Los muertos en Nepal ascienden a 903 y las autoridades cifran en más de 4.200 los desaparecidos tras el alud

Las autoridades nepalíes han informado que este lunes la cifra de fallecidos ha aumentado hasta las 903 personas, mientras que la de desaparecidos asciende a los 4.247. Un "desastre natural devastador y sin precedentes" han sido las palabras del primer ministro, Balendra Shah, cuando ha asegurado que elaborar una evaluación completa de los daños es un trabajo complicado. La Cruz Roja estima que alrededor de 90.000 personas se han podido ver afectadas por el alud de hielo, rocas, y escombros.

A los equipos de rescate nepalíes se han unido expertos chinos e indios, y han intensificado sus labores para tratar de llegar a las personas que podrían estar atrapadas en túneles bloqueados de proyectos hidroeléctricos. Se trata de unos 933 trabajadores repartidos en 11 túneles en la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli. En el distrito de Rasuwagadhi se sospechaba que había decenas de trabajadores atrapados en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico desde que se produjo la riada, sin embargo, un equipo de rescatistas del Ejército de Nepal ha finalizado este lunes la búsqueda tras no encontrar ni cuerpos ni supervivientes.

"A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, el terreno difícil y los riesgos persistentes, avanzamos con determinación para salvar las vidas de nuestros ciudadanos", ha asegurado Shah, quien ha añadido que uno 21.000 efectivos de seguridad participan en las operaciones de rescate de forma conjunta a civiles y voluntarios.

Según la cadena china CCTV, Pekín ha movilizado 2.100 efectivos de rescate y ha destinado alrededor de 33 millones de dólares, no 220 millones de yuanes, para colaborar en las labores de socorro.

El presidente chino, Xi Jinping, que ahora se encuentra en de visita en Kirguistán, ha afirmado que Pekín centra todos sus esfuerzos en el rescate de las personas atrapadas. Según su gobierno, hay 261 extranjeros en la zona del Tíbet, en el paso fronterizo de con Nepal, cuyo paradero es desconocido.

"Se ha acumulado una gran cantidad de escombros, lo que supone un gran desafío para abrir los túneles", ha declarado a la agencia Reuters Raja Ram Basnet, portavoz de ejército de Nepal, "nuestra prioridad es abrir los túneles".

Preocupan los lagos creados tras las inundaciones Nepal ha aprovechado la experiencia de los equipos de China y la India en rescates en túneles para solicitar su ayuda en los trabajos de rescate. En varias ocasiones los equipos nepalíes se han visto obligados a suspender sus trabajos por las malas condiciones meteorológicas y por la preocupación que se ha generado por la creación de un lago tras las inundaciones en la frontera entre Nepal y China, una acumulación de agua que ha empezado a desbordarse hacia los ríos nepalíes y que podría generar nuevas inundaciones. También se vigila un cráter de impacto que se ha formado cerca de donde colapsó el glaciar, una cavidad que en la tarde del sábado ya había alcanzado una superficie de 174.000 metros cuadrados. Se estima que contenga 2.5 millones de metro cúbicos de agua y las autoridades ya han advertido que, de producirse una ruptura, se podría generar una reacción en cadena con otros lagos que se encentran en zonas más bajas. La CCTV —medio estatal chino— ha señalado que hay riesgo de nuevos deslizamientos que crearían nuevos lagos. Los expertos han identificado ocho puntos de alto riesgo de desastres geológicos. La inundación la provocó el colapso de un glaciar inestable, que se agravó por el calentamiento global, según ha expresado la cadena china, que ha calificado la tragedia como una "característica nueva y destacada de los desastres relacionados con la criosfera" en la meseta tibetana.

Disputa entre China y Nepal por la información compartida El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha declarado este lunes que la información difundida sobre las inundaciones y el deslizamiento han sido totalmente transparentes y oportunas, una declaraciones que llegan después de que se acusara a Pekín de ignorar las señales de alerta temprana durante la construcción de infraestructuras. "Las campañas maliciosas de difamación y el sensacionalismo aprovechando la situación del desastre no se corresponden con el sentir popular", ha dicho el portavoz de la cartera, Guo Jiakun, a las acusaciones de que China censuró vídeos o minimizó datos de desapariciones tras el desastre. "Nos oponemos firmemente a tales especulaciones infundadas y maliciosas", ha advertido. Dos funcionarios nepalíes han hablado con Reuters y han asegurado que su vecino, China, no compartió mucha información sobre los riesgos glaciares y los niveles de agua en una reunión que tenía como objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países y temían que la falta de datos de este tipo pudieran haber obstaculizado la preparación antes futuros desastres.