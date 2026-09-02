El informe de la Policía apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano guiaron la entrada masiva en Ceuta
- Marlaska ha pedido explicaciones al director general de la Policía Nacional en una carta remitida de madugada
- Sigue la última hora sobre la actualidad referente a la crisis migratoria en Ceuta
El informe de la Policía Nacional sobre la crisis migratoria en Ceuta, por el cual el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado explicaciones al director general de la Policía Francisco Pardo, apunta a que la entrada masiva en la ciudad autónoma de miles de migrantes del 30 y el 31 de julio estuvo guiada por gendarmes marroquíes, uniformados y de paisano, con un fin distinto al migratorio, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.
El documento, según avanzaba el digital El Español, ha sido remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF) en el marco de la investigación abierta para esclarecer cómo se produjo la llegada masiva de miles de personas de forma irregular por El Tarajal.
Marlaska se ha dirigido la madrugada de este miércoles por carta a Pardo, tras conocer la información para saber desde cuándo disponía del documento sobre la entrada de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.
Un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo
La unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería traslada en el documento a la magistrada Tardón que fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España.
El documento atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva y sostiene que la finalidad migratoria fue solo la cobertura formal de una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano.
La CENIF acompaña el informe de numerosas imágenes de los momentos previos a la llegada masiva de migrantes a las playas ceutíes y del momento de la entrada.
El director de El Español, Pedro J. Ramírez, entrevistado en Antena 3, ha señalado que pese a que él no ha visto las imágenes que acompañan al informe, según personas que sí las han podido ver, se trata de una documentación, no sólo "profusa" sino además "muy impactante".
Exteriores insiste en el papel de redes rusas en la llegada masiva
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido este miércoles en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, pese a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis a posteriori.
"Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día —hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello—, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy, muy activas en ese momento", ha dicho Albares en declaraciones recogidas por EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no existían indicios que apuntaran a la implicación de Marruecos en la entrada de miles de migrantes. Por el contrario, señaló a Rusia y a Israel y a la "internacional ultra" como responsables de una campaña de desinformación, al igual que lo había hecho un día antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la cadena SER.
Rusia pidió este martes a España pruebas de su supuesta implicación en la crisis migratoria. Saiz insistió en que el Ejecutivo tiene "evidencias" de que la internacional ultra, en distintos foros digitales de Rusia e Israel, "amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar y polarizar Europa y por ende a la sociedad española" y aseguró que existen "informes internos de Exteriores".
Rusia e Israel respondieron Sánchez, tras insinuar que habían tratado de desestabilizar al Estado español con la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta a finales de julio, rechazando cualquier tipo de implicación.