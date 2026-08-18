Comienza el juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur 30 años después de su muerte

El de Tupac Shakur es uno de los mayores ejemplos de que una muerte trágica hace que una persona deje de ser mortal en la memoria colectiva y pase a ser recordada para siempre con admiración y a modo de leyenda.

En los 90, Tupac se hizo un nombre con canciones que hablaban de racismo, pobreza, injusticia, violencia, todas de su puño y letra. Para muchos, especialmente para los afroamericanos, fue mucho más que un poeta contemporáneo. Su asesinato el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas lo ha dejado inmortalizado en la cúspide, y junto a él, al fin del milenio como la época dorada del rap.

Este lunes ha empezado el juicio por el asesinato del rapero. Duane Davis, exmiembro de la banda californiana Crips, se sienta en el banquillo acusado de haber organizado el tiroteo que acabó con la vida del artista. En un libro que él mismo publicó, reivindicó ser el proveedor del arma y ahora lo niega. De ser condenado, Davis pasaría el resto de sus días en la cárcel. El ex narcotraficante de 63 años se declara inocente y enfrenta una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El proceso judicial podría prolongarse en torno a un mes, justo cuando se cumplirán 30 años de la muerte de uno de los raperos más aclamados de todos los tiempos.

Guerra entre pandillas y sellos discográficos El acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur actuó por venganza, albergando una ira visceral hacia el rapero por haber humillado a su sobrino, ha argumentado la fiscalía este lunes. Pero, ¿cómo se desencadenaron los hechos? Los enfrentamientos entre las pandillas que dominaban Los Ángeles en ese momento (los Bloods —a menudo identificados con el color rojo— y los Crips, que se identificaban con el azul), sí, esos que en los 80 ya inspiraron a Michael Jackson en su canción y videoclip Beat It, se extendieron a las ondas radiales y se convirtieron en una rivalidad nacional, entre el rap de la costa este y el de la costa oeste de Estados Unidos. Los dos sellos discográficos que mejor representaban esa rivalidad eran Death Row Records, del empresario Suge Knight —para el que cantaban estrellas como Tupac, Snoop Dogg y Dr. Dre—, y Bad Boy Records, de Sean "Diddy" Combs, con estrellas como The Notorious B.I.G. y Faith Evans. De amigos a rivales: ¿Cómo fue realmente la relación entre Tupac Shakur y The Notorious B.I.G.? El 7 de septiembre de 1996, Tupac y Knight asistieron a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas. Después de la pelea, las cámaras de seguridad del hotel captaron a Tupac y a miembros de su séquito —quienes, según la policía, estaban vinculados a la pandilla callejera Mob Piru Bloods— agrediendo a un hombre llamado Orlando Anderson, presunto miembro de los South Side Compton Crips. Menos de dos horas después, el rapero fue acribillado mientras su coche esperaba en un semáforo y murió seis días después. Tupac viajaba en el asiento del copiloto del BMW de Knight cuando un Cadillac blanco se situó a su lado y abrió fuego. Se señaló a muchos sospechosos, desde raperos rivales como Sean "Diddy" Combs hasta el dueño de la discográfica con la que Tupac grababa. Una foto de 1996 del rapero Tupac Shukur (izquierda) y Marion “Suge” Knight se exhibe durante el juicio por asesinato de Duane Davis STEVE MARCUS / POOL / AFP En 2023, la policía de Las Vegas detuvo al tío de Orlando Anderson, Duane Davis, que según el fiscal Binu Palal, "no apretó el gatillo, pero sí planeó la represalia por la paliza que recibió su sobrino". "A lo largo de los años, (...) Duane Davis nos describió una y otra vez la ira que sentía y su propio papel en el tiroteo de venganza contra Tupac Shakur", ha insistido el fiscal.

Las confesiones de Duane Davis En 2008, Duane Davis admitió ante la policía que se encontraba en el Cadillac blanco desde el que se efectuaron los disparos, durante una investigación relacionada con la muerte de "The Notorious B.I.G.", quien fue asesinado seis meses después de la muerte de Tupac Shakur. Sin embargo, sus confesiones se produjeron como parte de un acuerdo de culpabilidad que le otorgaba inmunidad parcial, lo que impidió que sus declaraciones se utilizaran en su contra en la investigación del asesinato de Tupac. Duane Davis entra en la sala del tribunal STEVE MARCUS / POOL / AFP Con el paso de los años, los demás pasajeros del Cadillac fallecieron y el exmiembro de la pandilla comenzó entonces a hablar con los medios y, posteriormente, publicó unas memorias condenatorias en 2019. En ellas, relata que estaba en el asiento del copiloto y que pasó el arma a los pasajeros del asiento trasero, sin revelar la identidad del tirador. Durante el juicio por asesinato de Duane Davis, relacionado con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996, se exhibe una ilustración del Cadillac blanco y sus integrantes Steve Marcus Steve Marcus/Pool Photo via AP "Verlos atacar a mi sobrino nos dio luz verde para hacerles algo", escribe, en un pasaje citado este lunes por el fiscal. Pero Duane Davis ahora sostiene que su libro fue ficcionalizado por su coautor y que él se encontraba en Los Ángeles la noche del asesinato. Este lunes, su abogado, Michael Sanft, ha hecho hincapié en las deficiencias de la investigación —el Cadillac nunca fue encontrado, ni tampoco el arma homicida— y ha afirmado que el caso de la fiscalía se basa en "ficción" en lugar de hechos verificables. Orlando Anderson, sobrino de Davis y señalado como el presunto tirador, murió en 1998 en un tiroteo no relacionado, sin haber sido nunca acusado formalmente.