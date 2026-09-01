El jurado declara culpable a Duane Davis por el asesinato del rapero Tupac Shakur
- De 63 años y exmiembro de la banda californiana Crips, fue acusado de asesinato con arma mortal
- El crimen en 1996 se convirtió en un momento clave en la historia del rap
El jurado de Las Vegas ha declarado culpable este lunes a Duane "Keffe D" Davis por asesinato en el caso que lo acusaba de ser el autor intelectual del tiroteo desde un auto que acabó con la vida del legendario rapero Tupac Shakur, poniendo fin a un caso sin resolver en tres décadas.
De 63 años y exmiembro de la banda californiana Crips, Davis fue acusado en el condado de Clark, Nevada, de un cargo de asesinato con arma mortal, del que se había declarado inocente. Lideró a un grupo de hombres para asesinar a Tupac, de 25 años en aquel entonces y uno de los artistas de rap más exitosos e influyentes.
El proceso judicial queda ahora visto para sentencia a la espera de que el juez aplique la pena definitiva.
El asesinato de Shakur en 1996 se convirtió en un momento clave en la historia del rap, cimentó la leyenda del artista y acentuó la imagen violenta de la cultura hip-hop durante el apogeo del rap gangsta, una época marcada por las rivalidades entre raperos de la Costa Este y la Costa Oeste.
¿Cómo se produjo el asesinato?
El 7 de septiembre de 1996, Tupac y Suge Knight, dueño de la discografía Death Row Records, asistieron a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas.
Después de la pelea, las cámaras de seguridad del hotel captaron a Tupac y a miembros de su séquito —quienes, según la policía, estaban vinculados a la pandilla callejera Mob Piru Bloods— agrediendo a un hombre llamado Orlando Anderson, presunto miembro de los South Side Compton Crips y sobrino de Davis.
Menos de dos horas después, el rapero fue acribillado mientras su coche esperaba en un semáforo y murió seis días después. Tupac viajaba en el asiento del copiloto del BMW de Knight cuando un Cadillac blanco se situó a su lado y abrió fuego.
Las pesquisas contra Davis
La policía había declarado que sospechaba de Davis desde hacía tiempo, pero no tenía pruebas suficientes para acusarlo hasta que hizo pública su historia en apariciones en los medios y en sus memorias, que, junto con grabaciones de sus reuniones secretas con los investigadores, han conformado la mayor parte de la acusación.
En 2008, Duane Davis admitió ante la policía que se encontraba en el Cadillac blanco desde el que se efectuaron los disparos, durante una investigación relacionada con la muerte de "The Notorious B.I.G.", quien fue asesinado seis meses después de la muerte de Tupac Shakur.
Sin embargo, sus confesiones se produjeron como parte de un acuerdo de culpabilidad que le otorgaba inmunidad parcial, lo que impidió que sus declaraciones se utilizaran en su contra en la investigación del asesinato de Tupac.
Con el paso de los años, los demás pasajeros del Cadillac fallecieron y el exmiembro de la pandilla comenzó entonces a hablar con los medios y, posteriormente, publicó unas memorias condenatorias en 2019. En ellas, relata que estaba en el asiento del copiloto y que pasó el arma a los pasajeros del asiento trasero, sin revelar la identidad del tirador.
"Verlos atacar a mi sobrino nos dio luz verde para hacerles algo", escribió. Pero Duane Davis ahora sostenía que su libro fue ficcionalizado por su coautor y que él se encontraba en Los Ángeles la noche del asesinato. El abogado de Davis afirmó durante el juicio que las palabras de su cliente eran mera bravuconería y no podían corroborarse con otras pruebas.
El juicio comenzó el 17 de agosto y durante estas semanas los fiscales han reproducido horas de conversaciones grabadas en las que Davis decía estar furioso después de que Shakur y su séquito golpearan a su sobrino.
Death Row Records vs Bad Boy Recordsz
Con sus éxitos California Love y All Eyez on Me, Tupac Shakur encarnó al chico malo ligeramente poético de la Costa Oeste. Fue producido por Death Row Records, el sello dirigido por Marion "Suge" Knight, quien utilizó a Mob Piru Bloods, una pandilla de Los Ángeles de la que él era miembro, para proteger a sus artistas.
Mientras tanto, Bad Boy Records, con sede en Nueva York y fundada por Sean "P. Diddy" Combs, contrató a una pandilla rival, los South Side Compton Crips, para proteger a sus raperos, como The Notorious B.I.G.
De hecho, la rivalidad de costas se personificó, sobre todo, en el enfrentamiento entre Tupac y su antiguo amigo The Notorious B.I.G. La amistad se rompió en 1994, después de que Shakur sobreviviera a un tiroteo en un estudio de grabación neoyorquino y acusara públicamente a Biggie y Combs, algo que ambos siempre negaron.
La disputa escaló en 1996 con Hit 'Em Up, un tema en el que Tupac atacaba directamente a Biggie y que se convirtió en la banda sonora de la contienda.