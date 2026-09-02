El informe de la Policía apunta a que gendarmes marroquíes y agentes de paisano guiaron la entrada masiva en Ceuta

El informe de la Policía Nacional sobre la crisis migratoria en Ceuta, por el cual el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado explicaciones al director general de la Policía Francisco Pardo, apunta a que la entrada masiva en la ciudad autónoma de miles de migrantes del 30 y el 31 de julio estuvo guiada por gendarmes marroquíes, uniformados y de paisano, con un fin distinto al migratorio, según han confirmado fuentes jurídicas a RTVE.

El documento, según avanzaba el digital El Español, ha sido remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF) en el marco de la investigación abierta para esclarecer cómo se produjo la llegada masiva de miles de personas de forma irregular por El Tarajal.

Marlaska se ha dirigido la madrugada de este miércoles por carta a Pardo, tras conocer la información para saber desde cuándo disponía del documento sobre la entrada de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.

Un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo La unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería traslada en el documento a la magistrada Tardón que fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España. El documento atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva y sostiene que la finalidad migratoria fue solo la cobertura formal de una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano. La CENIF acompaña el informe de numerosas imágenes de los momentos previos a la llegada masiva de migrantes a las playas ceutíes y del momento de la entrada. El director de El Español, Pedro J. Ramírez, entrevistado en Antena 3, ha señalado que pese a que él no ha visto las imágenes que acompañan al informe, según personas que sí las han podido ver, se trata de una documentación, no sólo "profusa" sino además "muy impactante".