Rusia pide a España pruebas de su supuesta implicación en la crisis de Ceuta y el Gobierno asegura tener "evidencias"

Rusia ha pedido a España pruebas de su supuesta implicación en una campaña de desinformación que habría provocado la crisis migratoria en Ceuta con la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio. La ministra portavoz del Gobierno Elma Saiz ha asegurado que el Ejecutivo tiene "evidencias" de que la internacional ultra, en distintos foros digitales de Rusia e Israel, "amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar y polarizar Europa y por ende a la sociedad española".

La portavoz de Exteriores rusa María Zajarova ha advertido que no hay "pruebas que apoyen la supuesta implicación de Rusia en la crisis migratoria en España" después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez atribuyera la crisis a bulos difundidos por Rusia e Israel para "atacar" a España y Europa.

“Elma Saiz, portavoz del Gobierno: "Distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con la intención de fracturar y polarizar Europa"#Canal24horas pic.twitter.com/ytENU4fqZF“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 1, 2026

En una primera reacción tras la entrevista a Sánchez en la cadena SER, la Presidencia rusa ya había descartado a través de un escueto comunicado cualquier implicación de este tipo. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguraba que Rusia "no había tenido nada que ver" con lo sucedido, según recogía la radiotelevisión pública rusa RBC.

La portavoz de Exteriores de Rusia ha advertido, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax y EFE este martes que "cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y sólo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio".

“Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la que afirma que Moscú impulsó una campaña de desinformación en la crisis migratoria de Ceuta



La portavoz de Exteriores pide a España que lo demuestre



🎙️Enrique Mazas pic.twitter.com/wvKDWojINC“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 1, 2026