Los empresarios piden que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas por enfermedad desde el primer día

1,4 millones de personas no acudieron ningún día a su puesto de trabajo el año pasado, según datos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha exigido este martes que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas por enfermedad desde el primer día. Así lo ha planteado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, encargado de clausurar una jornada organizada por la CEOE sobre este fenómeno, una de las mayores preocupaciones de las empresas españolas.

El absentismo por incapacidad temporal (enfermedad o accidentes no laborales) es una realidad que se ha multiplicado en los últimos años y que supone un alto coste para las compañías, que exigen a la Administración que ponga más medios para atajar esta "crisis económica y sanitaria". "Que nadie piense que es una queja de empresas que quieren pagar menos. Es la llamada de atención de las empresas en favor de la salud y la economía de todos", ha enfatizado Garamendi.

00.21 min La CEOE pide que la Seguridad Social pague las bajas desde el primer día

Actualmente, durante los tres primeros días de baja, si el convenio colectivo no lo establece, el trabajador no cobra ninguna prestación, hasta el día 15 las empresas cubren el salario y la cotización por enfermedad común, y a partir del día 16 corre a cargo de la Seguridad Social. El coste del absentismo en España en 2025 ascendió a 33.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado en los últimos 10 años. Más de la mitad del total, 17.000 millones, fueron sufragados por las empresas, ya que la mayoría de bajas no pasa de los 15 días.

"Se trata de la segunda partida de gasto, sólo superado por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo", ha incidido Garamendi, que ha planteado que mientras las administraciones no hagan sus deberes, entre otros, reforzar las plantillas médicas -y si hace falta subir salarios- y de inspectores, tendría que ser la Seguridad Social la que asumiera el coste de las bajas desde el primer día además de cubrir las cotizaciones de los contratos que se hagan para sustituir al trabajador enfermo.

Garamendi también ha propuesto que se adelanten los controles al trabajador de baja por parte de la Inspección Médica, con una evaluación a los 3, 6 y 9 meses -ahora se realizan a partir del año-, que la Seguridad Social asuma el control de las incapacidades temporales con una reiteración superior a la frecuencia habitual y que se exonere a las empresas de las cotizaciones en todos los procesos que duren más de un año. En el encuentro, celebrado en la sede de la CEOE en Madrid bajo el título de ‘Todos contamos. Absentismo x IT, un problema de país’, han participado representantes de las principales patronales territoriales y sectoriales de España, que también han esbozado sus propias propuestas.

Así, la vicepresidenta de la patronal madrileña CEIM, Laly Escudero, ha planteado recuperar el despido por causas objetivas en el caso de baja reiterada, prerrogativa que eliminó la vicepresidenta Yolanda Díaz nada más asumir su cargo en 2020. Escudero también ha propuesto que las empresas puedan conocer el motivo de la incapacidad y que se puedan suspender los complementos que perciben los empleados cuando la baja sea repetitiva, corta o cuando estos no colaboren.