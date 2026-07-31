Este análisis de las temperaturas de junio de 2026 se ha realizado con datos extraídos de la API pública de Aemet, de su servicio de predicción y de los resúmenes climatológicos mensuales. También se ha empleado un registro histórico de los avisos por calor del Ministerio de Sanidad (Meteosalud) y el Padrón más reciente del INE.

Temperatura media mensual y carácter térmico. Los datos históricos proceden de la serie histórica oficial desde 1961, calculada con el modelo utilizado por Aemet hasta 2020: como la media ponderada de las temperaturas de 39 estaciones de referencia a las que se les asignan pesos de representatividad. El dato para el mes analizado es provisional y se calcula a partir de los valores climatológicos publicados por Aemet.

Histórico de temperaturas promedio de España. La temperatura promedio diaria de España se calcula con el mismo sistema empleado para la temperatura media mensual de España. Esto produce una serie comparable con la metodología histórica de Aemet, aunque la metodología difiere ligeramente con la malla de más de 1.500 puntos de cuadrícula, oficial desde 2020.

Análisis de temperatura del período. La escala que define cuán extrema es la temperatura máxima registrada en una estación meteorológica de España se ha construido a partir del análisis de los percentiles de los registros climatológicos del periodo de referencia 1991-2020. DatosRTVE y El Tiempo han definido una escala que considera muy fríos todos los días en los que los registros estén entre el 5% más bajo y muy cálidos aquellos en los que se colocan entre el 5% más alto. En medio, se califican como fríos o cálidos aquellos que se encuentran, respectivamente, entre el 5 y el 20% más bajo o más alto de las temperaturas de referencia, y se califican como algo fríos o algo cálidos cuando el valor ocupa una posición entre el 20 y el 40%. Además, se considera que la temperatura de un día es normal cuando ocupa la parte central de la distribución; es decir, cuando está entre el 40 y el 60% de los valores históricos de referencia.

En el recuento de días extremos por estación se tienen en cuenta todos aquellos que se sitúan por encima del percentil 95 del periodo de referencia 1991-2020.

Anomalía de temperaturas máximas y mínimas. Se entiende como anomalía diaria la diferencia de la temperatura registrada respecto a la media histórica 1991-2020 para cada estación de Aemet. La anomalía global del período, ya sea el mes o el episodio de ola de calor, se calcula como la media aritmética de las anomalías medias de cada estación.

A partir de estos datos, se buscan posibles rachas consecutivas de anomalía positiva de las temperaturas, ampliando el rango a todo el año en curso para poder capturar aquellas que comenzaron antes del primer día del mes analizado. Se considera que un día tiene "anomalía positiva" cuando el carácter de la medición es "algo cálido", "cálido" o "muy cálido".

Récords de temperatura máxima y mínima más alta. DatosRTVE calcula los récords de temperatura máxima comparando los registros diarios de las estaciones con el archivo histórico de temperaturas extremas de Aemet. Para el cálculo de los récords de mínima más alta, se busca el valor más alto de temperatura mínima en la serie histórica para cada estación, tanto mes a mes como de forma absoluta (en cualquier mes del año). Luego, se enfrenta esa lista con los registros diarios.

Tras elaborar el archivo de récords, se hace un recuento de registros por provincia para identificar las tres con mayor número de marcas históricas en ese mes. Del mismo modo, se calcula cuántos récords se han producido dentro del periodo de ola de calor para hallar qué porcentaje suponen respecto a todos los récords del mes.

Estaciones que han superado el umbral máximo de temperatura. En primer lugar, DatosRTVE establece un umbral de temperatura máxima a partir del redondeo a la baja y hacia la decena más cercana de la temperatura máxima del periodo. Por ejemplo, si la máxima del mes es 43,2 °C, el umbral es 40 °C. Esto garantiza que al menos una estación lo ha rebasado. Una vez identificadas las estaciones en las que se ha sobrepasado ese umbral, se calcula la diferencia entre la temperatura máxima que alcanzó esa estación durante el último mes y el percentil 50 histórico de temperatura máxima para ese mismo día del año. A continuación, se busca en la serie histórica (mismo mes, misma estación) la fecha más reciente en que la temperatura fue igual o superior a la alcanzada en 2026. Si 2026 es récord absoluto (ningún día previo llegó a esa temperatura), se muestra la fecha del récord histórico anterior (el que acaba de batir).

Población afectada por avisos Meteosalud. Para calcular cuánta población ha estado expuesta a riesgo sanitario por calor cada día de la ola de calor, según los avisos que emite el Ministerio de Sanidad a través del sistema Meteosalud, DatosRTVE asigna cada municipio a una de las 182 zonas isoclimáticas de España. Para cada día, suma la población de cada localidad afectada por algún nivel de riesgo (bajo, medio o alto) que consta en el Padrón más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE).