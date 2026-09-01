Rusia pide a España pruebas de su supuesta implicación en la crisis de Ceuta y el Gobierno asegura tener "evidencias"
- Saiz afirma que tienen "informes internos de Exteriores" y que no hay "indicios" de que Marruecos participara
- "Debe haber hechos concretos que después requieren verificación", ha dicho la portavoz rusa de Exteriores
Rusia ha pedido a España pruebas de su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en Ceuta con la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio. La ministra portavoz del Gobierno Elma Saiz ha asegurado que el Ejecutivo tiene "evidencias" de que la internacional ultra, en distintos foros digitales de Rusia e Israel, "amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar y polarizar Europa y por ende a la sociedad española".
La portavoz de Exteriores rusa María Zajarova ha advertido que no hay "pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España" después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez atribuyera la crisis a bulos difundidos por Rusia e Israel para "atacar" a España y Europa.
“Elma Saiz, portavoz del Gobierno: "Distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con la intención de fracturar y polarizar Europa"#Canal24horas pic.twitter.com/ytENU4fqZF“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 1, 2026
En una primera reacción tras la entrevista a Sánchez en la cadena SER, la Presidencia rusa ya había descartado a través de un escueto comunicado cualquier implicación de este tipo. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguraba que Rusia "no había tenido nada que ver" con lo sucedido, según recogía la radiotelevisión pública rusa RBC.
La portavoz de Exteriores de Rusia ha advertido, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax y EFE este martes que "cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio".
“Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la que afirma que Moscú impulsó una campaña de desinformación en la crisis migratoria de Ceuta— Radio 5 (@radio5_rne) September 1, 2026
La portavoz de Exteriores pide a España que lo demuestre
🎙️Enrique Mazas pic.twitter.com/wvKDWojINC“
Saiz asegura que el Ejecutivo tiene "informes internos" de Exteriores
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Elma Saiz ha dicho que cuentan con "informes internos de Exteriores" y ha advertido que la Comisión Europea ya señaló a Rusia en agosto como "foco de desinformación en lo acontecido" en Ceuta y por el contrario "no existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que acontecido el 30 y 31 de julio".
Preguntada por si el Gobierno se plantea tomar alguna medida ante la justicia, Saiz ha dicho que se trata de una situación "muy compleja", están "compartiendo unos hechos" y de cualquier forma se puede "comprobar cuál es el papel que jugaron las redes sociales".
Y se ha dirigido al PP para pedirle que elija si está "al lado del Gobierno en esa defensa" de los valores fundacionales de la UE, "frente a quienes pretenden fracturar y polarizar la sociedad española y por ende europea o ampliando los bulos y la desinformación de una manera irresponsable".
El jefe del Ejecutivo dijo en la Cadena Ser que "si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las "posiciones políticas" que mantiene, que calificó de "valientes" respecto al genocidio en Gaza o la invasión de Putin en Ucrania.
Además, Sánchez señaló que todavía se está investigando la entrada masiva de migrantes pero apuntó como causa la tergiversación de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio unida a la propagación de bulos y desinformación por parte de Rusia e Israel, y de una "internacional ultraderechista" que "utilizan siempre la migración" para atacar a España y a Europa", porque, en su opinión, es "algo que divide". Además aseguró que el Servicio Europeo de Acción Exterior les había trasladado que hubo redes rusas e israelíes que "difundieron y propagaron bulos".