Israel asegura que Pedro Sánchez "miente descaradamente" al insinuar su implicación en la crisis migratoria de Ceuta
- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, y la encargada de negocios aseguran que se trata de una cortina de humo
- Pedro Sánchez ha asegurado que no hay "ninguna información" que involucre a Marruecos
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar ha acusado este lunes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de "mentir descaradamente" al insinuar que Israel o Rusia habían tratado de desestabilizar al Estado español con la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta el mes de julio.
"Volvió a mentir, acusando asombrosamente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta", ha escrito Saar en una publicación de X. "Esto es una mentira descarada", ha continuado.
Según el ministro israelí, se trata de una maniobra del presidente español para desviar la atención del "fracaso vergonzoso" de su gestión del país. Ya en 2024, cuando el líder del Ejecutivo reconoció al Estado palestino, el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora de Madrid. Sánchez hizo lo mismo y en marzo de 2026 degradó la Embajada española de Israel. Tras estas decisiones por parte de ambos países, las representaciones las llevan a cabo las encargadas de negocios.
Ha sido una de ellas, la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, quien ha compartido un mensaje similar al de Saar. Un texto en el que avisa que "la desinformación ha que combatirla. No se puede seguir usando a Israel como cortina de humo", ha criticado.
Pedro Sánchez involucra a ambos países en el origen de los sucedido en Ceuta
Sánchez ha hecho mención a Rusia e Israel durante la entrevista de este lunes con la Cadena Ser, en la que aseguraba que "si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania".
El mandatario ha asegurado que los bulos que impulsaron la entrada masiva se difundieron en redes sociales “asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa”. Sin embargo, aclara que no quiere decir “que tenga que venir de un actor estatal” y que todavía se tiene que seguir investigando el suceso porque “desgraciadamente no tenemos un conocimiento completo de lo que ocurrió” y también ha explicado que, a raíz de las investigaciones, no hay "ninguna información" que apunte a la implicación de Marruecos como impulsor de la entrada masiva de migrantes a Ceuta.