de anomalía positiva de las temperaturas, ampliando el rango a todo el año en curso para poder capturar aquellas que comenzaron antes del primer día del mes analizado. Se considera que un día tiene "anomalía positiva" cuando el carácter de la medición es "algo cálido", "cálido" o "muy cálido".
Récords de temperatura máxima y mínima más alta. DatosRTVE calcula los récords de temperatura máxima comparando los registros diarios de las estaciones con el archivo histórico de temperaturas extremas de Aemet. Para el cálculo de los récords de mínima más alta, se busca el valor más alto de temperatura mínima en la serie histórica para cada estación, tanto mes a mes como de forma absoluta (en cualquier mes del año). Luego, se enfrenta esa lista con los registros diarios.
Tras elaborar el archivo de récords, se hace un recuento de registros por provincia para identificar las tres con mayor número de marcas históricas en ese mes. Del mismo modo, se calcula cuántos récords se han producido dentro del periodo de ola de calor para hallar qué porcentaje suponen respecto a todos los récords del mes.
Estaciones que han superado el umbral máximo de temperatura. En primer lugar, DatosRTVE establece un umbral de temperatura máxima a partir del redondeo a la baja y hacia la decena más cercana de la temperatura máxima del periodo. Por ejemplo, si la máxima del mes es 43,2 °C, el umbral es 40 °C. Esto garantiza que al menos una estación lo ha rebasado. Una vez identificadas las estaciones en las que se ha sobrepasado ese umbral, se calcula la diferencia entre la temperatura máxima que alcanzó esa estación durante el último mes y el percentil 50 histórico de temperatura máxima para ese mismo día del año. A continuación, se busca en la serie histórica (mismo mes, misma estación) la fecha más reciente en que la temperatura fue igual o superior a la alcanzada en 2026. Si 2026 es récord absoluto (ningún día previo llegó a esa temperatura), se muestra la fecha del récord histórico anterior (el que acaba de batir).
Población afectada por avisos Meteosalud. Para calcular cuánta población ha estado expuesta a riesgo sanitario por calor cada día de la ola de calor, según los avisos que emite el Ministerio de Sanidad a través del sistema Meteosalud, DatosRTVE asigna cada municipio a una de las 182 zonas isoclimáticas de España. Para cada día, suma la población de cada localidad afectada por algún nivel de riesgo (bajo, medio o alto) que consta en el Padrón más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE).