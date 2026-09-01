Shein debuta en bolsa de Hong Kong con caídas del 10% en plena batalla legal con la UE y Estados Unidos

A la tercera va la vencida. El gigante chino de la moda ultrarrápida Shein ha comenzado este martes su andadura en el mercado bursátil de Hong Kong tras cuatro años de preparativos y después de la negativa de los mercados de valores de Londres y Nueva York.

La cotización oficial de Shein ha arrancado este martes a las 09:30 hora local de Hong Kong (03:30 de la madrugada en España) bajo el ticker 0625.HK. La multinacional textil ha fijado su precio de salida definitivo en los 48,56 dólares hongkoneses, unos 5,33 euros por acción, al cambio. Un precio por título que se sitúa en el punto medio del rango previsto y que otorga a la empresa una valoración inicial de 26.500 millones de dólares.

Sin embargo, la acogida ha sido fría: en los primeros minutos tras la apertura, las acciones han llegado a perder un 10% de su valor. Finalmente, los títulos de la compañía ha despedido la sesión prácticamente en niveles de apertura, con una caída en la cotización del 0,12%.

Tang Jiacheng, presidente de la Bolsa de Hong Kong con invitados de Shein International Holdings este martes 1 de septiembre Zhang Xiangyi / China News Service / VCG via Getty Images

El escepticismo de los inversores en su debut refleja el temor a que el fin de los beneficios arancelarias en Europa y Estados Unidos acelere la caída de sus ingresos, sumado a la incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de su modelo de precios ultrabajos.

Para Miguel Ángel Temprano, analista geoeconómico, "el mercado no está diciendo simplemente que Shein venda menos ropa. Está diciendo que hoy existe un riesgo regulatorio que antes no estaba descontado, un riesgo geopolítico evidente y una incertidumbre mucho mayor sobre la rentabilidad futura de su modelo".

El sueño truncado de Shein: cotizar en Occidente Shein lleva preparando su salida a bolsa más de cuatro años. Sin embargo, el camino ha sido más lento de lo previsto. Ha estado lleno de obstáculos, retrasos y cambios de planes que han ido erosionando su solidez. Las primeras intenciones firmes de la firma de retail para dar el salto al mercado público comenzaron en torno a 2022, coincidiendo con el momento en que alcanzó su valoración máxima histórica de casi 100.000 millones de dólares. El plan inicial de Shein era cotizar en Wall Street, pero las crecientes tensiones políticas entre Estados Unidos y China, y el estricto escrutinio por parte del Congreso norteamericano sobre sus prácticas laborales y de cadena de suministro, frustraron la operación. Después, las intención de Shein de trasladaron a Europa. La bolsa de Londres fue el segundo destino elegido. En 2024 se empezaron a dar los primeros pasos de un proceso que fue frustrado por la intervención de los reguladores chinos. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) exigía que la compañía detallara con total transparencia los riesgos legales y reputacionales vinculados a su cadena de suministro. Además, grandes gestoras de fondos británicas y ONG lanzaron duras campañas en contra de la salida a bolsa. Criticaban el impacto medioambiental del modelo de moda ultrarrápida, lo que provocó que varios inversores éticos anunciaran que boicotearían las acciones. Finalmente fueron las propias autoridades chinas las que consideraron que cotizar en el Reino Unido exponía los datos logísticos y comerciales de la empresa al escrutinio de un gobierno extranjero. Pekín denegó la autorización para la Oferta Pública de Venta en Londres. Moda rápida online y el uso de “patrones oscuros”: los trucos para manipular la libertad de decisión de compra Vicky Bolaños Al cerrarse las puertas de Occidente, Hong Kong quedó como la única salida viable. Al cotizar allí, Shein cumple con las exigencias de seguridad de datos del Gobierno chino y, al mismo tiempo, mantiene el acceso al capital de los inversores internacionales que operan en el mercado asiático. Eso sí, por el camino la compañía ha perdido un 73% de su valor desde los 100.000 millones de dólares que alcanzó allá por abril 2022 hasta los 26.500 con los que ha debutado este martes en bolsa. Para Rafael Ojeda, agente y miembro del Comité de inversiones de URSUS 3 Capital AV, la cotización en Hong Kong supone la solución "natural" tras los problemas en Nueva York y Londres. Cuenta a RTVE Noticias que "Hong Kong era lo más obvio para poder salir a bolsa. ¿Por qué? Porque es una plaza internacional y tiene mucho pesos en los mercados de valores globales aunque forma parte del ecosistema empresarial chino". Y es que, añade Ojeda, las trabas del Gobierno de Pekín a la cotización en Europa tienen un componente geopolítico: "Lo que no quiere China es que el gobierno norteamericano pueda apretar comercialmente a través de medidas coercitivas con compañías que están cotizando en Nueva York. Xi Jing PIng no quiere que Trump tenga ese arma".