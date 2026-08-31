Israel asegura que Pedro Sánchez "miente descaradamente" al insinuar su implicación en la crisis migratoria de Ceuta

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar ha acusado este lunes a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de "mentir descaradamente" al insinuar que Israel o Rusia habían tratado de desestabilizar al Estado español con la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta el mes de julio.

"Volvió a mentir, acusando asombrosamente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta", ha escrito Saar en una publicación de X. "Esto es una mentira descarada", ha continuado.

Según el ministro israelí, se trata de una maniobra del presidente español para desviar la atención del "fracaso vergonzoso" de su gestión del país. Ya en 2024, cuando el líder del Ejecutivo reconoció al Estado palestino, el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora de Madrid. Sánchez hizo lo mismo y en marzo de 2026 degradó la Embajada española de Israel. Tras estas decisiones por parte de ambos países, las representaciones las llevan a cabo las encargadas de negocios.

Ha sido una de ellas, la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, quien ha compartido un mensaje similar al de Saar. Un texto en el que avisa que "la desinformación ha que combatirla. No se puede seguir usando a Israel como cortina de humo", ha criticado.