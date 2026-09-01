Ya está vigente: los trabajadores de baja laboral recibirán las notificaciones de la Seguridad Social por Internet

Nuestro teléfono móvil sigue sumando trámites. A partir de este martes 1 de septiembre, los trabajadores en situación de incapacidad temporal o permanente, así como lesiones permanentes no incapacitantes, recibirán ya los avisos de la Seguridad Social a través de internet. No obstante, el papel se mantendrá en algunos casos, por ejemplo, si la Administración carece de los datos de contacto electrónico del interesado.

Plazo de 10 días naturales para responder La nueva normativa establece plazos importantes a tener en cuenta. La persona interesada tendrá 10 días para responder o alegar el contenido de la notificación desde el momento que la recibe en alguno de los canales citados anteriormente. Si no se accede dentro de ese periodo: La notificación se considerará legalmente practicada.

Se entenderá rechazada.

Puedes perder los plazos para presentar alegaciones o recursos.

Puedes ver suspendida o perder tu prestación económica. Para evitar sobresaltos y confusiones, la Seguridad Social emitirá un aviso de cortesía mediante mensaje de texto (SMS) o correo electrónico. Importante: Estos avisos tienen carácter exclusivamente informativo. Aunque no se reciba o se produzca un error en el envío, el plazo legal de 10 días naturales seguirá computando igualmente.

Cómo acceder a las notificaciones Para consultar las notificaciones en la app y la web de Mi Carpeta Ciudadana, la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) o la Sede Electrónica de la Seguridad Social se necesita cl@ve permanente, cl@ve móvil, certificado electrónico, DNI electrónico o Ciudadanos UE (eIDAS). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cree que los afectados por este cambio "cuentan con conocimientos y medios suficientes" porque se trata de personas integradas "en el mundo laboral" en el que "los dispositivos electrónicos son de uso generalizado. Remarca que permitirá agilizar trámites y da seguridad jurídica porque se evitarán atrasos en las cartas, devoluciones o pérdidas. 03.45 min Médicos de atención primaria proponen reformar la "obsoleta" gestión de las bajas laborales El área que dirige Elma Saiz ya alegó un argumento similar en 2020 cuando estableció que las personas físicas con derecho a recibir prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural empezarían a recibir las notificaciones a través de Internet ya que se trata de un grupo de personas, en su mayoría, entre 25 y 40 años que utiliza de forma habitual teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Ese año, además, se instauraba la comunicación telemática para profesionales con colegiación obligatoria, empresas, autónomos y apoderados ante la administración. Por tanto, esta medida no afecta a quienes reciban prestaciones por jubilación, viudedad, orfandad, desempleo o pensiones no contributivas, entre otras.