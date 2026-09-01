El jurado declara culpable a Duane Davis por el asesinato del rapero Tupac Shakur

El jurado de Las Vegas ha declarado culpable este lunes a Duane "Keffe D" Davis por asesinato en el caso que lo acusaba de ser el autor intelectual del tiroteo desde un auto que acabó con la vida del legendario rapero Tupac Shakur, poniendo fin a un caso sin resolver en tres décadas.

De 63 años y exmiembro de la banda californiana Crips, Davis fue acusado en el condado de Clark, Nevada, de un cargo de asesinato con arma mortal, del que se había declarado inocente. Lideró a un grupo de hombres para asesinar a Tupac, de 25 años en aquel entonces y uno de los artistas de rap más exitosos e influyentes.

Una foto de 1996 del rapero Tupac Shukur (izquierda) y Marion “Suge” Knight se exhibe durante el juicio por asesinato de Duane Davis STEVE MARCUS / POOL / AFP

El proceso judicial queda ahora visto para sentencia a la espera de que el juez aplique la pena definitiva.

El asesinato de Shakur en 1996 se convirtió en un momento clave en la historia del rap, cimentó la leyenda del artista y acentuó la imagen violenta de la cultura hip-hop durante el apogeo del rap gangsta, una época marcada por las rivalidades entre raperos de la Costa Este y la Costa Oeste.

¿Cómo se produjo el asesinato? El 7 de septiembre de 1996, Tupac y Suge Knight, dueño de la discografía Death Row Records, asistieron a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas. Después de la pelea, las cámaras de seguridad del hotel captaron a Tupac y a miembros de su séquito —quienes, según la policía, estaban vinculados a la pandilla callejera Mob Piru Bloods— agrediendo a un hombre llamado Orlando Anderson, presunto miembro de los South Side Compton Crips y sobrino de Davis. Menos de dos horas después, el rapero fue acribillado mientras su coche esperaba en un semáforo y murió seis días después. Tupac viajaba en el asiento del copiloto del BMW de Knight cuando un Cadillac blanco se situó a su lado y abrió fuego. YaTDigo YaTDigo: ¿Quién mató a Tupac? 30 años después del asesinato de Tupac Shakur, uno de las figuras más respetadas del hip hop, al fin se está celebrando el juicio que debería aclar... Ver ahora